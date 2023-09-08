https://ria.ru/20230908/zaes-1894986111.html

ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС

ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 08.09.2023

ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС

Запорожская АЭС не обстреливается со стороны украинских войск, это результат большого переговорного процесса, сообщил врио губернатора Запорожской области... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:08

2023-09-08T14:08

2023-09-08T14:08

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

украина

евгений балицкий

запорожская аэс

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Запорожская АЭС не обстреливается со стороны украинских войск, это результат большого переговорного процесса, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". "Атомную станцию сегодня не обстреливают. По периферии станции тоже в общем-то практически не бьют. Это результат достаточно большого переговорного процесса. Он конечно не публичный. Но тем не менее, я знаю, что этот процесс был и противник по самой станции бить не будет", - сказал Балицкий. По его словам, украинские войска не обстреливают атомную станцию не потому, что жалеют или прониклись, а потому, что у России есть чем ответить по украинским АЭС. "Европейцы очень крепко задумались… Силу противник уважает. Противник, я имею ввиду не Богом забытую Украину, а говорю, конечно же, про англичан, европейцев, американцев. Все, кто сегодня объединились против России", - сказал врио губернатор. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230831/rotatsiya-1893384155.html

россия

запорожская область

украина

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Варвара Скокшина

россия, запорожская область, украина, евгений балицкий, запорожская аэс, безопасность