Страны G20 будут поддерживать борьбу с отмыванием денег
G20 будет поддерживать изъятие криминальных доходов и борьбу с отмыванием денег
Международный медиацентр G20 в Нью-Дели
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Страны G20 продолжат поддерживать глобальные усилия по изъятию криминальных доходов и возвращению их потерпевшим и государствам, включая поддержку Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), говорится в итоговой декларации саммита "двадцатки", который проходит в Нью-Дели.
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"Мы подтверждаем нашу поддержку приумножения глобальных усилий по наложению арестов и изъятию криминальных доходов и возвращению их потерпевшим и странам в соответствии с международными обязательствами и внутренним законодательством, включая поддержку Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и введения в действие Глобальной оперативной сети антикоррупционных правоохранительных органов (GlobE Network)", - говорится в декларации.
В документе также говорится об обязательствах "поддерживать растущие потребности в ресурсах Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и региональных органов по типу FATF", а также призывах другим "делать то же самое".
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"Мы по-прежнему привержены своевременному и глобальному внедрению пересмотренных Стандартов FATF по прозрачности бенефициарной собственности юридических лиц и юридических образований, чтобы затруднить преступникам сокрытие и отмывание доходов, полученных незаконным путем", - заявляют лидеры "двадцатки", приветствуя "продолжающуюся работу FATF по активизации глобальных усилий по возвращению преступных доходов, в частности прогресс, достигнутый FATF в пересмотре своих стандартов по возвращению активов и укреплении глобальных сетей по возвращению активов".
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"Мы подтверждаем важность разработки и внедрения странами эффективных нормативно-правовых и надзорных механизмов для снижения рисков, связанных с виртуальными активами, в соответствии со стандартами FATF, особенно в отношении рисков финансирования терроризма, отмывания денег и финансирования распространения оружия массового поражения", - говорится в итоговой декларации.