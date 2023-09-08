https://ria.ru/20230908/vybory-1894976853.html

В ДНР не зафиксировали нарушений на выборах

В ДНР не зафиксировали нарушений на выборах - РИА Новости, 08.09.2023

В ДНР не зафиксировали нарушений на выборах

Выборы в ДНР проходят без происшествий, наблюдатели не фиксируют нарушений, заявил избирком республики. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T13:38

2023-09-08T13:38

2023-09-08T13:38

единый день голосования в россии — 2023

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Выборы в ДНР проходят без происшествий, наблюдатели не фиксируют нарушений, заявил избирком республики. "Голосование проходит в штатном режиме. Безопасность членов комиссий и избирателей обеспечивают сотрудники МЧС и МВД. На данный момент происшествий нет", - сообщил избирком в своём телеграмм-канале. По сообщению комиссии, на данный момент общественные наблюдатели не зафиксировали нарушений процесса голосования. "Выборы проходят согласно нормам российского законодательства", - заверили в избиркоме. Выборы в ДНР впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые выбирают органы местного самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь. Выборы проходят по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов. Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходило с 31 августа по 7 сентября. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работали 329 экстерриториальных участков. За восемь дней досрочного и экстерриториального голосования явка на выборах в Народный совет ДНР составила 45,43% избирателей. На выборах в городской совет Донецка предварительная явка составила 45,78% избирателей.

https://ria.ru/20230908/ataka-1894913685.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, донецкая народная республика