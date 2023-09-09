https://ria.ru/20230909/aktivnost-1895155969.html

ЦИК отметил активность избирателей в Москве и Подмосковье

ЦИК отметил активность избирателей в Москве и Подмосковье - РИА Новости, 09.09.2023

ЦИК отметил активность избирателей в Москве и Подмосковье

Явка на выборах 2023 года в Москве и Московской области по завершению первого дня голосования достаточно высокая, сообщил РИА Новости замглавы ЦИК Николай... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T10:51

2023-09-09T10:51

2023-09-09T10:51

единый день голосования в россии — 2023

москва

московская область (подмосковье)

николай булаев

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Явка на выборах 2023 года в Москве и Московской области по завершению первого дня голосования достаточно высокая, сообщил РИА Новости замглавы ЦИК Николай Булаев. "Что касается классического голосования, на участках, то и в Московской области больше 20% (явка - ред.), и в Москве ... тоже неплохо голосовали вчера. В целом явка в этих двух субъектах будет высокой", - сказал Булаев. По его словам, Москва и Московская область также активно голосуют дистанционно. В Подмосковье на утро 9 сентября проголосовало при помощи ДЭГ почти 70% тех избирателей из числа тех, кто подавал заявки на участие в ДЭГ. "Неплохая явка и много проголосовавших (дистанционно в Москве - ред.) – далеко за полтора миллиона", - добавил он. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230909/yavka-1895139894.html

москва

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, москва, московская область (подмосковье), николай булаев