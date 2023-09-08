https://ria.ru/20230908/zhena-1895110358.html

Путин дал совет молодому ученому по выбору жены

Путин дал совет молодому ученому по выбору жены - РИА Новости, 08.09.2023

Путин дал совет молодому ученому по выбору жены

Президент России Владимир Путин пожелал молодому ученому успехов в изучении нейтрино и посоветовал искать жену, которая мыслит образами. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T22:03

2023-09-08T22:03

2023-09-08T22:07

россия

владимир путин

мгу имени м. в. ломоносова

саров

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САРОВ, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал молодому ученому успехов в изучении нейтрино и посоветовал искать жену, которая мыслит образами. Президент в пятницу встретился с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Выпускник филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Сарове Максим Вялков рассказал президенту о частице нейтрино. Путин пожелал ему удачи в ее изучении. Молодой ученый добавил: "и в поиске жены". "Неизвестно, что важнее. Попадется какая-нибудь не очень увлеченная наукой девушка. И что вы будете делать? Про нейтрино забудете?", - спросил Путин. Вялков сказал, что, возможно, нашел нужную формулу: супруга должна быть архитектором, тогда она, как человек искусства, будет чувствовать красоту вселенной. По его словам, точно так же физик и математик чувствуют эту красоту. Путин в ответ посоветовал молодому человеку не ограничивать себя стереотипами. "Выбирайте человека, который мыслит образами, а это может быть человек самых разных профессий", - отметил президент. "Хорошо. Я учту, запишу", - пообещал ученый. "Нет-нет, это ваш выбор", - ответил с улыбкой Путин.

https://ria.ru/20230908/putin-1895101699.html

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Путин посоветовал одному из ученых в Сарове искать жену, которая мыслит образами Путин посоветовал ученому, исследующему нейтрино, искать жену, которая мыслит образами 2023-09-08T22:03 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, мгу имени м. в. ломоносова, саров