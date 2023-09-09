https://ria.ru/20230909/akhtubinsk-1895156430.html

При обрушении балкона в Астраханской области пострадали два человека

При обрушении балкона в Астраханской области пострадали два человека - РИА Новости, 09.09.2023

При обрушении балкона в Астраханской области пострадали два человека

Два человека пострадали при обрушении балкона на четвертом этаже многоквартирного дома в Ахтубинске Астраханской области, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T10:54

2023-09-09T10:54

2023-09-09T10:54

происшествия

астраханская область

ахтубинск

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сен - РИА Новости. Два человека пострадали при обрушении балкона на четвертом этаже многоквартирного дома в Ахтубинске Астраханской области, сообщает СУСК России по региону. "Ночью 9 сентября 2023 года произошло обрушение балкона на четвертом этаже многоквартирного дома, расположенного по улице Волгоградской в городе Ахтубинске. В результате обрушения пострадал мужчина - хозяин квартиры - и женщина", - говорится в сообщении. Как уточнил РИА Новости представитель следствия, ночью они вышли покурить на балкон, и он обрушился. Оба пострадавших доставлены в медицинское учреждение. Следственные органы по факту инцидента организовали проверку, прокуратура поставила ее на контроль.

https://ria.ru/20230831/devochka-1893432490.html

астраханская область

ахтубинск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, астраханская область, ахтубинск