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Руководитель фракции "Единая Россия" проголосовал на выборах мэра Москвы

Руководитель фракции "Единая Россия" проголосовал на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 08.09.2023

Руководитель фракции "Единая Россия" проголосовал на выборах мэра Москвы

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев проголосовал на выборах мэра Москвы, сообщил телеграм-канал партии. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:06

2023-09-08T14:06

2023-09-08T14:06

москва

россия

донецкая народная республика

владимир васильев

единая россия

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев проголосовал на выборах мэра Москвы, сообщил телеграм-канал партии. "Руководитель думской фракции "Единой России" Владимир Васильев проголосовал на выборах мэра Москвы", — говорится в сообщении. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

москва

россия

донецкая народная республика

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москва, россия, донецкая народная республика, владимир васильев, единая россия, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023