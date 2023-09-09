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Алжир откроет воздушное пространство для рейсов с помощью для Марокко - РИА Новости, 09.09.2023
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15:33 09.09.2023 (обновлено: 15:45 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/alzhir-1895199636.html
Алжир откроет воздушное пространство для рейсов с помощью для Марокко
Алжир откроет воздушное пространство для рейсов с помощью для Марокко - РИА Новости, 09.09.2023
Алжир откроет воздушное пространство для рейсов с помощью для Марокко
Алжир решил открыть свое воздушное пространство для рейсов, доставляющих гуманитарную помощь в Марокко и перевозящих раненных при землетрясении в стране,... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T15:33
2023-09-09T15:45
в мире
алжир (провинция)
марокко
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КАИР, 9 сен - РИА Новости. Алжир решил открыть свое воздушное пространство для рейсов, доставляющих гуманитарную помощь в Марокко и перевозящих раненных при землетрясении в стране, сообщила канцелярия алжирского президента Абдельмаджида Теббуна.Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша. Позже стало известно, что число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 820, еще 672 человека ранены.Согласно заявлению канцелярии, власти Алжира "выразили полную готовность оказать гуманитарную помощь и предоставить все материальные и человеческие возможности в знак солидарности с марокканским народом"."Алжирские власти также решили открыть воздушное пространство для рейсов, везущих гуманитарную помощь, раненых и пострадавших", - сообщается в заявлении канцелярии президента Алжира.В августе 2021 года алжирский МИД объявил о разрыве дипломатических отношений с Марокко, обвинив соседнее государство во "враждебном отношении" к Алжиру, в связях с двумя террористическими группировками, которые Алжир считает виновными в поджогах лесов, а также в слежке за алжирскими чиновниками.
https://ria.ru/20230909/indiya-1895136563.html
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в мире, алжир (провинция), марокко
В мире, Алжир (провинция), Марокко
Алжир откроет воздушное пространство для рейсов с помощью для Марокко

Алжир решил открыть воздушное пространство для рейсов с гумпомощью в Марокко

© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетяхПовреждения в результате прошедшего в 80 километрах от Марракеша землетрясения
Повреждения в результате прошедшего в 80 километрах от Марракеша землетрясения
© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетях
Повреждения в результате прошедшего в 80 километрах от Марракеша землетрясения
Читать ria.ru в
КАИР, 9 сен - РИА Новости. Алжир решил открыть свое воздушное пространство для рейсов, доставляющих гуманитарную помощь в Марокко и перевозящих раненных при землетрясении в стране, сообщила канцелярия алжирского президента Абдельмаджида Теббуна.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша. Позже стало известно, что число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 820, еще 672 человека ранены.
Согласно заявлению канцелярии, власти Алжира "выразили полную готовность оказать гуманитарную помощь и предоставить все материальные и человеческие возможности в знак солидарности с марокканским народом".
"Алжирские власти также решили открыть воздушное пространство для рейсов, везущих гуманитарную помощь, раненых и пострадавших", - сообщается в заявлении канцелярии президента Алжира.
В августе 2021 года алжирский МИД объявил о разрыве дипломатических отношений с Марокко, обвинив соседнее государство во "враждебном отношении" к Алжиру, в связях с двумя террористическими группировками, которые Алжир считает виновными в поджогах лесов, а также в слежке за алжирскими чиновниками.
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