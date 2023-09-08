Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах новосибирского губернатора превысила шесть процентов - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/yavka-1894944437.html
Явка на выборах новосибирского губернатора превысила шесть процентов
Явка на выборах новосибирского губернатора превысила шесть процентов - РИА Новости, 08.09.2023
Явка на выборах новосибирского губернатора превысила шесть процентов
Явка на выборах губернатора Новосибирской области за первые 7 часов с момента открытия участков в первый из трех дней голосования составила 6,24%, сообщает... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T12:27
2023-09-08T12:27
единый день голосования в россии — 2023
новосибирская область
новосибирск
андрей травников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894939547_0:202:3030:1906_1920x0_80_0_0_c4e34f7fbb6d24cd3943b1125817ba1d.jpg
НОВОСИБИРСК, 8 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Новосибирской области за первые 7 часов с момента открытия участков в первый из трех дней голосования составила 6,24%, сообщает облизбирком. "По состоянию на 15.00 8 сентября, явка на выборах губернатора Новосибирской области составляет 6,24%, проголосовали 130 288 избирателей (без учета дистанционного голосования)", - говорится в сообщении. На прошлых выборах губернатора Новосибирской области, которые проходили в один день 9 сентябре 2018 года, явка избирателей в целом составила 29,52%. На пост губернатора Новосибирской области претендуют четыре кандидата: действующий губернатор Андрей Травников ("Единая Россия"), депутат заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев (КПРФ), депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР) и бизнесмен Владислав Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"). В регионе зарегистрировано более 2,174 миллиона избирателей, из них более половина – в Новосибирске. Для голосования открылись 1804 постоянных избирательных участков и девять участков в местах временного пребывания избирателей. Голосование пройдет с 8 по 10 сентября.
новосибирская область
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894939547_301:0:3030:2047_1920x0_80_0_0_2372b5b355c2dcf74b6f0f06bdb5d1ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
единый день голосования в россии — 2023, новосибирская область, новосибирск, андрей травников
Единый день голосования в России — 2023, Новосибирская область, Новосибирск, Андрей Травников
Явка на выборах новосибирского губернатора превысила шесть процентов

Явка на выборах новосибирского губернатора превысила 6 процентов за 7 часов

© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
Единый день голосования в России
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 8 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Новосибирской области за первые 7 часов с момента открытия участков в первый из трех дней голосования составила 6,24%, сообщает облизбирком.
"По состоянию на 15.00 8 сентября, явка на выборах губернатора Новосибирской области составляет 6,24%, проголосовали 130 288 избирателей (без учета дистанционного голосования)", - говорится в сообщении.
На прошлых выборах губернатора Новосибирской области, которые проходили в один день 9 сентябре 2018 года, явка избирателей в целом составила 29,52%.
На пост губернатора Новосибирской области претендуют четыре кандидата: действующий губернатор Андрей Травников ("Единая Россия"), депутат заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев (КПРФ), депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР) и бизнесмен Владислав Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").
В регионе зарегистрировано более 2,174 миллиона избирателей, из них более половина – в Новосибирске. Для голосования открылись 1804 постоянных избирательных участков и девять участков в местах временного пребывания избирателей. Голосование пройдет с 8 по 10 сентября.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
5 июля, 18:24
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
Единый день голосования в России — 2023Новосибирская областьНовосибирскАндрей Травников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала