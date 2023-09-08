https://ria.ru/20230908/zaderzhanie-1895111007.html
В Курске задержали причастных к массовому отравлению шаурмой
В Курске задержали причастных к массовому отравлению шаурмой - РИА Новости, 08.09.2023
В Курске задержали причастных к массовому отравлению шаурмой
Следователи задержали владельца и сотрудников торговой точки с шаурмой в Курской области по делу о массовом отравлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T22:06
2023-09-08T22:06
2023-09-08T23:46
происшествия
курск
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курская область
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ВОРОНЕЖ, 8 сен — РИА Новости. Следователи задержали владельца и сотрудников торговой точки с шаурмой в Курской области по делу о массовом отравлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК."Сотрудниками Следственного комитета задержаны четыре лица, из которых один — владелец точки, два повара и один помощник повара", — подчеркнули в ведомстве.Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу. Судебное заседание пройдет 11 сентября.Массовое отравление шаурмой произошло в городе Льгове Курской области. В ночь на 7 сентября несколько пациентов обратились в скорую с признаками острой кишечной инфекции. Одна из отравившихся, 23-летняя девушка, умерла от инфекционно-токсического шока. Всего за помощью к медикам обратились 22 человека.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека". Работу торговой точки приостановили.
https://ria.ru/20230908/shaurma-1894954541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курск, россия, курская область
Происшествия, Курск, Россия, Курская область
В Курске задержали причастных к массовому отравлению шаурмой
В Курске задержали четверых причастных к массовому отравлению шаурмой