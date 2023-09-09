https://ria.ru/20230909/dedollarizatsiya-1895118860.html

Георгий Зиновьев: "дедолларизация" связей России и Китая состоялась

Георгий Зиновьев: "дедолларизация" связей России и Китая состоялась - РИА Новости, 09.09.2023

Георгий Зиновьев: "дедолларизация" связей России и Китая состоялась

"Дедолларизация" экономических отношений России и Китая уже состоялась, считает директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев. В интервью РИА... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T09:00

2023-09-09T09:00

2023-09-09T09:14

справки

китай

владимир путин

евразийский экономический союз

россия

пекин

георгий зиновьев

си цзиньпин

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"Дедолларизация" экономических отношений России и Китая уже состоялась, считает директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев. В интервью РИА Новости он также рассказал о том, помешали ли западные санкции инвестиционному сотрудничеству Москвы и Пекина, и оценил перспективы продолжения диалога двух стран по украинскому урегулированию.– По данным экспертов, Китай в первом полугодии прошлого года сократил до нуля инвестиции в Россию в рамках проекта "Один пояс, один путь". Как вы считаете, с чем это было связано? Сохраняются ли планы по сотрудничеству России и КНР в рамках данной инициативы? Могут ли антироссийские санкции помешать?– Имеющаяся в нашем распоряжении статистика российско-китайских капиталовложений свидетельствует, что двустороннее инвестиционное сотрудничество продолжает успешно развиваться. По крайне мере, каких-либо негативных изменений на этом треке мы не наблюдаем – взаимодействие ведется в нормальном конструктивном ключе. В частности, хорошие результаты демонстрируют такие крупные инвестиционные проекты с китайским участием как заводы по производству сжиженного природного газа на полуострове Ямал. В первом полугодии экспорт российского СПГ в физическом выражении вырос более чем на 60% и в этом немалая заслуга арктических проектов.Осуществляются серьезные инвестиции в приграничную транспортную инфраструктуру. Так, в конце прошлого года в эксплуатацию был введен первый железнодорожный мост через реку Амур в районе населенных пунктов Нижнеленинское и Тунцзян, строительство которого было профинансировано за счет средств инвесторов двух стран. Существенно активизировалось сотрудничество по созданию на территории России китайских автомобильных производств, выпуску бытовой техники и различного технологического оборудования. Компании из Китая оперативно замещают ниши, освободившиеся на нашем рынке после ухода с него ряда западных игроков. Всего же в портфеле российско-китайской межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству имеются десятки проектов с запланированным объемом капиталовложений более 160 млрд долларов, все они находятся в активной проработке.Что касается инициативы "Один пояс, один путь", то работа по ее сопряжению с Евразийским экономическим союзом продолжается, в том числе в части реализации экономических проектов. В феврале этого года состоялось третье заседание совместной комиссии по реализации соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между государствами-членами ЕАЭС и КНР, на полях мероприятия подписана дорожная карта по развитию торгово-экономического сотрудничества между Союзом и Китаем.В октябре в Пекине пройдет очередной форум "Один пояс, один путь", участие в котором планируют принять руководители ряда российских экономических ведомств и крупных компаний. Уверен, что по его итогам будут достигнуты новые значимые договоренности, в том числе в инвестиционной сфере.– Готовятся ли к подписанию какие-то документы к возможному визиту президента Российской Федерации Владимира Путина на глобальный форум в Китае "Один пояс, один путь" в октябре? Можно ли ожидать новых договоренностей с Китаем по поставкам нефти?– В октябре в Пекине пройдет уже третий по счету форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс, один путь" – в текущем году исполняется 10 лет со времени ее выдвижения Председателем КНР Си Цзиньпином. Для наших китайских друзей это знаменательная дата и крайне важное мероприятие.Россия и Китай реализуют договоренности о сопряжении китайской инициативы "Пояса и пути" со строительством Евразийского экономического союза. Это уникальный проект интеграции интеграций с прицелом на построение Большого Евразийского партнерства. Президент Российской Федерации Владимир Путин по приглашению главы китайского государства принимал участие в предыдущих двух форумах в китайской столице в качестве главного гостя – в мае 2017 года и в апреле 2019 года. "На полях" состоялись отдельные содержательные переговоры глав двух государств. Мы получили приглашение от китайской стороны и на этот раз, находимся с партнерами в тесном контакте по всем вопросам подготовки российского участия в мероприятии.– Насколько велика вероятность, что уже до конца текущего года доля расчетов в национальных валютах с Китаем составит 100%, и наши страны полностью откажутся от платежей в долларах? Сталкиваются ли российские экономические операторы с трудностями при выведении валюты из Китая?– Доля национальных валют в российско-китайских расчетах растет крайне быстрыми темпами: если в начале 2022 года она составляла порядка 25%, то в настоящее время – уже свыше 80%. Торги парой рубль/юань на Московской бирже давно превысили по объемам торги долларом США. Фактически, уже сегодня можно констатировать дедолларизацию двусторонних экономических связей. Российские и китайские экономоператоры массово уходят от "токсичных" валют западных стран и отдают предпочтение рублю и юаню как более надежным и, главное, безопасным средствам расчетов.Столь успешное замещение иностранных валют было бы невозможно без устойчивой и хорошо развитой платежной инфраструктуры, которая выстраивалась между Россией и КНР на протяжении многих лет.Конечно же, международная политическая и экономическая турбулентность накладывает свой отпечаток на деятельность финансовых организаций, но сформированный благодаря работе профильных ведомств наших стран инструментарий позволяет облегчать все необходимые операции настолько, насколько это возможно.– Обсуждают ли Москва и Пекин продолжение диалога по украинскому урегулированию?– Китай придерживается взвешенной позиции в контексте происходящих на Украине событий, хорошо понимает исторические и геополитические причины возникновения кризиса.Ценим стремление Китая и других государств играть позитивную роль в деле мирного разрешения украинского кризиса. С подобными инициативами уже выступили более 20 стран и ряд региональных организаций. Двадцать четвертого февраля этого года МИД КНР опубликовал документ с предложениями по урегулированию украинского кризиса. 21 марта в заявлении для прессы по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином президент Владимир Путин отметил, что "многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве".Россия и Китай продолжают поддерживать плотный контакт по вопросам украинского урегулирования, в доверительном ключе и своевременно обсуждая все основные события на данном направлении.– Как вы расцениваете текущее состояние и перспективы развития отношений России с КНДР?– Дорожим традиционно дружественными и добрососедскими связями с Корейской Народно-Демократической Республикой. В этом году мы совместно празднуем 75-летний юбилей со дня установления дипотношений – 12 октября. Советский Союз первым признал КНДР и впоследствии оказывал весьма значимую всестороннюю поддержку молодому корейскому государству. С тех пор наши связи, пройдя проверку на прочность, неизменно сохраняли дух дружбы и добрососедства, которые исторически объединяют два народа.КНДР официально признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, а затем и результаты референдумов о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Руководители наших стран в ходе обмена дружественными посланиями неоднократно подтверждали близость подходов России и КНДР к оценкам причин нынешнего геополитического кризиса. Признательны корейским партнерам за последовательную поддержку в связи со специальной военной операцией и по другим актуальным международным вопросам.Высокий уровень двусторонних отношений способствует созданию весьма благоприятных условий для углубления нашего взаимодействия, в том числе в торгово-экономической сфере. К сожалению, приходится признать, что потенциал для развития обоюдовыгодной кооперации реализуется далеко не полностью – не в последнюю очередь из-за того, что двусторонние обмены в течение продолжительного времени сдерживались ограничительными мерами в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Надеемся, что дальнейшее ослабление противоэпидемического режима позитивным образом скажется на развитии российско-корейского сотрудничества в различных областях.

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https://ria.ru/20230803/sofinskiy-1887797600.html

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справки, китай, владимир путин, евразийский экономический союз, россия, пекин, георгий зиновьев, си цзиньпин, московская биржа, интервью