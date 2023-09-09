https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895191921.html

Лидеры G20 выступили за равный доступ к вакцинам и лекарствам в мире

Лидеры G20 выступили за равный доступ к вакцинам и лекарствам в мире - РИА Новости, 09.09.2023

Лидеры G20 выступили за равный доступ к вакцинам и лекарствам в мире

Страны G20 в итоговой декларации призвали обеспечить равный доступ к надежным, качественным вакцинам и лекарствам в мире, в особенности для стран с низким и... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T14:44

2023-09-09T14:44

2023-09-09T14:44

в мире

здоровье - общество

индия

нью-дели

бангладеш

сергей лавров

большая двадцатка

саммит g20

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895184592_0:296:3115:2048_1920x0_80_0_0_a83994d64bb95d3b92a566ed317113f2.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Страны G20 в итоговой декларации призвали обеспечить равный доступ к надежным, качественным вакцинам и лекарствам в мире, в особенности для стран с низким и средним доходом, а также отметили необходимость повышения устойчивости систем здравоохранения различных стран. "Выступаем за обеспечение равного доступа к безопасным, эффективным, качественным и доступным вакцинам, терапевтическим и диагностическим средствам, а также другим медицинским мерам, в особенности в странах с низким и средним достатком", - говорится в принятом документе. Участники саммита также призвали сфокусироваться на совершенствовании систем здравоохранения, повышения их устойчивости и продолжении усилий для "искоренения полиомиелита и других продолжающихся эпидемий, включая СПИД, туберкулез, малярия, гепатит, а также заболевания, которые передаются воздушно-капельным путем". Также подчеркивается необходимость изучения последствий так называемого "длительного коронавируса". Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели проходит 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура). Российскую делегацию в Индии возглавляет глава МИД Сергей Лавров.

https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895190714.html

индия

нью-дели

бангладеш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, индия, нью-дели, бангладеш, сергей лавров, большая двадцатка, саммит g20