https://ria.ru/20230909/ataki-1895170372.html

На Южнодонецком направлении за неделю отразили четыре атаки ВСУ

На Южнодонецком направлении за неделю отразили четыре атаки ВСУ - РИА Новости, 09.09.2023

На Южнодонецком направлении за неделю отразили четыре атаки ВСУ

Российские войска на южнодонецком направлении за неделю отразили четыре атаки противника, Киев потерял более 1230 военнослужащих, 24 бронемашины и 17... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T12:59

2023-09-09T12:59

2023-09-09T13:25

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении за неделю отразили четыре атаки противника, Киев потерял более 1230 военнослужащих, 24 бронемашины и 17 артиллерийских орудий, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения российских войск слаженными действиями за неделю отразили четыре атаки противника, продолжая наносить комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, за прошедший период общие потери противника на данном направлении составили свыше 1230 украинских военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 37 автомобилей, а также 17 орудий полевой артиллерии.

https://ria.ru/20230909/krakh-1895163896.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность