Запад не простит. В США сообщили о смертельной ловушке для Зеленского
Риттер: Украина не может остановить наступление из страха перед Западом
© Фото пресс-службы президента УкраиныВладимир Зеленский
© Фото пресс-службы президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Украина, даже при желании сохранить жизни своих граждан, не может остановить наступление из страха перед Западом, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью каналу New Rules.
"Нас (США. — Прим. ред.) не волнуют потери Украины, мы заинтересованы в том, чтобы увеличить потери России. Поэтому США толкают Украину вперед, а украинцы не могут сказать "нет". Если украинцы откажутся, решат остановиться, чтобы вернуться к обороне, быть умнее в использовании своих ценных ресурсов, то они не получат истребители F-16, танки и вооружения, необходимые для того, чтобы выжить в этом конфликте. Поэтому они должны жертвовать всем сейчас, надеясь, что у них останется хоть что-то", — заявил эксперт.
Риттер добавил, что мир уже многократно слышал от американских политиков, в том числе от сенатора Линдси Грэма и кандидата в президенты Никки Хейли, что трата денег на поддержку Украины оправдана, так как русские умирают, а американцы — нет. Но, что остается за рамками этой формулы, так это жертвы среди украинского населения, считает аналитик.
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"Потерь среди украинцев больше, чем количество американских солдат в Европе на сегодняшний день. Масштаб этих жертв говорит о безответственной политике НАТО. Но Запад заинтересован не в том, чтобы помочь Украине добиться военной победы. НАТО нужно использовать украинские жизни в качестве фишек на столе, чтобы ослабить Россию", — отметил Риттер.
По мнению эксперта, чтобы не попасть в такую ловушку, Владимиру Зеленскому нужно было изначально не ввязываться в этот конфликт или воспользоваться многочисленными возможностями для его прекращения, в том числе переговорами в марте 2022 года.