https://ria.ru/20230908/zelenskiy-1895065480.html
Зеленский пожаловался на замедление темпа боев и поставок оружия ВСУ
Зеленский пожаловался на замедление темпа боев и поставок оружия ВСУ - РИА Новости, 08.09.2023
Зеленский пожаловался на замедление темпа боев и поставок оружия ВСУ
Конфликт на Украине и процесс поставок оружия Киеву замедляются, заявил Владимир Зеленский. Его выступление опубликовано на сайте президента Украины. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T17:57
2023-09-08T17:57
2023-09-08T17:57
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Конфликт на Украине и процесс поставок оружия Киеву замедляются, заявил Владимир Зеленский. Его выступление опубликовано на сайте президента Украины."Усложняются и замедляются все процессы: от санкций до предоставления оружия. <…> Когда некоторые партнеры говорят: так что там с контрнаступлением, когда будет следующий шаг? Мой ответ: на сегодняшний день наши шаги наверняка быстрее, чем новые санкционные пакеты", — сказал Зеленский.Он добавил, что для ускорения наступательных действий Украине нужна конкретная военная техника, в том числе и современные истребители. По его словам, Россия "останавливает" ВСУ с неба, поскольку обладает соответствующим вооружением, которого нет у украинской армии.Западные эксперты неоднократно подчеркивали, что истребители F-16 не помогут Киеву изменить баланс сил в зоне специальной операции. Как заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис, российские системы ПВО быстро уничтожат переданные Украине самолеты.ВСУ начали 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные бронетехникой альянса. Владимир Путин констатировал, что операция противника провалилась, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.
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Политика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Зеленский пожаловался на замедление темпа боев и поставок оружия ВСУ
Зеленский пожаловался на замедление темпа боев и поставок оружия Украине