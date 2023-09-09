https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895211069.html

G20 искоренит дискриминацию женщин, гендерные стереотипы и неравенство

G20 искоренит дискриминацию женщин, гендерные стереотипы и неравенство - РИА Новости, 09.09.2023

G20 искоренит дискриминацию женщин, гендерные стереотипы и неравенство

Страны G20 приняли обязательства искоренить дискриминацию по отношению к женщинам и устранить гендерные стереотипы и неравенство, говорится в декларации саммита РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T16:47

2023-09-09T16:47

2023-09-09T16:47

в мире

нью-дели

индия

бангладеш

нарендра моди

большая двадцатка

саммит g20

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Страны G20 приняли обязательства искоренить дискриминацию по отношению к женщинам и устранить гендерные стереотипы и неравенство, говорится в декларации саммита G20 в Нью-Дели. "Обязуемся искоренять насилие по признаку пола, включая сексуальное насилие, домогательства, дискриминацию и надругательства в отношении женщин и девочек как в интернете, так и за его пределами, а также обеспечивать безопасные рабочие места в этой связи", - говорится в декларации. В декларации также отмечается, что страны-члены обязались устранить гендерные стереотипы, изменить нормы и поведение, которые "увековечивают" гендерное неравенство. Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.

https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895190714.html

нью-дели

индия

бангладеш

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нью-дели, индия, бангладеш, нарендра моди, большая двадцатка, саммит g20