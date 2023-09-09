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На Купянском направлении артиллеристы ЗВО уничтожили два БМП противника - РИА Новости, 09.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/artillerist-1895194373.html
На Купянском направлении артиллеристы ЗВО уничтожили два БМП противника
На Купянском направлении артиллеристы ЗВО уничтожили два БМП противника - РИА Новости, 09.09.2023
На Купянском направлении артиллеристы ЗВО уничтожили два БМП противника
Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа выявили и уничтожили две единицы бронетехники противника на Купянском направлении, кадры РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T14:58
2023-09-09T14:58
специальная военная операция на украине
в мире
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ЛУГАНСК, 9 сен - РИА Новости. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа выявили и уничтожили две единицы бронетехники противника на Купянском направлении, кадры поражения целей оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах видно, как расчет БПЛА сначала выявил украинскую БМП, ведущую огонь по российским позициям, после чего артиллеристы огнем из 122-миллиметровой гаубицы Д-30 нанесли удар по БМП противника. Позже на эвакуацию подбитой бронемашины прибыла еще одна украинская БМП. Техника была также выявлена с помощью БПЛА и поражена попаданием из арторудия калибром 152-мм.
https://ria.ru/20230909/gaubitsy-1895158069.html
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в мире
Специальная военная операция на Украине, В мире
На Купянском направлении артиллеристы ЗВО уничтожили два БМП противника

На Купянском направлении артиллеристы ЗВО уничтожили два украинских БМП

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая машина БМП-3 в зоне проведения СВО
Боевая машина БМП-3 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости
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Боевая машина БМП-3 в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 сен - РИА Новости. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа выявили и уничтожили две единицы бронетехники противника на Купянском направлении, кадры поражения целей оказались в распоряжении РИА Новости.
На кадрах видно, как расчет БПЛА сначала выявил украинскую БМП, ведущую огонь по российским позициям, после чего артиллеристы огнем из 122-миллиметровой гаубицы Д-30 нанесли удар по БМП противника. Позже на эвакуацию подбитой бронемашины прибыла еще одна украинская БМП. Техника была также выявлена с помощью БПЛА и поражена попаданием из арторудия калибром 152-мм.
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
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