https://ria.ru/20230908/vzryv-1894895181.html
В Кривом Роге прогремел взрыв
В Кривом Роге прогремел взрыв - РИА Новости, 08.09.2023
В Кривом Роге прогремел взрыв
В Кривом Роге на Украине прогремел взрыв, сообщил мэр города Александр Вилкул в телеграм-канале. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T09:25
2023-09-08T09:25
2023-09-08T10:33
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
украина
александр вилкул
страна.ua
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816985668_0:217:2591:1674_1920x0_80_0_0_57bb392b8fc943cc98f8a9c81cf8673a.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Кривом Роге на Украине прогремел взрыв, сообщил мэр города Александр Вилкул в телеграм-канале. "Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — написал он. Украинское издание "Страна.ua" сообщило, что после взрыва над городом поднялся столб дыма.В ночь на пятницу и утром в большинстве регионов Украины действовала воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в городе Сумы.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
https://ria.ru/20230908/vzryvy-1894884324.html
https://ria.ru/20230908/spiral-1894882110.html
кривой рог
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816985668_44:0:2345:1726_1920x0_80_0_0_7081a3f08a99c91c6fe4bf724ce5f9ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, украина, александр вилкул, страна.ua, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина, Александр Вилкул, Страна.ua, Вооруженные силы РФ
В Кривом Роге прогремел взрыв
В Кривом Роге прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги