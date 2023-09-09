https://ria.ru/20230909/aktivnost-1895155969.html
ЦИК отметил активность избирателей в Москве и Подмосковье
ЦИК отметил активность избирателей в Москве и Подмосковье - РИА Новости, 09.09.2023
ЦИК отметил активность избирателей в Москве и Подмосковье
Явка на выборах 2023 года в Москве и Московской области по завершению первого дня голосования достаточно высокая, сообщил РИА Новости замглавы ЦИК Николай... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T10:51
2023-09-09T10:51
2023-09-09T10:51
единый день голосования в россии — 2023
москва
московская область (подмосковье)
николай булаев
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Явка на выборах 2023 года в Москве и Московской области по завершению первого дня голосования достаточно высокая, сообщил РИА Новости замглавы ЦИК Николай Булаев. "Что касается классического голосования, на участках, то и в Московской области больше 20% (явка - ред.), и в Москве ... тоже неплохо голосовали вчера. В целом явка в этих двух субъектах будет высокой", - сказал Булаев. По его словам, Москва и Московская область также активно голосуют дистанционно. В Подмосковье на утро 9 сентября проголосовало при помощи ДЭГ почти 70% тех избирателей из числа тех, кто подавал заявки на участие в ДЭГ. "Неплохая явка и много проголосовавших (дистанционно в Москве - ред.) – далеко за полтора миллиона", - добавил он. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования в россии — 2023, москва, московская область (подмосковье), николай булаев
Единый день голосования в России — 2023, Москва, Московская область (Подмосковье), Николай Булаев
ЦИК отметил активность избирателей в Москве и Подмосковье
ЦИК: активность избирателей в Москве и Подмосковье 8 сентября была высокой
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Явка на выборах 2023 года в Москве и Московской области по завершению первого дня голосования достаточно высокая, сообщил РИА Новости замглавы ЦИК Николай Булаев.
"Что касается классического голосования, на участках, то и в Московской области больше 20% (явка - ред.), и в Москве ... тоже неплохо голосовали вчера. В целом явка в этих двух субъектах будет высокой", - сказал Булаев.
По его словам, Москва и Московская область также активно голосуют дистанционно. В Подмосковье на утро 9 сентября проголосовало при помощи ДЭГ почти 70% тех избирателей из числа тех, кто подавал заявки на участие в ДЭГ.
"Неплохая явка и много проголосовавших (дистанционно в Москве - ред.) – далеко за полтора миллиона", - добавил он.
Выборы в России
в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы
по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областях
.
Явка на выборах мэра Москвы в первый день составила более 20 процентов