Рейтинг@Mail.ru
Страны G20 будут поддерживать борьбу с отмыванием денег - РИА Новости, 09.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895213316.html
Страны G20 будут поддерживать борьбу с отмыванием денег
Страны G20 будут поддерживать борьбу с отмыванием денег - РИА Новости, 09.09.2023
Страны G20 будут поддерживать борьбу с отмыванием денег
Страны G20 продолжат поддерживать глобальные усилия по изъятию криминальных доходов и возвращению их потерпевшим и государствам, включая поддержку Группы... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T17:09
2023-09-09T17:09
нью-дели
большая двадцатка
саммит g20
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895184592_0:296:3115:2048_1920x0_80_0_0_a83994d64bb95d3b92a566ed317113f2.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Страны G20 продолжат поддерживать глобальные усилия по изъятию криминальных доходов и возвращению их потерпевшим и государствам, включая поддержку Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), говорится в итоговой декларации саммита "двадцатки", который проходит в Нью-Дели. "Мы подтверждаем нашу поддержку приумножения глобальных усилий по наложению арестов и изъятию криминальных доходов и возвращению их потерпевшим и странам в соответствии с международными обязательствами и внутренним законодательством, включая поддержку Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и введения в действие Глобальной оперативной сети антикоррупционных правоохранительных органов (GlobE Network)", - говорится в декларации. В документе также говорится об обязательствах "поддерживать растущие потребности в ресурсах Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и региональных органов по типу FATF", а также призывах другим "делать то же самое". "Мы по-прежнему привержены своевременному и глобальному внедрению пересмотренных Стандартов FATF по прозрачности бенефициарной собственности юридических лиц и юридических образований, чтобы затруднить преступникам сокрытие и отмывание доходов, полученных незаконным путем", - заявляют лидеры "двадцатки", приветствуя "продолжающуюся работу FATF по активизации глобальных усилий по возвращению преступных доходов, в частности прогресс, достигнутый FATF в пересмотре своих стандартов по возвращению активов и укреплении глобальных сетей по возвращению активов". "Мы подтверждаем важность разработки и внедрения странами эффективных нормативно-правовых и надзорных механизмов для снижения рисков, связанных с виртуальными активами, в соответствии со стандартами FATF, особенно в отношении рисков финансирования терроризма, отмывания денег и финансирования распространения оружия массового поражения", - говорится в итоговой декларации.
https://ria.ru/20230909/sammit-1895212065.html
https://ria.ru/20230909/sammit-1895200688.html
нью-дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895184592_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_029581d8a47c5817b4b3156c9fb93a5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нью-дели, большая двадцатка, саммит g20, в мире, экономика
Нью-Дели, Большая двадцатка, Саммит G20, В мире, Экономика
Страны G20 будут поддерживать борьбу с отмыванием денег

G20 будет поддерживать изъятие криминальных доходов и борьбу с отмыванием денег

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМеждународный медиацентр G20 в Нью-Дели
Международный медиацентр G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Международный медиацентр G20 в Нью-Дели
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Страны G20 продолжат поддерживать глобальные усилия по изъятию криминальных доходов и возвращению их потерпевшим и государствам, включая поддержку Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), говорится в итоговой декларации саммита "двадцатки", который проходит в Нью-Дели.
«
"Мы подтверждаем нашу поддержку приумножения глобальных усилий по наложению арестов и изъятию криминальных доходов и возвращению их потерпевшим и странам в соответствии с международными обязательствами и внутренним законодательством, включая поддержку Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и введения в действие Глобальной оперативной сети антикоррупционных правоохранительных органов (GlobE Network)", - говорится в декларации.
Представитель президента РФ в G20 Светлана Лукаш - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Шерпа России заявила о серьезных результатах саммита G20
Вчера, 17:00
В документе также говорится об обязательствах "поддерживать растущие потребности в ресурсах Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и региональных органов по типу FATF", а также призывах другим "делать то же самое".
«
"Мы по-прежнему привержены своевременному и глобальному внедрению пересмотренных Стандартов FATF по прозрачности бенефициарной собственности юридических лиц и юридических образований, чтобы затруднить преступникам сокрытие и отмывание доходов, полученных незаконным путем", - заявляют лидеры "двадцатки", приветствуя "продолжающуюся работу FATF по активизации глобальных усилий по возвращению преступных доходов, в частности прогресс, достигнутый FATF в пересмотре своих стандартов по возвращению активов и укреплении глобальных сетей по возвращению активов".
«
"Мы подтверждаем важность разработки и внедрения странами эффективных нормативно-правовых и надзорных механизмов для снижения рисков, связанных с виртуальными активами, в соответствии со стандартами FATF, особенно в отношении рисков финансирования терроризма, отмывания денег и финансирования распространения оружия массового поражения", - говорится в итоговой декларации.
Саммит G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Шерпа России: этот саммит был сложным для G20, в том числе из-за Украины
Вчера, 15:42
 
Нью-ДелиБольшая двадцаткаСаммит G20В миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала