https://ria.ru/20230908/yazva-1894950012.html

Разделка туши коровы привела к новым случаям сибирской язвы под Воронежем

Разделка туши коровы привела к новым случаям сибирской язвы под Воронежем - РИА Новости, 08.09.2023

Разделка туши коровы привела к новым случаям сибирской язвы под Воронежем

Разделка туши зараженного животного привела к новым случаям заболевания сибирской язвой в Воронежской области, где из очагов заболевания в Богучарском районе... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T12:41

2023-09-08T12:41

2023-09-08T12:44

происшествия

воронежская область

богучарский район

кантемировский район

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ВОРОНЕЖ, 8 сен - РИА Новости. Разделка туши зараженного животного привела к новым случаям заболевания сибирской язвой в Воронежской области, где из очагов заболевания в Богучарском районе были госпитализированы семь человек, сообщило управление Роспотребнадзора по региону. Два очага сибирской язвы были обнаружены в Богучарском районе Воронежской области, в результате чего на отдельных территориях Богучарского и Кантемировского районов введен карантин. Врачи госпитализировали семь человек - двух женщин и пятерых мужчин. По данным канала "Вести Воронеж", на ферме погибли несколько коров и, чтобы установить причину смерти, работники разделали одну из них. В результате были госпитализированы, в частности, механизатор, охранник и скотник предприятия. "Причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного. Специалистами управления Роспотребнадзора по Воронежской области организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Отобраны и исследуются пробы из объектов внешней среды, определен круг контактных лиц, которые находятся под контролем врачей", - говорится в сообщении. Вечером 20 августа власти Панинского района Воронежской области сообщили об очаге сибирской язвы. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного. По информации управления ветеринарии Воронежской области, с подозрением на сибирскую язву мужчина был госпитализирован 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое. Кроме того, 22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка было отобрано 14 проб от продукции, находящейся на хранении, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили, а ограничения, введенные в здании рынка и на близлежащей территории, были сняты с 1 сентября.

https://ria.ru/20230404/yazva-1862975967.html

воронежская область

богучарский район

кантемировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, воронежская область, богучарский район, кантемировский район