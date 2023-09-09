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Сунак заявил, что доволен "жесткими" формулировками в декларации G20 - РИА Новости, 09.09.2023
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22:53 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895247542.html
Сунак заявил, что доволен "жесткими" формулировками в декларации G20
Сунак заявил, что доволен "жесткими" формулировками в декларации G20 - РИА Новости, 09.09.2023
Сунак заявил, что доволен "жесткими" формулировками в декларации G20
Премьер-министр Великобритания Риши Сунак остался доволен "жесткими", по его словам, формулировками по поводу конфликта на Украине в декларации, принятой на... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T22:53
2023-09-09T22:53
в мире
украина
индия
россия
риши сунак
нарендра моди
светлана лукаш
большая двадцатка
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритания Риши Сунак остался доволен "жесткими", по его словам, формулировками по поводу конфликта на Украине в декларации, принятой на саммите стран G20, сообщило в субботу издание inews со ссылкой на самого премьера. "Новости... которыми я счастлив поделиться, это то, что под (верховенством) премьер-министра Моди и председательством Индии G20 приняли коммюнике с очень жестким языком... Что вы увидите в этом коммюнике - это очень жесткий язык, подчеркивающий влияние войны на цены на продовольствие и продовольственную безопасность и призывающий Россию вернуться к зерновой сделке, чтобы позволить экспорту осуществляться из этой части мира и помочь накормить миллионы наиболее уязвимых людей", - цитирует издание слова Сунака. Британский премьер отметил, что декларация признает принципы Устава ООН в отношении территориальной целостности, пишет inews. Комментируя переговоры по торговому соглашению между Британией и Индией, Сунак отметил "сложную работу", которую предстоит провести для заключения сделки. Как сообщили на Даунинг-стрит, этот вопрос поднимался на двусторонней встрече главы британского правительства с его индийским коллегой Нарендрой Моди. Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20. В нем в контексте событий на Украине говорится, что все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий. При этом британская газета Financial Times отметила, что декларация стала ударом для западных стран из-за отсутствия глобального консенсуса по поддержке Украины. Шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш заявила, что "половина "двадцатки" отказалась трактовать события в интересах того, как подаёт их Запад". Ранее в МИД РФ заявляли, что страны G7 оказывают давление на Индию, чтобы в итоговых документах G20 отразить свои односторонние подходы по ситуации вокруг Украины. В ведомстве отметили, что индийская сторона на этом фоне старается придерживаться нейтрального курса, исходя из сугубо экономического мандата G20.
https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895218375.html
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в мире, украина, индия, россия, риши сунак, нарендра моди, светлана лукаш, большая двадцатка, оон, g7, саммит g20
В мире, Украина, Индия, Россия, Риши Сунак, Нарендра Моди, Светлана Лукаш, Большая двадцатка, ООН, G7, Саммит G20
Сунак заявил, что доволен "жесткими" формулировками в декларации G20

inews: премьер Британии остался доволен жесткими формулировками в декларации G20

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритания Риши Сунак остался доволен "жесткими", по его словам, формулировками по поводу конфликта на Украине в декларации, принятой на саммите стран G20, сообщило в субботу издание inews со ссылкой на самого премьера.
«
"Новости... которыми я счастлив поделиться, это то, что под (верховенством) премьер-министра Моди и председательством Индии G20 приняли коммюнике с очень жестким языком... Что вы увидите в этом коммюнике - это очень жесткий язык, подчеркивающий влияние войны на цены на продовольствие и продовольственную безопасность и призывающий Россию вернуться к зерновой сделке, чтобы позволить экспорту осуществляться из этой части мира и помочь накормить миллионы наиболее уязвимых людей", - цитирует издание слова Сунака.
Британский премьер отметил, что декларация признает принципы Устава ООН в отношении территориальной целостности, пишет inews.
Комментируя переговоры по торговому соглашению между Британией и Индией, Сунак отметил "сложную работу", которую предстоит провести для заключения сделки. Как сообщили на Даунинг-стрит, этот вопрос поднимался на двусторонней встрече главы британского правительства с его индийским коллегой Нарендрой Моди.
Саммит G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
FT: декларация G20 стала ударом для Запада
Вчера, 17:47
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20. В нем в контексте событий на Украине говорится, что все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий.
При этом британская газета Financial Times отметила, что декларация стала ударом для западных стран из-за отсутствия глобального консенсуса по поддержке Украины. Шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш заявила, что "половина "двадцатки" отказалась трактовать события в интересах того, как подаёт их Запад".
Ранее в МИД РФ заявляли, что страны G7 оказывают давление на Индию, чтобы в итоговых документах G20 отразить свои односторонние подходы по ситуации вокруг Украины. В ведомстве отметили, что индийская сторона на этом фоне старается придерживаться нейтрального курса, исходя из сугубо экономического мандата G20.
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Пункт декларации G20 по конфликту на Украине разочаровал Киев
Вчера, 17:55
 
В миреУкраинаИндияРоссияРиши СунакНарендра МодиСветлана ЛукашБольшая двадцаткаООНG7Саммит G20
 
 
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