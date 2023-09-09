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На Южнодонецком направлении за неделю отразили четыре атаки ВСУ
На Южнодонецком направлении за неделю отразили четыре атаки ВСУ - РИА Новости, 09.09.2023
На Южнодонецком направлении за неделю отразили четыре атаки ВСУ
Российские войска на южнодонецком направлении за неделю отразили четыре атаки противника, Киев потерял более 1230 военнослужащих, 24 бронемашины и 17... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T12:59
2023-09-09T12:59
2023-09-09T13:25
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении за неделю отразили четыре атаки противника, Киев потерял более 1230 военнослужащих, 24 бронемашины и 17 артиллерийских орудий, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения российских войск слаженными действиями за неделю отразили четыре атаки противника, продолжая наносить комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, за прошедший период общие потери противника на данном направлении составили свыше 1230 украинских военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 37 автомобилей, а также 17 орудий полевой артиллерии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Южнодонецком направлении за неделю отразили четыре атаки ВСУ
Минобороны: на Южнодонецком направлении за неделю отразили четыре атаки ВСУ
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении за неделю отразили четыре атаки противника, Киев потерял более 1230 военнослужащих, 24 бронемашины и 17 артиллерийских орудий, сообщили в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения российских войск слаженными действиями за неделю отразили четыре атаки противника, продолжая наносить комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ
", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, за прошедший период общие потери противника на данном направлении составили свыше 1230 украинских военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 37 автомобилей, а также 17 орудий полевой артиллерии.
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