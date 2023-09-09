https://ria.ru/20230909/artilleriya-1895131242.html

На Купянском направлении отражены три контратаки украинских войск

На Купянском направлении отражены три контратаки украинских войск - РИА Новости, 09.09.2023

На Купянском направлении отражены три контратаки украинских войск

Российская артиллерия отразила три контратаки ВСУ на купянском направлении в районе Сергеевки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T05:05

2023-09-09T05:05

2023-09-09T05:05

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

сергеевка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/12/1852887776_0:139:2846:1739_1920x0_80_0_0_2c114d5f23abadde79f88525a3b3a44d.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российская артиллерия отразила три контратаки ВСУ на купянском направлении в районе Сергеевки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Запад" Сергей Зыбинский. "В целях восстановления утраченных позиций подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады при поддержке бронетехники провели три контратаки на позиции наших войск в направлении Ковалевки. Огнем артиллерии группировки все контратаки отражены", - сказал он. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки "Запад" уничтожила украинскую буксируемую гаубицу M-777, самоходную артустановку 2С-1 "Гвоздика" и минометный расчет в районе населенных пунктов Боровская, Андреевка, Песчаная и Крахмальная.

сергеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергеевка