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Путин дал совет молодому ученому по выбору жены - РИА Новости, 08.09.2023
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22:03 08.09.2023 (обновлено: 22:07 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/zhena-1895110358.html
Путин дал совет молодому ученому по выбору жены
Путин дал совет молодому ученому по выбору жены - РИА Новости, 08.09.2023
Путин дал совет молодому ученому по выбору жены
Президент России Владимир Путин пожелал молодому ученому успехов в изучении нейтрино и посоветовал искать жену, которая мыслит образами. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T22:03
2023-09-08T22:07
россия
владимир путин
мгу имени м. в. ломоносова
саров
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САРОВ, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал молодому ученому успехов в изучении нейтрино и посоветовал искать жену, которая мыслит образами. Президент в пятницу встретился с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Выпускник филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Сарове Максим Вялков рассказал президенту о частице нейтрино. Путин пожелал ему удачи в ее изучении. Молодой ученый добавил: "и в поиске жены". "Неизвестно, что важнее. Попадется какая-нибудь не очень увлеченная наукой девушка. И что вы будете делать? Про нейтрино забудете?", - спросил Путин. Вялков сказал, что, возможно, нашел нужную формулу: супруга должна быть архитектором, тогда она, как человек искусства, будет чувствовать красоту вселенной. По его словам, точно так же физик и математик чувствуют эту красоту. Путин в ответ посоветовал молодому человеку не ограничивать себя стереотипами. "Выбирайте человека, который мыслит образами, а это может быть человек самых разных профессий", - отметил президент. "Хорошо. Я учту, запишу", - пообещал ученый. "Нет-нет, это ваш выбор", - ответил с улыбкой Путин.
https://ria.ru/20230908/putin-1895101699.html
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353
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Путин посоветовал одному из ученых в Сарове искать жену, которая мыслит образами
Путин посоветовал ученому, исследующему нейтрино, искать жену, которая мыслит образами
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россия, владимир путин, мгу имени м. в. ломоносова, саров
Россия, Владимир Путин, МГУ имени М. В. Ломоносова, Саров
Путин дал совет молодому ученому по выбору жены

Путин посоветовал молодому ученому искать жену, которая мыслит образами

Читать ria.ru в
САРОВ, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал молодому ученому успехов в изучении нейтрино и посоветовал искать жену, которая мыслит образами.
Президент в пятницу встретился с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Выпускник филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Сарове Максим Вялков рассказал президенту о частице нейтрино. Путин пожелал ему удачи в ее изучении. Молодой ученый добавил: "и в поиске жены".
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«
"Неизвестно, что важнее. Попадется какая-нибудь не очень увлеченная наукой девушка. И что вы будете делать? Про нейтрино забудете?", - спросил Путин.
Вялков сказал, что, возможно, нашел нужную формулу: супруга должна быть архитектором, тогда она, как человек искусства, будет чувствовать красоту вселенной. По его словам, точно так же физик и математик чувствуют эту красоту.
Путин в ответ посоветовал молодому человеку не ограничивать себя стереотипами. "Выбирайте человека, который мыслит образами, а это может быть человек самых разных профессий", - отметил президент.
«
"Хорошо. Я учту, запишу", - пообещал ученый.
«
"Нет-нет, это ваш выбор", - ответил с улыбкой Путин.
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РоссияВладимир ПутинМГУ имени М. В. ЛомоносоваСаров
 
 
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