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Лидеры G20 признали борьбу с изменением климата в мире недостаточной - РИА Новости, 09.09.2023
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15:44 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895200839.html
Лидеры G20 признали борьбу с изменением климата в мире недостаточной
Лидеры G20 признали борьбу с изменением климата в мире недостаточной - РИА Новости, 09.09.2023
Лидеры G20 признали борьбу с изменением климата в мире недостаточной
Страны G20 в итоговом заявлении выразили беспокойство, что усилия международного сообщества и предпринимаемые меры являются недостаточными для сдерживания роста РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T15:44
2023-09-09T15:44
в мире
цены на нефть
индия
нью-дели
бангладеш
сергей лавров
большая двадцатка
саммит g20
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Страны G20 в итоговом заявлении выразили беспокойство, что усилия международного сообщества и предпринимаемые меры являются недостаточными для сдерживания роста среднегодовой температуры на отметке ниже 2 градусов Цельсия. "Мы с беспокойством отмечаем, что амбиции и предпринимаемые меры стран по борьбе с изменениями климата являются недостаточными для достижения цели в рамках Парижского соглашения по удержанию роса среднегодовой температуры на отметке ниже 2 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем", - отмечается в документе. Участники саммита подчеркнули, что в соответствии с оценкой Межправительственной группы экспертов по изменению климата, удержание роста среднегодовой температуры на отметке в 1,5 градуса Цельсия имеет значительно меньший негативный эффект на климат, чем отметка в 2 градуса Цельсия. "Мы осознаем, что ограничение глобального потепления на уровне 1,5 градуса требует быстрого, объемного и устойчивого сокращения глобальных выбросов парниковых газов к 2030 году на 43% по сравнению с уровнем 2019 года", - говорится в декларации. Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели проходит 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура). Российскую делегацию в Индии возглавляет глава МИД Сергей Лавров.
https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895198454.html
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нью-дели
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в мире, цены на нефть, индия, нью-дели, бангладеш, сергей лавров, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Цены на нефть, Индия, Нью-Дели, Бангладеш, Сергей Лавров, Большая двадцатка, Саммит G20
Лидеры G20 признали борьбу с изменением климата в мире недостаточной

Декларация G20: предпринимаемые меры по борьбе с изменением климата недостаточны

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМеждународный медиацентр G20 в Нью-Дели
Международный медиацентр G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Международный медиацентр G20 в Нью-Дели
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Страны G20 в итоговом заявлении выразили беспокойство, что усилия международного сообщества и предпринимаемые меры являются недостаточными для сдерживания роста среднегодовой температуры на отметке ниже 2 градусов Цельсия.
«
"Мы с беспокойством отмечаем, что амбиции и предпринимаемые меры стран по борьбе с изменениями климата являются недостаточными для достижения цели в рамках Парижского соглашения по удержанию роса среднегодовой температуры на отметке ниже 2 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем", - отмечается в документе.
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Участники саммита подчеркнули, что в соответствии с оценкой Межправительственной группы экспертов по изменению климата, удержание роста среднегодовой температуры на отметке в 1,5 градуса Цельсия имеет значительно меньший негативный эффект на климат, чем отметка в 2 градуса Цельсия.
«
"Мы осознаем, что ограничение глобального потепления на уровне 1,5 градуса требует быстрого, объемного и устойчивого сокращения глобальных выбросов парниковых газов к 2030 году на 43% по сравнению с уровнем 2019 года", - говорится в декларации.
Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели проходит 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура). Российскую делегацию в Индии возглавляет глава МИД Сергей Лавров.
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G20 разработает обязательный для всех стран регламент по пластику
Вчера, 15:27
 
В миреЦены на нефтьИндияНью-ДелиБангладешСергей ЛавровБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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