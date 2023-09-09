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На северо-западе Крыма сбили беспилотник - РИА Новости, 09.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:28 09.09.2023 (обновлено: 19:35 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/bespilotnik-1895228391.html
На северо-западе Крыма сбили беспилотник
На северо-западе Крыма сбили беспилотник - РИА Новости, 09.09.2023
На северо-западе Крыма сбили беспилотник
Беспилотник сбит силами противовоздушной обороны в северо-западном районе Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T19:28
2023-09-09T19:35
специальная военная операция на украине
республика крым
сергей аксенов (политик)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Беспилотник сбит силами противовоздушной обороны в северо-западном районе Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.&quot;В северо-западном районе Крыма силами ПВО сбит вражеский БПЛА. Прошу сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации&quot;, - написал Аксенов.
https://ria.ru/20230909/pvo-1895171929.html
республика крым
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республика крым, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Вооруженные силы Украины, Украина
На северо-западе Крыма сбили беспилотник

Аксенов: российские системы ПВО сбили беспилотник на северо-западе Крыма

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф" в Крыму
Комплекс ПВО С-400 Триумф в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Комплекс ПВО С-400 "Триумф" в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Беспилотник сбит силами противовоздушной обороны в северо-западном районе Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.
«

"В северо-западном районе Крыма силами ПВО сбит вражеский БПЛА. Прошу сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации", - написал Аксенов.

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Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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