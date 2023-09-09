https://ria.ru/20230909/bezopasnost-1895188772.html
Страны G20 обязались укреплять глобальную продовольственную безопасность
Страны G20 обязались укреплять глобальную продовольственную безопасность - РИА Новости, 09.09.2023
Страны G20 обязались укреплять глобальную продовольственную безопасность
Страны "Большой двадцатки" обязались укреплять глобальную продовольственную безопасность и доступное для всех питание, говорится в декларации саммита G20 в... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T14:31
2023-09-09T14:31
2023-09-09T14:31
нью-дели
большая двадцатка
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - РИА Новости. Страны "Большой двадцатки" обязались укреплять глобальную продовольственную безопасность и доступное для всех питание, говорится в декларации саммита G20 в индийском Нью-Дели. "Для достижения этого мы поощряем усилия по укреплению сотрудничества в области исследований климатически устойчивых и питательных зерновых, таких как просо, киноа, сорго и других традиционных культур, включая рис, пшеницу и кукурузу", - говорится в документе. Для продвижения продовольственной безопасности страны "Группы двадцати" подчеркнули "важность расширения доступности эффективного использования удобрений и сельскохозяйственных ресурсов, в том числе посредством укрепления местного производства удобрений, а также улучшения здоровья почвы".
https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895185837.html
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нью-дели, большая двадцатка
Нью-Дели, Большая двадцатка
Страны G20 обязались укреплять глобальную продовольственную безопасность
Лидеры стран G20 обязались укреплять глобальную продовольственную безопасность