Сунак заявил, что доволен "жесткими" формулировками в декларации G20
inews: премьер Британии остался доволен жесткими формулировками в декларации G20
© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритания Риши Сунак остался доволен "жесткими", по его словам, формулировками по поводу конфликта на Украине в декларации, принятой на саммите стран G20, сообщило в субботу издание inews со ссылкой на самого премьера.
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"Новости... которыми я счастлив поделиться, это то, что под (верховенством) премьер-министра Моди и председательством Индии G20 приняли коммюнике с очень жестким языком... Что вы увидите в этом коммюнике - это очень жесткий язык, подчеркивающий влияние войны на цены на продовольствие и продовольственную безопасность и призывающий Россию вернуться к зерновой сделке, чтобы позволить экспорту осуществляться из этой части мира и помочь накормить миллионы наиболее уязвимых людей", - цитирует издание слова Сунака.
Британский премьер отметил, что декларация признает принципы Устава ООН в отношении территориальной целостности, пишет inews.
Комментируя переговоры по торговому соглашению между Британией и Индией, Сунак отметил "сложную работу", которую предстоит провести для заключения сделки. Как сообщили на Даунинг-стрит, этот вопрос поднимался на двусторонней встрече главы британского правительства с его индийским коллегой Нарендрой Моди.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20. В нем в контексте событий на Украине говорится, что все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий.
При этом британская газета Financial Times отметила, что декларация стала ударом для западных стран из-за отсутствия глобального консенсуса по поддержке Украины. Шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш заявила, что "половина "двадцатки" отказалась трактовать события в интересах того, как подаёт их Запад".
Ранее в МИД РФ заявляли, что страны G7 оказывают давление на Индию, чтобы в итоговых документах G20 отразить свои односторонние подходы по ситуации вокруг Украины. В ведомстве отметили, что индийская сторона на этом фоне старается придерживаться нейтрального курса, исходя из сугубо экономического мандата G20.