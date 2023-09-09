https://ria.ru/20230909/artillerist-1895194373.html

На Купянском направлении артиллеристы ЗВО уничтожили два БМП противника

На Купянском направлении артиллеристы ЗВО уничтожили два БМП противника - РИА Новости, 09.09.2023

На Купянском направлении артиллеристы ЗВО уничтожили два БМП противника

Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа выявили и уничтожили две единицы бронетехники противника на Купянском направлении, кадры РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T14:58

2023-09-09T14:58

2023-09-09T14:58

специальная военная операция на украине

в мире

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ЛУГАНСК, 9 сен - РИА Новости. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа выявили и уничтожили две единицы бронетехники противника на Купянском направлении, кадры поражения целей оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах видно, как расчет БПЛА сначала выявил украинскую БМП, ведущую огонь по российским позициям, после чего артиллеристы огнем из 122-миллиметровой гаубицы Д-30 нанесли удар по БМП противника. Позже на эвакуацию подбитой бронемашины прибыла еще одна украинская БМП. Техника была также выявлена с помощью БПЛА и поражена попаданием из арторудия калибром 152-мм.

https://ria.ru/20230909/gaubitsy-1895158069.html

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в мире