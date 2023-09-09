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На Купянском направлении отражены три контратаки украинских войск
На Купянском направлении отражены три контратаки украинских войск - РИА Новости, 09.09.2023
На Купянском направлении отражены три контратаки украинских войск
Российская артиллерия отразила три контратаки ВСУ на купянском направлении в районе Сергеевки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T05:05
2023-09-09T05:05
2023-09-09T05:05
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сергеевка
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российская артиллерия отразила три контратаки ВСУ на купянском направлении в районе Сергеевки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Запад" Сергей Зыбинский. "В целях восстановления утраченных позиций подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады при поддержке бронетехники провели три контратаки на позиции наших войск в направлении Ковалевки. Огнем артиллерии группировки все контратаки отражены", - сказал он. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки "Запад" уничтожила украинскую буксируемую гаубицу M-777, самоходную артустановку 2С-1 "Гвоздика" и минометный расчет в районе населенных пунктов Боровская, Андреевка, Песчаная и Крахмальная.
сергеевка
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергеевка
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сергеевка
На Купянском направлении отражены три контратаки украинских войск
Российская артиллерия отразила в районе Сергеевки три контратаки ВСУ
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российская артиллерия отразила три контратаки ВСУ на купянском направлении в районе Сергеевки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Запад" Сергей Зыбинский.
"В целях восстановления утраченных позиций подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады при поддержке бронетехники провели три контратаки на позиции наших войск в направлении Ковалевки. Огнем артиллерии группировки все контратаки отражены", - сказал он.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки "Запад" уничтожила украинскую буксируемую гаубицу M-777, самоходную артустановку 2С-1 "Гвоздика" и минометный расчет в районе населенных пунктов Боровская, Андреевка, Песчаная и Крахмальная.