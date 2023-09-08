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Штаб наблюдателей не выявил нарушений на выборах в ЛНР

Штаб наблюдателей не выявил нарушений на выборах в ЛНР - РИА Новости, 08.09.2023

Штаб наблюдателей не выявил нарушений на выборах в ЛНР

Выборы в Луганской Народной Республике проходят в штатном режиме, нарушений не выявлено, заявил журналистам руководитель общественного штаба наблюдателей в ЛНР... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T13:48

2023-09-08T13:48

2023-09-08T13:48

луганская народная республика

единый день голосования в россии — 2023

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ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Выборы в Луганской Народной Республике проходят в штатном режиме, нарушений не выявлено, заявил журналистам руководитель общественного штаба наблюдателей в ЛНР Сергей Коваленок. "Проходит все в штатном режиме, нарушений не выявлено", - сказал он. Председатель кабинета министров ЛНР Сергей Козлов в свою очередь отметил "высокую организацию проведения выборов и их прозрачность". Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

луганская народная республика

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, единый день голосования в россии — 2023