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При обрушении балкона в Астраханской области пострадали два человека
При обрушении балкона в Астраханской области пострадали два человека - РИА Новости, 09.09.2023
При обрушении балкона в Астраханской области пострадали два человека
Два человека пострадали при обрушении балкона на четвертом этаже многоквартирного дома в Ахтубинске Астраханской области, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T10:54
2023-09-09T10:54
2023-09-09T10:54
происшествия
астраханская область
ахтубинск
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сен - РИА Новости. Два человека пострадали при обрушении балкона на четвертом этаже многоквартирного дома в Ахтубинске Астраханской области, сообщает СУСК России по региону. "Ночью 9 сентября 2023 года произошло обрушение балкона на четвертом этаже многоквартирного дома, расположенного по улице Волгоградской в городе Ахтубинске. В результате обрушения пострадал мужчина - хозяин квартиры - и женщина", - говорится в сообщении. Как уточнил РИА Новости представитель следствия, ночью они вышли покурить на балкон, и он обрушился. Оба пострадавших доставлены в медицинское учреждение. Следственные органы по факту инцидента организовали проверку, прокуратура поставила ее на контроль.
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астраханская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, астраханская область, ахтубинск
Происшествия, Астраханская область, Ахтубинск
При обрушении балкона в Астраханской области пострадали два человека
При обрушении балкона в многоквартирном дом в Ахтубинске пострадали два человека
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сен - РИА Новости. Два человека пострадали при обрушении балкона на четвертом этаже многоквартирного дома в Ахтубинске Астраханской области, сообщает СУСК России по региону.
"Ночью 9 сентября 2023 года произошло обрушение балкона на четвертом этаже многоквартирного дома, расположенного по улице Волгоградской в городе Ахтубинске. В результате обрушения пострадал мужчина - хозяин квартиры - и женщина", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости представитель следствия, ночью они вышли покурить на балкон, и он обрушился. Оба пострадавших доставлены в медицинское учреждение.
Следственные органы по факту инцидента организовали проверку, прокуратура поставила ее на контроль.
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