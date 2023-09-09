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G20 искоренит дискриминацию женщин, гендерные стереотипы и неравенство - РИА Новости, 09.09.2023
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16:47 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895211069.html
G20 искоренит дискриминацию женщин, гендерные стереотипы и неравенство
G20 искоренит дискриминацию женщин, гендерные стереотипы и неравенство - РИА Новости, 09.09.2023
G20 искоренит дискриминацию женщин, гендерные стереотипы и неравенство
Страны G20 приняли обязательства искоренить дискриминацию по отношению к женщинам и устранить гендерные стереотипы и неравенство, говорится в декларации саммита РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T16:47
2023-09-09T16:47
в мире
нью-дели
индия
бангладеш
нарендра моди
большая двадцатка
саммит g20
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Страны G20 приняли обязательства искоренить дискриминацию по отношению к женщинам и устранить гендерные стереотипы и неравенство, говорится в декларации саммита G20 в Нью-Дели. "Обязуемся искоренять насилие по признаку пола, включая сексуальное насилие, домогательства, дискриминацию и надругательства в отношении женщин и девочек как в интернете, так и за его пределами, а также обеспечивать безопасные рабочие места в этой связи", - говорится в декларации. В декларации также отмечается, что страны-члены обязались устранить гендерные стереотипы, изменить нормы и поведение, которые "увековечивают" гендерное неравенство. Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
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в мире, нью-дели, индия, бангладеш, нарендра моди, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Нью-Дели, Индия, Бангладеш, Нарендра Моди, Большая двадцатка, Саммит G20
G20 искоренит дискриминацию женщин, гендерные стереотипы и неравенство

Декларация: G20 искоренит дискриминацию женщин и устранит гендерные стереотипы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЖурналисты в международном медиацентре G20 в Нью-Дели
Журналисты в международном медиацентре G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Журналисты в международном медиацентре G20 в Нью-Дели
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Страны G20 приняли обязательства искоренить дискриминацию по отношению к женщинам и устранить гендерные стереотипы и неравенство, говорится в декларации саммита G20 в Нью-Дели.
«
"Обязуемся искоренять насилие по признаку пола, включая сексуальное насилие, домогательства, дискриминацию и надругательства в отношении женщин и девочек как в интернете, так и за его пределами, а также обеспечивать безопасные рабочие места в этой связи", - говорится в декларации.
В декларации также отмечается, что страны-члены обязались устранить гендерные стереотипы, изменить нормы и поведение, которые "увековечивают" гендерное неравенство.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
Международный медиацентр G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
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В миреНью-ДелиИндияБангладешНарендра МодиБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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