https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895198454.html

Лидеры G20 обязались рационально использовать ресурсы мирового океана

Лидеры G20 обязались рационально использовать ресурсы мирового океана - РИА Новости, 09.09.2023

Лидеры G20 обязались рационально использовать ресурсы мирового океана

Лидеры G20 в итоговой декларации обязались сохранять, защищать и рационально использовать ресурсы мирового океана. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T15:27

2023-09-09T15:27

2023-09-09T15:27

в мире

нью-дели

бангладеш

индия

большая двадцатка

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895198028_0:0:3426:1928_1920x0_80_0_0_df4837356af259cbf62072fdefcb3744.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - РИА Новости. Лидеры G20 в итоговой декларации обязались сохранять, защищать и рационально использовать ресурсы мирового океана. "Мы обязуемся сохранять, защищать, восстанавливать и разумно использовать мировой океан, мировые экосистемы, рассчитываем на достижение прогресса и... внести свой вклад в проведение конференции ООН по океану в 2025 году", - говорится в декларации. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.

https://ria.ru/20230909/sammit-1895197783.html

нью-дели

бангладеш

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нью-дели, бангладеш, индия, большая двадцатка, оон