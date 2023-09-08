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В Кривом Роге прогремел взрыв - РИА Новости, 08.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:25 08.09.2023 (обновлено: 10:33 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/vzryv-1894895181.html
В Кривом Роге прогремел взрыв
В Кривом Роге прогремел взрыв - РИА Новости, 08.09.2023
В Кривом Роге прогремел взрыв
В Кривом Роге на Украине прогремел взрыв, сообщил мэр города Александр Вилкул в телеграм-канале. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T09:25
2023-09-08T10:33
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
украина
александр вилкул
страна.ua
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Кривом Роге на Украине прогремел взрыв, сообщил мэр города Александр Вилкул в телеграм-канале. "Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — написал он. Украинское издание "Страна.ua" сообщило, что после взрыва над городом поднялся столб дыма.В ночь на пятницу и утром в большинстве регионов Украины действовала воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в городе Сумы.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
https://ria.ru/20230908/vzryvy-1894884324.html
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в мире, кривой рог, украина, александр вилкул, страна.ua, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина, Александр Вилкул, Страна.ua, Вооруженные силы РФ
В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко / Стела на въезде в Кривой Рог
Стела на въезде в Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко /
Стела на въезде в Кривой Рог. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Кривом Роге на Украине прогремел взрыв, сообщил мэр города Александр Вилкул в телеграм-канале.
«
"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — написал он.
Украинское издание "Страна.ua" сообщило, что после взрыва над городом поднялся столб дыма.
В ночь на пятницу и утром в большинстве регионов Украины действовала воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в городе Сумы.
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Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогУкраинаАлександр ВилкулСтрана.uaВооруженные силы РФ
 
 
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