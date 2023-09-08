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Разделка туши коровы привела к новым случаям сибирской язвы под Воронежем - РИА Новости, 08.09.2023
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12:41 08.09.2023 (обновлено: 12:44 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/yazva-1894950012.html
Разделка туши коровы привела к новым случаям сибирской язвы под Воронежем
Разделка туши коровы привела к новым случаям сибирской язвы под Воронежем - РИА Новости, 08.09.2023
Разделка туши коровы привела к новым случаям сибирской язвы под Воронежем
Разделка туши зараженного животного привела к новым случаям заболевания сибирской язвой в Воронежской области, где из очагов заболевания в Богучарском районе... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T12:41
2023-09-08T12:44
происшествия
воронежская область
богучарский район
кантемировский район
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ВОРОНЕЖ, 8 сен - РИА Новости. Разделка туши зараженного животного привела к новым случаям заболевания сибирской язвой в Воронежской области, где из очагов заболевания в Богучарском районе были госпитализированы семь человек, сообщило управление Роспотребнадзора по региону. Два очага сибирской язвы были обнаружены в Богучарском районе Воронежской области, в результате чего на отдельных территориях Богучарского и Кантемировского районов введен карантин. Врачи госпитализировали семь человек - двух женщин и пятерых мужчин. По данным канала "Вести Воронеж", на ферме погибли несколько коров и, чтобы установить причину смерти, работники разделали одну из них. В результате были госпитализированы, в частности, механизатор, охранник и скотник предприятия. "Причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного. Специалистами управления Роспотребнадзора по Воронежской области организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Отобраны и исследуются пробы из объектов внешней среды, определен круг контактных лиц, которые находятся под контролем врачей", - говорится в сообщении. Вечером 20 августа власти Панинского района Воронежской области сообщили об очаге сибирской язвы. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного. По информации управления ветеринарии Воронежской области, с подозрением на сибирскую язву мужчина был госпитализирован 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое. Кроме того, 22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка было отобрано 14 проб от продукции, находящейся на хранении, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили, а ограничения, введенные в здании рынка и на близлежащей территории, были сняты с 1 сентября.
https://ria.ru/20230404/yazva-1862975967.html
воронежская область
богучарский район
кантемировский район
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происшествия, воронежская область, богучарский район, кантемировский район
Происшествия, Воронежская область, Богучарский район, Кантемировский район
Разделка туши коровы привела к новым случаям сибирской язвы под Воронежем

Разделка туши зараженной коровы привела к 7 случаям сибирской язвы под Воронежем

© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий КовшовСотрудник лаборатории за работой
Сотрудник лаборатории за работой - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий Ковшов
Сотрудник лаборатории за работой. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 8 сен - РИА Новости. Разделка туши зараженного животного привела к новым случаям заболевания сибирской язвой в Воронежской области, где из очагов заболевания в Богучарском районе были госпитализированы семь человек, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
Два очага сибирской язвы были обнаружены в Богучарском районе Воронежской области, в результате чего на отдельных территориях Богучарского и Кантемировского районов введен карантин. Врачи госпитализировали семь человек - двух женщин и пятерых мужчин. По данным канала "Вести Воронеж", на ферме погибли несколько коров и, чтобы установить причину смерти, работники разделали одну из них. В результате были госпитализированы, в частности, механизатор, охранник и скотник предприятия.
"Причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного. Специалистами управления Роспотребнадзора по Воронежской области организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Отобраны и исследуются пробы из объектов внешней среды, определен круг контактных лиц, которые находятся под контролем врачей", - говорится в сообщении.
Вечером 20 августа власти Панинского района Воронежской области сообщили об очаге сибирской язвы. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного. По информации управления ветеринарии Воронежской области, с подозрением на сибирскую язву мужчина был госпитализирован 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое.
Кроме того, 22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка было отобрано 14 проб от продукции, находящейся на хранении, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили, а ограничения, введенные в здании рынка и на близлежащей территории, были сняты с 1 сентября.
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ПроисшествияВоронежская областьБогучарский районКантемировский район
 
 
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