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В Кривом Роге взрыв повредил здание полиции - РИА Новости, 08.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:05 08.09.2023 (обновлено: 11:23 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/vzryv-1894901965.html
В Кривом Роге взрыв повредил здание полиции
В Кривом Роге взрыв повредил здание полиции - РИА Новости, 08.09.2023
В Кривом Роге взрыв повредил здание полиции
Здание полиции повреждено в результате взрыва в Кривом Роге на Украине, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко в телеграм-канале. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T10:05
2023-09-08T11:23
в мире
кривой рог
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Здание полиции повреждено в результате взрыва в Кривом Роге на Украине, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко в телеграм-канале.Ранее в пятницу мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрыве в городе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги."Кривой Рог. Прилет посреди города. Разрушено одно из админзданий полиции… Погиб полицейский. Еще троих спасатели ГСЧС достали из-под завалов. Они в тяжелом состоянии. 6 сотрудников получили травмы различной степени тяжести", - написал Клименко.По его словам, возник пожар на площади 200 квадратных метров.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230908/vzryvy-1894884324.html
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в мире, кривой рог, украина
В мире, Кривой Рог, Украина, Специальная военная операция на Украине
В Кривом Роге взрыв повредил здание полиции

В Кривом Роге взрыв повредил административное здание полиции

© Фото : Днепропетровская областная прокуратураЗдание полиции, поврежденное в результате взрыва в Кривом Роге. 8 сентября 2023
Здание полиции, поврежденное в результате взрыва в Кривом Роге. 8 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Фото : Днепропетровская областная прокуратура
Здание полиции, поврежденное в результате взрыва в Кривом Роге. 8 сентября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Здание полиции повреждено в результате взрыва в Кривом Роге на Украине, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко в телеграм-канале.
Ранее в пятницу мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрыве в городе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
"Кривой Рог. Прилет посреди города. Разрушено одно из админзданий полиции… Погиб полицейский. Еще троих спасатели ГСЧС достали из-под завалов. Они в тяжелом состоянии. 6 сотрудников получили травмы различной степени тяжести", - написал Клименко.
По его словам, возник пожар на площади 200 квадратных метров.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогУкраина
 
 
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