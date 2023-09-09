https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895196719.html

Страны G20 намерены продолжить диалог по вопросам миграции

Страны G20 намерены продолжить диалог по вопросам миграции - РИА Новости, 09.09.2023

Страны G20 намерены продолжить диалог по вопросам миграции

Страны G20 в итоговой декларации признали важность предотвращения нелегальных миграционных потоков в мире и заявили, что продолжат диалог по вопросам миграции в РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T15:16

2023-09-09T15:16

2023-09-09T15:16

в мире

индия

нью-дели

бангладеш

большая двадцатка

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - РИА Новости. Страны G20 в итоговой декларации признали важность предотвращения нелегальных миграционных потоков в мире и заявили, что продолжат диалог по вопросам миграции в будущем. "Мы подтверждаем нашу приверженность поддержке мигрантов, в том числе трудовых мигрантов и беженцев. ... Мы также признаем важность предотвращения нелегальных миграционных потоков и контрабанды мигрантов в рамках комплексного подхода к... легальной миграции, принимая во внимание гуманитарные потребности и коренные причины перемещения", - говорится в декларации. В декларации также отмечается, что страны намерены создать более инклюзивный мир для мигрантов в соответствии с национальной политикой, законодательством и обстоятельствами, обеспечивая полное уважение прав человека независимо от их миграционного статуса. "Мы поддерживаем укрепление сотрудничества между странами происхождения, транзита и назначения мигрантов. Мы продолжим диалог по вопросам миграции и принудительного перемещения во время будущих саммитов", - подчеркивается в документе. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.

https://ria.ru/20230909/prodbezopasnost-1895193002.html

https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895191921.html

индия

нью-дели

бангладеш

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, индия, нью-дели, бангладеш, большая двадцатка