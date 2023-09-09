https://ria.ru/20230909/detsad-1895218091.html
При обстреле Донецка ВСУ повредили детский сад
При обстреле Донецка ВСУ повредили детский сад - РИА Новости, 09.09.2023
При обстреле Донецка ВСУ повредили детский сад
Оконные блоки детского садика повреждены при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T17:42
2023-09-09T17:42
2023-09-09T17:42
в мире
донецк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Оконные блоки детского садика повреждены при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Киевского района повреждены оконные блоки в здании детского сада №304 по улице Гаражной, а также пострадали торговые павильоны на книжном рынке "Маяк", - написал мэр в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230908/obstrel-1895092980.html
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в мире, донецк, алексей кулемзин (донецк)
В мире, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле Донецка ВСУ повредили детский сад
При обстреле Киевского района Донецка ВСУ повредили детский сад