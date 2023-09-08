https://ria.ru/20230908/vzryv-1894895181.html

В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге прогремел взрыв - РИА Новости, 08.09.2023

В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге на Украине прогремел взрыв, сообщил мэр города Александр Вилкул в телеграм-канале. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T09:25

2023-09-08T09:25

2023-09-08T10:33

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

украина

александр вилкул

страна.ua

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Кривом Роге на Украине прогремел взрыв, сообщил мэр города Александр Вилкул в телеграм-канале. "Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — написал он. Украинское издание "Страна.ua" сообщило, что после взрыва над городом поднялся столб дыма.В ночь на пятницу и утром в большинстве регионов Украины действовала воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в городе Сумы.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.

https://ria.ru/20230908/vzryvy-1894884324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кривой рог, украина, александр вилкул, страна.ua, вооруженные силы рф