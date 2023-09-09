https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895198454.html
Лидеры G20 обязались рационально использовать ресурсы мирового океана
Лидеры G20 обязались рационально использовать ресурсы мирового океана - РИА Новости, 09.09.2023
Лидеры G20 обязались рационально использовать ресурсы мирового океана
Лидеры G20 в итоговой декларации обязались сохранять, защищать и рационально использовать ресурсы мирового океана. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T15:27
2023-09-09T15:27
2023-09-09T15:27
в мире
нью-дели
бангладеш
индия
большая двадцатка
оон
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - РИА Новости. Лидеры G20 в итоговой декларации обязались сохранять, защищать и рационально использовать ресурсы мирового океана. "Мы обязуемся сохранять, защищать, восстанавливать и разумно использовать мировой океан, мировые экосистемы, рассчитываем на достижение прогресса и... внести свой вклад в проведение конференции ООН по океану в 2025 году", - говорится в декларации. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
https://ria.ru/20230909/sammit-1895197783.html
нью-дели
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-дели, бангладеш, индия, большая двадцатка, оон
В мире, Нью-Дели, Бангладеш, Индия, Большая двадцатка, ООН
Лидеры G20 обязались рационально использовать ресурсы мирового океана
G20 обязалась сохранять и рационально использовать ресурсы мирового океана