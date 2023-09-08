https://ria.ru/20230908/vzryv-1894901965.html

В Кривом Роге взрыв повредил здание полиции

В Кривом Роге взрыв повредил здание полиции - РИА Новости, 08.09.2023

В Кривом Роге взрыв повредил здание полиции

Здание полиции повреждено в результате взрыва в Кривом Роге на Украине, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко в телеграм-канале. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T10:05

2023-09-08T10:05

2023-09-08T11:23

в мире

кривой рог

украина

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Здание полиции повреждено в результате взрыва в Кривом Роге на Украине, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко в телеграм-канале.Ранее в пятницу мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрыве в городе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги."Кривой Рог. Прилет посреди города. Разрушено одно из админзданий полиции… Погиб полицейский. Еще троих спасатели ГСЧС достали из-под завалов. Они в тяжелом состоянии. 6 сотрудников получили травмы различной степени тяжести", - написал Клименко.По его словам, возник пожар на площади 200 квадратных метров.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230908/vzryvy-1894884324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кривой рог, украина