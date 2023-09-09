https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895213316.html

Страны G20 будут поддерживать борьбу с отмыванием денег

Страны G20 будут поддерживать борьбу с отмыванием денег - РИА Новости, 09.09.2023

Страны G20 будут поддерживать борьбу с отмыванием денег

Страны G20 продолжат поддерживать глобальные усилия по изъятию криминальных доходов и возвращению их потерпевшим и государствам, включая поддержку Группы... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T17:09

2023-09-09T17:09

2023-09-09T17:09

нью-дели

большая двадцатка

саммит g20

в мире

экономика

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Страны G20 продолжат поддерживать глобальные усилия по изъятию криминальных доходов и возвращению их потерпевшим и государствам, включая поддержку Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), говорится в итоговой декларации саммита "двадцатки", который проходит в Нью-Дели. "Мы подтверждаем нашу поддержку приумножения глобальных усилий по наложению арестов и изъятию криминальных доходов и возвращению их потерпевшим и странам в соответствии с международными обязательствами и внутренним законодательством, включая поддержку Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и введения в действие Глобальной оперативной сети антикоррупционных правоохранительных органов (GlobE Network)", - говорится в декларации. В документе также говорится об обязательствах "поддерживать растущие потребности в ресурсах Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и региональных органов по типу FATF", а также призывах другим "делать то же самое". "Мы по-прежнему привержены своевременному и глобальному внедрению пересмотренных Стандартов FATF по прозрачности бенефициарной собственности юридических лиц и юридических образований, чтобы затруднить преступникам сокрытие и отмывание доходов, полученных незаконным путем", - заявляют лидеры "двадцатки", приветствуя "продолжающуюся работу FATF по активизации глобальных усилий по возвращению преступных доходов, в частности прогресс, достигнутый FATF в пересмотре своих стандартов по возвращению активов и укреплении глобальных сетей по возвращению активов". "Мы подтверждаем важность разработки и внедрения странами эффективных нормативно-правовых и надзорных механизмов для снижения рисков, связанных с виртуальными активами, в соответствии со стандартами FATF, особенно в отношении рисков финансирования терроризма, отмывания денег и финансирования распространения оружия массового поражения", - говорится в итоговой декларации.

https://ria.ru/20230909/sammit-1895212065.html

https://ria.ru/20230909/sammit-1895200688.html

нью-дели

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нью-дели, большая двадцатка, саммит g20, в мире, экономика