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ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 08.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:08 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/zaes-1894986111.html
ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС
ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 08.09.2023
ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС
Запорожская АЭС не обстреливается со стороны украинских войск, это результат большого переговорного процесса, сообщил врио губернатора Запорожской области... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:08
2023-09-08T14:08
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
украина
евгений балицкий
запорожская аэс
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Запорожская АЭС не обстреливается со стороны украинских войск, это результат большого переговорного процесса, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". "Атомную станцию сегодня не обстреливают. По периферии станции тоже в общем-то практически не бьют. Это результат достаточно большого переговорного процесса. Он конечно не публичный. Но тем не менее, я знаю, что этот процесс был и противник по самой станции бить не будет", - сказал Балицкий. По его словам, украинские войска не обстреливают атомную станцию не потому, что жалеют или прониклись, а потому, что у России есть чем ответить по украинским АЭС. "Европейцы очень крепко задумались… Силу противник уважает. Противник, я имею ввиду не Богом забытую Украину, а говорю, конечно же, про англичан, европейцев, американцев. Все, кто сегодня объединились против России", - сказал врио губернатор. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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россия
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россия, запорожская область, украина, евгений балицкий, запорожская аэс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Украина, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Безопасность
ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС

Балицкий: украинские войска прекратили обстрелы Запорожской АЭС

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Запорожская АЭС не обстреливается со стороны украинских войск, это результат большого переговорного процесса, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
«
"Атомную станцию сегодня не обстреливают. По периферии станции тоже в общем-то практически не бьют. Это результат достаточно большого переговорного процесса. Он конечно не публичный. Но тем не менее, я знаю, что этот процесс был и противник по самой станции бить не будет", - сказал Балицкий.
По его словам, украинские войска не обстреливают атомную станцию не потому, что жалеют или прониклись, а потому, что у России есть чем ответить по украинским АЭС.
"Европейцы очень крепко задумались… Силу противник уважает. Противник, я имею ввиду не Богом забытую Украину, а говорю, конечно же, про англичан, европейцев, американцев. Все, кто сегодня объединились против России", - сказал врио губернатор.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьУкраинаЕвгений БалицкийЗапорожская АЭСБезопасность
 
 
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