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Паслер: лимит займов предприятиям Оренбургской области увеличен вдвое - РИА Новости, 08.09.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
16:24 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/zaymy-1895034833.html
Паслер: лимит займов предприятиям Оренбургской области увеличен вдвое
Паслер: лимит займов предприятиям Оренбургской области увеличен вдвое - РИА Новости, 08.09.2023
Паслер: лимит займов предприятиям Оренбургской области увеличен вдвое
Кредитный лимит для предприятий Оренбургской области увеличен вдвое, теперь они могут рассчитывать на получение сумм до 100 миллионов рублей, сообщил губернатор РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T16:24
2023-09-08T16:24
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
фонд развития промышленности
казахстан
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ОРЕНБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Кредитный лимит для предприятий Оренбургской области увеличен вдвое, теперь они могут рассчитывать на получение сумм до 100 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Денис Паслер. Льготное финансирование бизнесу предоставляет Фонд развития промышленности Оренбургской области в рамках программы "Инвестиционные проекты". "Средства направляются на модернизацию действующих и создание новых производств, разработку и внедрение перспективных технологий, повышение производительности труда", - цитирует пресс-служба облправительства слова Паслера. Всего за период 2019-2022 годов по региональным программам Фонд развития промышленности Оренбургской области предоставил 36 займов на общую сумму 969 миллионов рублей для финансирования 34 проектов промышленных предприятий. Кроме того, Фонд выдает целевые гранты и оказывает консультационную поддержку по программам федерального ФРП. "С повышением лимита займов потенциал их использования промышленниками значительно вырастет", - отметил губернатор. В качестве примера эффективного использования займов в пресс-службе привели оренбургскую компанию "Полимерные технологии в строительстве", которая получила льготный заем в размере 50 миллионов рублей на организацию полного цикла производства товаров из древесно-полимерного композита. Сейчас готовые изделия выходят под собственной торговой маркой, обеспечена полная загрузка 11 линий на двух производственных площадках. Численность сотрудников увеличилась до 100 человек, а размер средней зарплаты за последние три года вырос вдвое и составил 43 тысячи рублей. Компания вошла в число ведущих производителей изделий из древесно-полимерного композита на российском рынке. С 2023 года ее продукция представлена в магазинах федеральных торговых сетей, организованы экспортные поставки в Казахстан. В планах – увеличить производственные площади до 7,5 тысяч квадратных метров, а также нарастить объем производства до 5 тысяч тонн продукции в год, добавили в пресс-службе.
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оренбургская область, денис паслер, фонд развития промышленности, казахстан
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер, Фонд развития промышленности, Казахстан

Паслер: лимит займов предприятиям Оренбургской области увеличен вдвое

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкДенис Паслер во время встречи с Владимиром Путиным
Денис Паслер во время встречи с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Денис Паслер во время встречи с Владимиром Путиным
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ОРЕНБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Кредитный лимит для предприятий Оренбургской области увеличен вдвое, теперь они могут рассчитывать на получение сумм до 100 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
Льготное финансирование бизнесу предоставляет Фонд развития промышленности Оренбургской области в рамках программы "Инвестиционные проекты".
"Средства направляются на модернизацию действующих и создание новых производств, разработку и внедрение перспективных технологий, повышение производительности труда", - цитирует пресс-служба облправительства слова Паслера.
Всего за период 2019-2022 годов по региональным программам Фонд развития промышленности Оренбургской области предоставил 36 займов на общую сумму 969 миллионов рублей для финансирования 34 проектов промышленных предприятий. Кроме того, Фонд выдает целевые гранты и оказывает консультационную поддержку по программам федерального ФРП.
"С повышением лимита займов потенциал их использования промышленниками значительно вырастет", - отметил губернатор.
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В качестве примера эффективного использования займов в пресс-службе привели оренбургскую компанию "Полимерные технологии в строительстве", которая получила льготный заем в размере 50 миллионов рублей на организацию полного цикла производства товаров из древесно-полимерного композита. Сейчас готовые изделия выходят под собственной торговой маркой, обеспечена полная загрузка 11 линий на двух производственных площадках. Численность сотрудников увеличилась до 100 человек, а размер средней зарплаты за последние три года вырос вдвое и составил 43 тысячи рублей.
Компания вошла в число ведущих производителей изделий из древесно-полимерного композита на российском рынке. С 2023 года ее продукция представлена в магазинах федеральных торговых сетей, организованы экспортные поставки в Казахстан. В планах – увеличить производственные площади до 7,5 тысяч квадратных метров, а также нарастить объем производства до 5 тысяч тонн продукции в год, добавили в пресс-службе.
 
Оренбургская областьОренбургская областьДенис ПаслерФонд развития промышленностиКазахстан
 
 
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