https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895247542.html

Сунак заявил, что доволен "жесткими" формулировками в декларации G20

Сунак заявил, что доволен "жесткими" формулировками в декларации G20 - РИА Новости, 09.09.2023

Сунак заявил, что доволен "жесткими" формулировками в декларации G20

Премьер-министр Великобритания Риши Сунак остался доволен "жесткими", по его словам, формулировками по поводу конфликта на Украине в декларации, принятой на... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T22:53

2023-09-09T22:53

2023-09-09T22:53

в мире

украина

индия

россия

риши сунак

нарендра моди

светлана лукаш

большая двадцатка

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритания Риши Сунак остался доволен "жесткими", по его словам, формулировками по поводу конфликта на Украине в декларации, принятой на саммите стран G20, сообщило в субботу издание inews со ссылкой на самого премьера. "Новости... которыми я счастлив поделиться, это то, что под (верховенством) премьер-министра Моди и председательством Индии G20 приняли коммюнике с очень жестким языком... Что вы увидите в этом коммюнике - это очень жесткий язык, подчеркивающий влияние войны на цены на продовольствие и продовольственную безопасность и призывающий Россию вернуться к зерновой сделке, чтобы позволить экспорту осуществляться из этой части мира и помочь накормить миллионы наиболее уязвимых людей", - цитирует издание слова Сунака. Британский премьер отметил, что декларация признает принципы Устава ООН в отношении территориальной целостности, пишет inews. Комментируя переговоры по торговому соглашению между Британией и Индией, Сунак отметил "сложную работу", которую предстоит провести для заключения сделки. Как сообщили на Даунинг-стрит, этот вопрос поднимался на двусторонней встрече главы британского правительства с его индийским коллегой Нарендрой Моди. Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20. В нем в контексте событий на Украине говорится, что все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий. При этом британская газета Financial Times отметила, что декларация стала ударом для западных стран из-за отсутствия глобального консенсуса по поддержке Украины. Шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш заявила, что "половина "двадцатки" отказалась трактовать события в интересах того, как подаёт их Запад". Ранее в МИД РФ заявляли, что страны G7 оказывают давление на Индию, чтобы в итоговых документах G20 отразить свои односторонние подходы по ситуации вокруг Украины. В ведомстве отметили, что индийская сторона на этом фоне старается придерживаться нейтрального курса, исходя из сугубо экономического мандата G20.

https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895218375.html

https://ria.ru/20230909/punkt-1895218856.html

украина

индия

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, индия, россия, риши сунак, нарендра моди, светлана лукаш, большая двадцатка, оон, g7, саммит g20