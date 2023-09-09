https://ria.ru/20230909/bespilotnik-1895228391.html
На северо-западе Крыма сбили беспилотник
На северо-западе Крыма сбили беспилотник - РИА Новости, 09.09.2023
На северо-западе Крыма сбили беспилотник
Беспилотник сбит силами противовоздушной обороны в северо-западном районе Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T19:28
2023-09-09T19:28
2023-09-09T19:35
специальная военная операция на украине
республика крым
сергей аксенов (политик)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Беспилотник сбит силами противовоздушной обороны в северо-западном районе Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале."В северо-западном районе Крыма силами ПВО сбит вражеский БПЛА. Прошу сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации", - написал Аксенов.
https://ria.ru/20230909/pvo-1895171929.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика крым, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Вооруженные силы Украины, Украина
На северо-западе Крыма сбили беспилотник
Аксенов: российские системы ПВО сбили беспилотник на северо-западе Крыма