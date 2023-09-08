Разделка туши коровы привела к новым случаям сибирской язвы под Воронежем
Разделка туши зараженной коровы привела к 7 случаям сибирской язвы под Воронежем
© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий КовшовСотрудник лаборатории за работой
© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий Ковшов
Сотрудник лаборатории за работой. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 8 сен - РИА Новости. Разделка туши зараженного животного привела к новым случаям заболевания сибирской язвой в Воронежской области, где из очагов заболевания в Богучарском районе были госпитализированы семь человек, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
Два очага сибирской язвы были обнаружены в Богучарском районе Воронежской области, в результате чего на отдельных территориях Богучарского и Кантемировского районов введен карантин. Врачи госпитализировали семь человек - двух женщин и пятерых мужчин. По данным канала "Вести Воронеж", на ферме погибли несколько коров и, чтобы установить причину смерти, работники разделали одну из них. В результате были госпитализированы, в частности, механизатор, охранник и скотник предприятия.
"Причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного. Специалистами управления Роспотребнадзора по Воронежской области организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Отобраны и исследуются пробы из объектов внешней среды, определен круг контактных лиц, которые находятся под контролем врачей", - говорится в сообщении.
Вечером 20 августа власти Панинского района Воронежской области сообщили об очаге сибирской язвы. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного. По информации управления ветеринарии Воронежской области, с подозрением на сибирскую язву мужчина был госпитализирован 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое.
Кроме того, 22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка было отобрано 14 проб от продукции, находящейся на хранении, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили, а ограничения, введенные в здании рынка и на близлежащей территории, были сняты с 1 сентября.