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В Иваново машина въехала в дом, четыре человека погибли - РИА Новости, 09.09.2023
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22:16 09.09.2023 (обновлено: 22:53 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/dtp-1895244952.html
В Иваново машина въехала в дом, четыре человека погибли
В Иваново машина въехала в дом, четыре человека погибли - РИА Новости, 09.09.2023
В Иваново машина въехала в дом, четыре человека погибли
Автомобиль в Иваново врезался в дом, погибли четыре человека, еще один пострадал, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T22:16
2023-09-09T22:53
происшествия
иваново
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ивановская область
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РЯЗАНЬ, 9 сен - РИА Новости. Автомобиль в Иваново врезался в дом, погибли четыре человека, еще один пострадал, сообщило ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, ДТП произошло в городе Иваново на улице Куконковых, дом 90. "Автомобиль врезался в дом. В результате ДТП погибло четыре человека, один человек пострадал... Личности устанавливаются", - информирует ГУ МЧС по Ивановской области в своем телеграм-канале. Уточняется, что пострадавший госпитализирован в областную клиническую больницу.По данным УМВД по региону, водитель автомашины Chery Tiggo выезжал с улицы Меланжистов, не справился с управлением и врезался в пятиэтажный дом. Погибли четыре человека, находившиеся в салоне автомобиля, еще один человек госпитализирован. На месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции.
https://ria.ru/20230909/dtp-1895236822.html
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иваново
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происшествия, иваново, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ивановская область
Происшествия, Иваново, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ивановская область
В Иваново машина въехала в дом, четыре человека погибли

В Иваново машина въехала в пятиэтажку, четыре человека погибли, один пострадал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 9 сен - РИА Новости. Автомобиль в Иваново врезался в дом, погибли четыре человека, еще один пострадал, сообщило ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло в городе Иваново на улице Куконковых, дом 90.
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"Автомобиль врезался в дом. В результате ДТП погибло четыре человека, один человек пострадал... Личности устанавливаются", - информирует ГУ МЧС по Ивановской области в своем телеграм-канале.
Уточняется, что пострадавший госпитализирован в областную клиническую больницу.
По данным УМВД по региону, водитель автомашины Chery Tiggo выезжал с улицы Меланжистов, не справился с управлением и врезался в пятиэтажный дом. Погибли четыре человека, находившиеся в салоне автомобиля, еще один человек госпитализирован. На месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции.
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ПроисшествияИвановоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ивановская область
 
 
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