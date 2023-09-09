https://ria.ru/20230909/dedollarizatsiya-1895118860.html
Георгий Зиновьев: "дедолларизация" связей России и Китая состоялась
Георгий Зиновьев: "дедолларизация" связей России и Китая состоялась - РИА Новости, 09.09.2023
Георгий Зиновьев: "дедолларизация" связей России и Китая состоялась
"Дедолларизация" экономических отношений России и Китая уже состоялась, считает директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев. В интервью РИА... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T09:00
2023-09-09T09:00
2023-09-09T09:14
справки
китай
владимир путин
евразийский экономический союз
россия
пекин
георгий зиновьев
си цзиньпин
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"Дедолларизация" экономических отношений России и Китая уже состоялась, считает директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев. В интервью РИА Новости он также рассказал о том, помешали ли западные санкции инвестиционному сотрудничеству Москвы и Пекина, и оценил перспективы продолжения диалога двух стран по украинскому урегулированию.– По данным экспертов, Китай в первом полугодии прошлого года сократил до нуля инвестиции в Россию в рамках проекта "Один пояс, один путь". Как вы считаете, с чем это было связано? Сохраняются ли планы по сотрудничеству России и КНР в рамках данной инициативы? Могут ли антироссийские санкции помешать?– Имеющаяся в нашем распоряжении статистика российско-китайских капиталовложений свидетельствует, что двустороннее инвестиционное сотрудничество продолжает успешно развиваться. По крайне мере, каких-либо негативных изменений на этом треке мы не наблюдаем – взаимодействие ведется в нормальном конструктивном ключе. В частности, хорошие результаты демонстрируют такие крупные инвестиционные проекты с китайским участием как заводы по производству сжиженного природного газа на полуострове Ямал. В первом полугодии экспорт российского СПГ в физическом выражении вырос более чем на 60% и в этом немалая заслуга арктических проектов.Осуществляются серьезные инвестиции в приграничную транспортную инфраструктуру. Так, в конце прошлого года в эксплуатацию был введен первый железнодорожный мост через реку Амур в районе населенных пунктов Нижнеленинское и Тунцзян, строительство которого было профинансировано за счет средств инвесторов двух стран. Существенно активизировалось сотрудничество по созданию на территории России китайских автомобильных производств, выпуску бытовой техники и различного технологического оборудования. Компании из Китая оперативно замещают ниши, освободившиеся на нашем рынке после ухода с него ряда западных игроков. Всего же в портфеле российско-китайской межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству имеются десятки проектов с запланированным объемом капиталовложений более 160 млрд долларов, все они находятся в активной проработке.Что касается инициативы "Один пояс, один путь", то работа по ее сопряжению с Евразийским экономическим союзом продолжается, в том числе в части реализации экономических проектов. В феврале этого года состоялось третье заседание совместной комиссии по реализации соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между государствами-членами ЕАЭС и КНР, на полях мероприятия подписана дорожная карта по развитию торгово-экономического сотрудничества между Союзом и Китаем.В октябре в Пекине пройдет очередной форум "Один пояс, один путь", участие в котором планируют принять руководители ряда российских экономических ведомств и крупных компаний. Уверен, что по его итогам будут достигнуты новые значимые договоренности, в том числе в инвестиционной сфере.– Готовятся ли к подписанию какие-то документы к возможному визиту президента Российской Федерации Владимира Путина на глобальный форум в Китае "Один пояс, один путь" в октябре? Можно ли ожидать новых договоренностей с Китаем по поставкам нефти?– В октябре в Пекине пройдет уже третий по счету форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс, один путь" – в текущем году исполняется 10 лет со времени ее выдвижения Председателем КНР Си Цзиньпином. Для наших китайских друзей это знаменательная дата и крайне важное мероприятие.Россия и Китай реализуют договоренности о сопряжении китайской инициативы "Пояса и пути" со строительством Евразийского экономического союза. Это уникальный проект интеграции интеграций с прицелом на построение Большого Евразийского партнерства. Президент Российской Федерации Владимир Путин по приглашению главы китайского государства принимал участие в предыдущих двух форумах в китайской столице в качестве главного гостя – в мае 2017 года и в апреле 2019 года. "На полях" состоялись отдельные содержательные переговоры глав двух государств. Мы получили приглашение от китайской стороны и на этот раз, находимся с партнерами в тесном контакте по всем вопросам подготовки российского участия в мероприятии.– Насколько велика вероятность, что уже до конца текущего года доля расчетов в национальных валютах с Китаем составит 100%, и наши страны полностью откажутся от платежей в долларах? Сталкиваются ли российские экономические операторы с трудностями при выведении валюты из Китая?– Доля национальных валют в российско-китайских расчетах растет крайне быстрыми темпами: если в начале 2022 года она составляла порядка 25%, то в настоящее время – уже свыше 80%. Торги парой рубль/юань на Московской бирже давно превысили по объемам торги долларом США. Фактически, уже сегодня можно констатировать дедолларизацию двусторонних экономических связей. Российские и китайские экономоператоры массово уходят от "токсичных" валют западных стран и отдают предпочтение рублю и юаню как более надежным и, главное, безопасным средствам расчетов.Столь успешное замещение иностранных валют было бы невозможно без устойчивой и хорошо развитой платежной инфраструктуры, которая выстраивалась между Россией и КНР на протяжении многих лет.Конечно же, международная политическая и экономическая турбулентность накладывает свой отпечаток на деятельность финансовых организаций, но сформированный благодаря работе профильных ведомств наших стран инструментарий позволяет облегчать все необходимые операции настолько, насколько это возможно.– Обсуждают ли Москва и Пекин продолжение диалога по украинскому урегулированию?– Китай придерживается взвешенной позиции в контексте происходящих на Украине событий, хорошо понимает исторические и геополитические причины возникновения кризиса.Ценим стремление Китая и других государств играть позитивную роль в деле мирного разрешения украинского кризиса. С подобными инициативами уже выступили более 20 стран и ряд региональных организаций. Двадцать четвертого февраля этого года МИД КНР опубликовал документ с предложениями по урегулированию украинского кризиса. 21 марта в заявлении для прессы по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином президент Владимир Путин отметил, что "многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве".Россия и Китай продолжают поддерживать плотный контакт по вопросам украинского урегулирования, в доверительном ключе и своевременно обсуждая все основные события на данном направлении.– Как вы расцениваете текущее состояние и перспективы развития отношений России с КНДР?– Дорожим традиционно дружественными и добрососедскими связями с Корейской Народно-Демократической Республикой. В этом году мы совместно празднуем 75-летний юбилей со дня установления дипотношений – 12 октября. Советский Союз первым признал КНДР и впоследствии оказывал весьма значимую всестороннюю поддержку молодому корейскому государству. С тех пор наши связи, пройдя проверку на прочность, неизменно сохраняли дух дружбы и добрососедства, которые исторически объединяют два народа.КНДР официально признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, а затем и результаты референдумов о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Руководители наших стран в ходе обмена дружественными посланиями неоднократно подтверждали близость подходов России и КНДР к оценкам причин нынешнего геополитического кризиса. Признательны корейским партнерам за последовательную поддержку в связи со специальной военной операцией и по другим актуальным международным вопросам.Высокий уровень двусторонних отношений способствует созданию весьма благоприятных условий для углубления нашего взаимодействия, в том числе в торгово-экономической сфере. К сожалению, приходится признать, что потенциал для развития обоюдовыгодной кооперации реализуется далеко не полностью – не в последнюю очередь из-за того, что двусторонние обмены в течение продолжительного времени сдерживались ограничительными мерами в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Надеемся, что дальнейшее ослабление противоэпидемического режима позитивным образом скажется на развитии российско-корейского сотрудничества в различных областях.
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справки, китай, владимир путин, евразийский экономический союз, россия, пекин, георгий зиновьев, си цзиньпин, московская биржа, интервью
Справки, Китай, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Россия, Пекин, Георгий Зиновьев, Си Цзиньпин, Московская биржа, Интервью
"Дедолларизация" экономических отношений России и Китая уже состоялась, считает директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев. В интервью РИА Новости он также рассказал о том, помешали ли западные санкции инвестиционному сотрудничеству Москвы и Пекина, и оценил перспективы продолжения диалога двух стран по украинскому урегулированию.
– По данным экспертов, Китай в первом полугодии прошлого года сократил до нуля инвестиции в Россию в рамках проекта "Один пояс, один путь". Как вы считаете, с чем это было связано? Сохраняются ли планы по сотрудничеству России и КНР в рамках данной инициативы? Могут ли антироссийские санкции помешать?
– Имеющаяся в нашем распоряжении статистика российско-китайских капиталовложений свидетельствует, что двустороннее инвестиционное сотрудничество продолжает успешно развиваться. По крайне мере, каких-либо негативных изменений на этом треке мы не наблюдаем – взаимодействие ведется в нормальном конструктивном ключе. В частности, хорошие результаты демонстрируют такие крупные инвестиционные проекты с китайским участием как заводы по производству сжиженного природного газа на полуострове Ямал
. В первом полугодии экспорт российского СПГ в физическом выражении вырос более чем на 60% и в этом немалая заслуга арктических проектов.
Осуществляются серьезные инвестиции в приграничную транспортную инфраструктуру. Так, в конце прошлого года в эксплуатацию был введен первый железнодорожный мост через реку Амур
в районе населенных пунктов Нижнеленинское и Тунцзян, строительство которого было профинансировано за счет средств инвесторов двух стран. Существенно активизировалось сотрудничество по созданию на территории России китайских автомобильных производств, выпуску бытовой техники и различного технологического оборудования. Компании из Китая оперативно замещают ниши, освободившиеся на нашем рынке после ухода с него ряда западных игроков. Всего же в портфеле российско-китайской межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству имеются десятки проектов с запланированным объемом капиталовложений более 160 млрд долларов, все они находятся в активной проработке.
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Что касается инициативы "Один пояс, один путь", то работа по ее сопряжению с Евразийским экономическим союзом
продолжается, в том числе в части реализации экономических проектов. В феврале этого года состоялось третье заседание совместной комиссии по реализации соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между государствами-членами ЕАЭС и КНР, на полях мероприятия подписана дорожная карта по развитию торгово-экономического сотрудничества между Союзом и Китаем.
В октябре в Пекине пройдет очередной форум "Один пояс, один путь", участие в котором планируют принять руководители ряда российских экономических ведомств и крупных компаний. Уверен, что по его итогам будут достигнуты новые значимые договоренности, в том числе в инвестиционной сфере.
– Готовятся ли к подписанию какие-то документы к возможному визиту президента Российской Федерации Владимира Путина на глобальный форум в Китае "Один пояс, один путь" в октябре? Можно ли ожидать новых договоренностей с Китаем по поставкам нефти?
– В октябре в Пекине пройдет уже третий по счету форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс, один путь" – в текущем году исполняется 10 лет со времени ее выдвижения Председателем КНР Си Цзиньпином
. Для наших китайских друзей это знаменательная дата и крайне важное мероприятие.
Россия и Китай реализуют договоренности о сопряжении китайской инициативы "Пояса и пути" со строительством Евразийского экономического союза. Это уникальный проект интеграции интеграций с прицелом на построение Большого Евразийского партнерства. Президент Российской Федерации Владимир Путин по приглашению главы китайского государства принимал участие в предыдущих двух форумах в китайской столице в качестве главного гостя – в мае 2017 года и в апреле 2019 года. "На полях" состоялись отдельные содержательные переговоры глав двух государств. Мы получили приглашение от китайской стороны и на этот раз, находимся с партнерами в тесном контакте по всем вопросам подготовки российского участия в мероприятии.
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– Насколько велика вероятность, что уже до конца текущего года доля расчетов в национальных валютах с Китаем составит 100%, и наши страны полностью откажутся от платежей в долларах? Сталкиваются ли российские экономические операторы с трудностями при выведении валюты из Китая?
– Доля национальных валют в российско-китайских расчетах растет крайне быстрыми темпами: если в начале 2022 года она составляла порядка 25%, то в настоящее время – уже свыше 80%. Торги парой рубль/юань на Московской бирже
давно превысили по объемам торги долларом США
. Фактически, уже сегодня можно констатировать дедолларизацию двусторонних экономических связей. Российские и китайские экономоператоры массово уходят от "токсичных" валют западных стран и отдают предпочтение рублю и юаню как более надежным и, главное, безопасным средствам расчетов.
Столь успешное замещение иностранных валют было бы невозможно без устойчивой и хорошо развитой платежной инфраструктуры, которая выстраивалась между Россией и КНР на протяжении многих лет.
Конечно же, международная политическая и экономическая турбулентность накладывает свой отпечаток на деятельность финансовых организаций, но сформированный благодаря работе профильных ведомств наших стран инструментарий позволяет облегчать все необходимые операции настолько, насколько это возможно.
– Обсуждают ли Москва и Пекин продолжение диалога по украинскому урегулированию?
– Китай придерживается взвешенной позиции в контексте происходящих на Украине
событий, хорошо понимает исторические и геополитические причины возникновения кризиса.
Ценим стремление Китая и других государств играть позитивную роль в деле мирного разрешения украинского кризиса. С подобными инициативами уже выступили более 20 стран и ряд региональных организаций. Двадцать четвертого февраля этого года МИД КНР опубликовал документ с предложениями по урегулированию украинского кризиса. 21 марта в заявлении для прессы по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином президент Владимир Путин отметил, что "многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве".
Россия и Китай продолжают поддерживать плотный контакт по вопросам украинского урегулирования, в доверительном ключе и своевременно обсуждая все основные события на данном направлении.
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– Как вы расцениваете текущее состояние и перспективы развития отношений России с КНДР?
– Дорожим традиционно дружественными и добрососедскими связями с Корейской Народно-Демократической Республикой. В этом году мы совместно празднуем 75-летний юбилей со дня установления дипотношений – 12 октября. Советский Союз первым признал КНДР и впоследствии оказывал весьма значимую всестороннюю поддержку молодому корейскому государству. С тех пор наши связи, пройдя проверку на прочность, неизменно сохраняли дух дружбы и добрососедства, которые исторически объединяют два народа.
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, а затем и результаты референдумов о вхождении ЛНР, ДНР
, Запорожской и Херсонской областей
в состав Российской Федерации. Руководители наших стран в ходе обмена дружественными посланиями неоднократно подтверждали близость подходов России и КНДР к оценкам причин нынешнего геополитического кризиса. Признательны корейским партнерам за последовательную поддержку в связи со специальной военной операцией и по другим актуальным международным вопросам.
Высокий уровень двусторонних отношений способствует созданию весьма благоприятных условий для углубления нашего взаимодействия, в том числе в торгово-экономической сфере. К сожалению, приходится признать, что потенциал для развития обоюдовыгодной кооперации реализуется далеко не полностью – не в последнюю очередь из-за того, что двусторонние обмены в течение продолжительного времени сдерживались ограничительными мерами в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Надеемся, что дальнейшее ослабление противоэпидемического режима позитивным образом скажется на развитии российско-корейского сотрудничества в различных областях.
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