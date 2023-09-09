https://ria.ru/20230909/alzhir-1895199636.html

Алжир откроет воздушное пространство для рейсов с помощью для Марокко

Алжир откроет воздушное пространство для рейсов с помощью для Марокко - РИА Новости, 09.09.2023

Алжир откроет воздушное пространство для рейсов с помощью для Марокко

Алжир решил открыть свое воздушное пространство для рейсов, доставляющих гуманитарную помощь в Марокко и перевозящих раненных при землетрясении в стране,... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T15:33

2023-09-09T15:33

2023-09-09T15:45

в мире

алжир (провинция)

марокко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895129859_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_617a66a008c09efbda01ab7bb47cb93c.jpg

КАИР, 9 сен - РИА Новости. Алжир решил открыть свое воздушное пространство для рейсов, доставляющих гуманитарную помощь в Марокко и перевозящих раненных при землетрясении в стране, сообщила канцелярия алжирского президента Абдельмаджида Теббуна.Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша. Позже стало известно, что число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 820, еще 672 человека ранены.Согласно заявлению канцелярии, власти Алжира "выразили полную готовность оказать гуманитарную помощь и предоставить все материальные и человеческие возможности в знак солидарности с марокканским народом"."Алжирские власти также решили открыть воздушное пространство для рейсов, везущих гуманитарную помощь, раненых и пострадавших", - сообщается в заявлении канцелярии президента Алжира.В августе 2021 года алжирский МИД объявил о разрыве дипломатических отношений с Марокко, обвинив соседнее государство во "враждебном отношении" к Алжиру, в связях с двумя террористическими группировками, которые Алжир считает виновными в поджогах лесов, а также в слежке за алжирскими чиновниками.

https://ria.ru/20230909/indiya-1895136563.html

алжир (провинция)

марокко

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, алжир (провинция), марокко