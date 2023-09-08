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Явка на выборах новосибирского губернатора превысила шесть процентов
Явка на выборах новосибирского губернатора превысила шесть процентов - РИА Новости, 08.09.2023
Явка на выборах новосибирского губернатора превысила шесть процентов
Явка на выборах губернатора Новосибирской области за первые 7 часов с момента открытия участков в первый из трех дней голосования составила 6,24%, сообщает... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T12:27
2023-09-08T12:27
2023-09-08T12:27
единый день голосования в россии — 2023
новосибирская область
новосибирск
андрей травников
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НОВОСИБИРСК, 8 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Новосибирской области за первые 7 часов с момента открытия участков в первый из трех дней голосования составила 6,24%, сообщает облизбирком. "По состоянию на 15.00 8 сентября, явка на выборах губернатора Новосибирской области составляет 6,24%, проголосовали 130 288 избирателей (без учета дистанционного голосования)", - говорится в сообщении. На прошлых выборах губернатора Новосибирской области, которые проходили в один день 9 сентябре 2018 года, явка избирателей в целом составила 29,52%. На пост губернатора Новосибирской области претендуют четыре кандидата: действующий губернатор Андрей Травников ("Единая Россия"), депутат заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев (КПРФ), депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР) и бизнесмен Владислав Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"). В регионе зарегистрировано более 2,174 миллиона избирателей, из них более половина – в Новосибирске. Для голосования открылись 1804 постоянных избирательных участков и девять участков в местах временного пребывания избирателей. Голосование пройдет с 8 по 10 сентября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования в россии — 2023, новосибирская область, новосибирск, андрей травников
Единый день голосования в России — 2023, Новосибирская область, Новосибирск, Андрей Травников
Явка на выборах новосибирского губернатора превысила шесть процентов
Явка на выборах новосибирского губернатора превысила 6 процентов за 7 часов
НОВОСИБИРСК, 8 сен – РИА Новости.
Явка на выборах губернатора Новосибирской области за первые 7 часов с момента открытия участков в первый из трех дней голосования составила 6,24%, сообщает
облизбирком.
"По состоянию на 15.00 8 сентября, явка на выборах губернатора Новосибирской области составляет 6,24%, проголосовали 130 288 избирателей (без учета дистанционного голосования)", - говорится в сообщении.
На прошлых выборах губернатора Новосибирской области, которые проходили в один день 9 сентябре 2018 года, явка избирателей в целом составила 29,52%.
На пост губернатора Новосибирской области претендуют четыре кандидата: действующий губернатор Андрей Травников
("Единая Россия
"), депутат заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев (КПРФ
), депутат горсовета Новосибирска
Евгений Лебедев (ЛДПР
) и бизнесмен Владислав Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").
В регионе зарегистрировано более 2,174 миллиона избирателей, из них более половина – в Новосибирске. Для голосования открылись 1804 постоянных избирательных участков и девять участков в местах временного пребывания избирателей. Голосование пройдет с 8 по 10 сентября.