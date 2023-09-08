https://ria.ru/20230908/zaes-1894986111.html
ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС
ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 08.09.2023
ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС
Запорожская АЭС не обстреливается со стороны украинских войск, это результат большого переговорного процесса, сообщил врио губернатора Запорожской области... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:08
2023-09-08T14:08
2023-09-08T14:08
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
украина
евгений балицкий
запорожская аэс
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861634938_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e9e5ec30275ae244c86fb7d3eca3965.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Запорожская АЭС не обстреливается со стороны украинских войск, это результат большого переговорного процесса, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". "Атомную станцию сегодня не обстреливают. По периферии станции тоже в общем-то практически не бьют. Это результат достаточно большого переговорного процесса. Он конечно не публичный. Но тем не менее, я знаю, что этот процесс был и противник по самой станции бить не будет", - сказал Балицкий. По его словам, украинские войска не обстреливают атомную станцию не потому, что жалеют или прониклись, а потому, что у России есть чем ответить по украинским АЭС. "Европейцы очень крепко задумались… Силу противник уважает. Противник, я имею ввиду не Богом забытую Украину, а говорю, конечно же, про англичан, европейцев, американцев. Все, кто сегодня объединились против России", - сказал врио губернатор. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230831/rotatsiya-1893384155.html
россия
запорожская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861634938_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46a0e1632aed91c7db30d68771689961.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, украина, евгений балицкий, запорожская аэс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Украина, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Безопасность
ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС
Балицкий: украинские войска прекратили обстрелы Запорожской АЭС