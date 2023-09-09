https://ria.ru/20230909/ayya-sofiya-1895209750.html
В Айя-Софии начались работы по усилению сейсмоустойчивости
В Айя-Софии начались работы по усилению сейсмоустойчивости - РИА Новости, 09.09.2023
В Айя-Софии начались работы по усилению сейсмоустойчивости
Реставрационные работы с целью усиления сейсмоустойчивости начались в мечети Айя-Софии в Стамбуле, вход для верующих и туристов не ограничен, передает телеканал РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T16:38
2023-09-09T16:38
2023-09-09T16:38
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СТАМБУЛ, 9 сен – РИА Новости. Реставрационные работы с целью усиления сейсмоустойчивости начались в мечети Айя-Софии в Стамбуле, вход для верующих и туристов не ограничен, передает телеканал Habertürk. Реставрационные работы стартовали в конце августа, теперь же начат второй этап, сосредоточенный именно на укреплении здания с целью защиты от возможного мощного землетрясения. В ходе реставрации уже создана электронная 3D-модель мечети и других зданий комплекса. Планируется очистка внешнего фасада, после этого вокруг минаретов возведут строительные леса и проведут работы по укреплению здания на случай землетрясения. На данный момент специалисты уже обновили отделку куполов мечети. Отмечается, что на посещении мечети туристами и верующими работы второго этапа реставраций не скажутся. В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент страны Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля 2020 года. Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20230713/zemletryasenie-1883876292.html
https://ria.ru/20230528/molitva-1874717467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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стамбул, турция, юнеско
Религия, Стамбул, Турция, ЮНЕСКО
В Айя-Софии начались работы по усилению сейсмоустойчивости
В Стамбуле в Айя-Софии началась реставрация с целью усиления сейсмоустойчивости
СТАМБУЛ, 9 сен – РИА Новости.
Реставрационные работы с целью усиления сейсмоустойчивости начались в мечети Айя-Софии в Стамбуле, вход для верующих и туристов не ограничен, передает телеканал Habertürk
.
Реставрационные работы стартовали в конце августа, теперь же начат второй этап, сосредоточенный именно на укреплении здания с целью защиты от возможного мощного землетрясения.
В ходе реставрации уже создана электронная 3D-модель мечети и других зданий комплекса. Планируется очистка внешнего фасада, после этого вокруг минаретов возведут строительные леса и проведут работы по укреплению здания на случай землетрясения.
На данный момент специалисты уже обновили отделку куполов мечети. Отмечается, что на посещении мечети туристами и верующими работы второго этапа реставраций не скажутся.
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В июле 2020 года Госсовет Турции
аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент страны Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля 2020 года.
Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
.
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