https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895200839.html

Лидеры G20 признали борьбу с изменением климата в мире недостаточной

Лидеры G20 признали борьбу с изменением климата в мире недостаточной - РИА Новости, 09.09.2023

Лидеры G20 признали борьбу с изменением климата в мире недостаточной

Страны G20 в итоговом заявлении выразили беспокойство, что усилия международного сообщества и предпринимаемые меры являются недостаточными для сдерживания роста РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T15:44

2023-09-09T15:44

2023-09-09T15:44

в мире

цены на нефть

индия

нью-дели

бангладеш

сергей лавров

большая двадцатка

саммит g20

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895184323_0:57:3436:1990_1920x0_80_0_0_b4bd723f0d0883712113bc3f224b0c7a.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Страны G20 в итоговом заявлении выразили беспокойство, что усилия международного сообщества и предпринимаемые меры являются недостаточными для сдерживания роста среднегодовой температуры на отметке ниже 2 градусов Цельсия. "Мы с беспокойством отмечаем, что амбиции и предпринимаемые меры стран по борьбе с изменениями климата являются недостаточными для достижения цели в рамках Парижского соглашения по удержанию роса среднегодовой температуры на отметке ниже 2 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем", - отмечается в документе. Участники саммита подчеркнули, что в соответствии с оценкой Межправительственной группы экспертов по изменению климата, удержание роста среднегодовой температуры на отметке в 1,5 градуса Цельсия имеет значительно меньший негативный эффект на климат, чем отметка в 2 градуса Цельсия. "Мы осознаем, что ограничение глобального потепления на уровне 1,5 градуса требует быстрого, объемного и устойчивого сокращения глобальных выбросов парниковых газов к 2030 году на 43% по сравнению с уровнем 2019 года", - говорится в декларации. Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели проходит 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура). Российскую делегацию в Индии возглавляет глава МИД Сергей Лавров.

https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895198454.html

https://ria.ru/20230909/plastik-1895198577.html

индия

нью-дели

бангладеш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, индия, нью-дели, бангладеш, сергей лавров, большая двадцатка, саммит g20