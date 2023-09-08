В штабе наблюдателей объяснили возможные задержки на ДЭГ в Москве
Штаб: задержки смс на ДЭГ в Москве могут быть из-за попытки атаки на операторов
Плакат с информацией о выборах мэра Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Задержки с получением смс участниками онлайн-голосования могут быть связаны с попыткой атаки на систему оператора доставки смс, при помощи которой осуществляется их доставка, рассказали журналистам в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.
"Трудности, с которыми столкнулись граждане, связаны не с самой системой электронного голосования, а с системой подтверждения личности с помощью смс. Именно этот момент связан с внешними системами. "Сам ДЭГ работает стабильно и штатно, - рассказал замруководителя общественного штаба по наблюдению за выборами, руководитель электронного штаба Илья Массух.
Он отметил, что, судя по сайту наблюдения за электронным голосованием, люди могут проголосовать в настоящий момент, так как голоса поступают.
Как рассказал заместитель руководителя Общественного штаба по информационному сопровождению Александр Асафов, ситуацией сейчас занимаются специалисты, они не исключают, что "один из узлов оператора по доставке смс-сообщений подвергся атаке".
"Мы связались с разработчиками, чтобы удостовериться, что все работает в штатном режиме, нет никаких сбоев", - сообщил в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году его руководитель Вадим Ковалев.
Он отметил, что задержки с смс-сообщениями на ход голосования это никак не влияют. "Все избиратели обязательно получат смс, просто с небольшой задержкой, а затем смогут проголосовать", - добавил он.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).