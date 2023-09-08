https://ria.ru/20230908/vybory-1895001529.html

Голосование на выборах в Москве проходит в штатном режиме, сообщили в штабе

Голосование на выборах в Москве проходит в штатном режиме, сообщили в штабе - РИА Новости, 08.09.2023

Голосование на выборах в Москве проходит в штатном режиме, сообщили в штабе

Голосование на выборах идет штатно в Москве, было несколько сигналов, что система терминалов электронного голосования не работает, но видеонаблюдение это не... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:46

2023-09-08T14:46

2023-09-08T14:46

единый день голосования в россии — 2023

москва

политика

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Голосование на выборах идет штатно в Москве, было несколько сигналов, что система терминалов электронного голосования не работает, но видеонаблюдение это не подтверждает, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев. По его словам, голосование идет штатно в Москве. "Все новое вызывает повышенное внимание, и у нас сегодня было несколько сигналов, один из них, в частности, из района Коптево, что система ТЭГ (терминалов электронного голосования) не работает на участке. Но есть трансляция с участков, никто ее не отменял, открываем все вместе этот участок, смотрим камеры оттуда - работает, подходят люди, их довольно много, голосуют, спокойно отходят", - сказал Ковалев. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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единый день голосования в россии — 2023, москва, политика