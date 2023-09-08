https://ria.ru/20230908/zelenskiy-1894880046.html

Запад не простит. В США сообщили о смертельной ловушке для Зеленского

Запад не простит. В США сообщили о смертельной ловушке для Зеленского - РИА Новости, 08.09.2023

Запад не простит. В США сообщили о смертельной ловушке для Зеленского

Украина, даже при желании сохранить жизни своих граждан, не может остановить наступление из страха перед Западом, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T05:27

2023-09-08T05:27

2023-09-08T05:27

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Украина, даже при желании сохранить жизни своих граждан, не может остановить наступление из страха перед Западом, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью каналу New Rules."Нас (США. — Прим. ред.) не волнуют потери Украины, мы заинтересованы в том, чтобы увеличить потери России. Поэтому США толкают Украину вперед, а украинцы не могут сказать "нет". Если украинцы откажутся, решат остановиться, чтобы вернуться к обороне, быть умнее в использовании своих ценных ресурсов, то они не получат истребители F-16, танки и вооружения, необходимые для того, чтобы выжить в этом конфликте. Поэтому они должны жертвовать всем сейчас, надеясь, что у них останется хоть что-то", — заявил эксперт.Риттер добавил, что мир уже многократно слышал от американских политиков, в том числе от сенатора Линдси Грэма и кандидата в президенты Никки Хейли, что трата денег на поддержку Украины оправдана, так как русские умирают, а американцы — нет. Но, что остается за рамками этой формулы, так это жертвы среди украинского населения, считает аналитик."Потерь среди украинцев больше, чем количество американских солдат в Европе на сегодняшний день. Масштаб этих жертв говорит о безответственной политике НАТО. Но Запад заинтересован не в том, чтобы помочь Украине добиться военной победы. НАТО нужно использовать украинские жизни в качестве фишек на столе, чтобы ослабить Россию", — отметил Риттер.По мнению эксперта, чтобы не попасть в такую ловушку, Владимиру Зеленскому нужно было изначально не ввязываться в этот конфликт или воспользоваться многочисленными возможностями для его прекращения, в том числе переговорами в марте 2022 года.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.

https://ria.ru/20230908/zelenskiy-1894873735.html

https://ria.ru/20230908/problema-1894872890.html

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