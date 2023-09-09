https://ria.ru/20230909/dtp-1895244952.html

В Иваново машина въехала в дом, четыре человека погибли

В Иваново машина въехала в дом, четыре человека погибли - РИА Новости, 09.09.2023

В Иваново машина въехала в дом, четыре человека погибли

Автомобиль в Иваново врезался в дом, погибли четыре человека, еще один пострадал, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T22:16

2023-09-09T22:16

2023-09-09T22:53

происшествия

иваново

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ивановская область

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РЯЗАНЬ, 9 сен - РИА Новости. Автомобиль в Иваново врезался в дом, погибли четыре человека, еще один пострадал, сообщило ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, ДТП произошло в городе Иваново на улице Куконковых, дом 90. "Автомобиль врезался в дом. В результате ДТП погибло четыре человека, один человек пострадал... Личности устанавливаются", - информирует ГУ МЧС по Ивановской области в своем телеграм-канале. Уточняется, что пострадавший госпитализирован в областную клиническую больницу.По данным УМВД по региону, водитель автомашины Chery Tiggo выезжал с улицы Меланжистов, не справился с управлением и врезался в пятиэтажный дом. Погибли четыре человека, находившиеся в салоне автомобиля, еще один человек госпитализирован. На месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции.

https://ria.ru/20230909/dtp-1895236822.html

https://ria.ru/20230908/dtp-1895097086.html

иваново

ивановская область

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происшествия, иваново, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ивановская область