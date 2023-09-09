Лидеры G20 признали борьбу с изменением климата в мире недостаточной
Декларация G20: предпринимаемые меры по борьбе с изменением климата недостаточны
Международный медиацентр G20 в Нью-Дели
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Страны G20 в итоговом заявлении выразили беспокойство, что усилия международного сообщества и предпринимаемые меры являются недостаточными для сдерживания роста среднегодовой температуры на отметке ниже 2 градусов Цельсия.
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"Мы с беспокойством отмечаем, что амбиции и предпринимаемые меры стран по борьбе с изменениями климата являются недостаточными для достижения цели в рамках Парижского соглашения по удержанию роса среднегодовой температуры на отметке ниже 2 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем", - отмечается в документе.
Участники саммита подчеркнули, что в соответствии с оценкой Межправительственной группы экспертов по изменению климата, удержание роста среднегодовой температуры на отметке в 1,5 градуса Цельсия имеет значительно меньший негативный эффект на климат, чем отметка в 2 градуса Цельсия.
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"Мы осознаем, что ограничение глобального потепления на уровне 1,5 градуса требует быстрого, объемного и устойчивого сокращения глобальных выбросов парниковых газов к 2030 году на 43% по сравнению с уровнем 2019 года", - говорится в декларации.
Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели проходит 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура). Российскую делегацию в Индии возглавляет глава МИД Сергей Лавров.