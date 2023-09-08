В Кривом Роге взрыв повредил здание полиции
В Кривом Роге взрыв повредил административное здание полиции
© Фото : Днепропетровская областная прокуратураЗдание полиции, поврежденное в результате взрыва в Кривом Роге. 8 сентября 2023
© Фото : Днепропетровская областная прокуратура
Здание полиции, поврежденное в результате взрыва в Кривом Роге. 8 сентября 2023
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Здание полиции повреждено в результате взрыва в Кривом Роге на Украине, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко в телеграм-канале.
Ранее в пятницу мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрыве в городе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
"Кривой Рог. Прилет посреди города. Разрушено одно из админзданий полиции… Погиб полицейский. Еще троих спасатели ГСЧС достали из-под завалов. Они в тяжелом состоянии. 6 сотрудников получили травмы различной степени тяжести", - написал Клименко.
По его словам, возник пожар на площади 200 квадратных метров.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.