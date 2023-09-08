https://ria.ru/20230908/vybory-1894976853.html
В ДНР не зафиксировали нарушений на выборах
В ДНР не зафиксировали нарушений на выборах - РИА Новости, 08.09.2023
В ДНР не зафиксировали нарушений на выборах
Выборы в ДНР проходят без происшествий, наблюдатели не фиксируют нарушений, заявил избирком республики. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T13:38
2023-09-08T13:38
2023-09-08T13:38
единый день голосования в россии — 2023
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Выборы в ДНР проходят без происшествий, наблюдатели не фиксируют нарушений, заявил избирком республики. "Голосование проходит в штатном режиме. Безопасность членов комиссий и избирателей обеспечивают сотрудники МЧС и МВД. На данный момент происшествий нет", - сообщил избирком в своём телеграмм-канале. По сообщению комиссии, на данный момент общественные наблюдатели не зафиксировали нарушений процесса голосования. "Выборы проходят согласно нормам российского законодательства", - заверили в избиркоме. Выборы в ДНР впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые выбирают органы местного самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь. Выборы проходят по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов. Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходило с 31 августа по 7 сентября. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работали 329 экстерриториальных участков. За восемь дней досрочного и экстерриториального голосования явка на выборах в Народный совет ДНР составила 45,43% избирателей. На выборах в городской совет Донецка предварительная явка составила 45,78% избирателей.
https://ria.ru/20230908/ataka-1894913685.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования в россии — 2023, донецкая народная республика
Единый день голосования в России — 2023, Донецкая Народная Республика
В ДНР не зафиксировали нарушений на выборах
Избирком ДНР: выборы в республике проходят без происшествий
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости.
Выборы в ДНР проходят без происшествий, наблюдатели не фиксируют нарушений, заявил
избирком республики.
"Голосование проходит в штатном режиме. Безопасность членов комиссий и избирателей обеспечивают сотрудники МЧС и МВД. На данный момент происшествий нет", - сообщил избирком в своём телеграмм-канале.
По сообщению комиссии, на данный момент общественные наблюдатели не зафиксировали нарушений процесса голосования.
"Выборы проходят согласно нормам российского законодательства", - заверили в избиркоме.
Единый день голосования в России
Избирательные участки открылись в 54 российских регионах.
1 из 15
В них голосование будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.
2 из 15
Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.
3 из 15
В пяти субъектах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте.
4 из 15
На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев.
6 из 15
Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.
7 из 15
Это можно сделать очно или онлайн.
8 из 15
В этом году впервые появилась возможность отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках.
9 из 15
Продолжительность выборов определяли сами субъекты.
10 из 15
Возможность проголосовать онлайн есть в 25 регионах.
11 из 15
По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан.
12 из 15
Москва в эту статистику не входит, так как жителям столицы не требуется подавать заявление.
13 из 15
Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.
14 из 15
В четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.
15 из 15
Избирательные участки открылись в 54 российских регионах.
1 из 15
В них голосование будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.
2 из 15
Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.
3 из 15
В пяти субъектах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте.
4 из 15
На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев.
6 из 15
Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.
7 из 15
Это можно сделать очно или онлайн.
8 из 15
В этом году впервые появилась возможность отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках.
9 из 15
Продолжительность выборов определяли сами субъекты.
10 из 15
Возможность проголосовать онлайн есть в 25 регионах.
11 из 15
По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан.
12 из 15
Москва в эту статистику не входит, так как жителям столицы не требуется подавать заявление.
13 из 15
Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.
14 из 15
В четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.
15 из 15
Выборы в ДНР впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые выбирают органы местного самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь.
Выборы проходят по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов.
Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходило с 31 августа по 7 сентября. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работали 329 экстерриториальных участков. За восемь дней досрочного и экстерриториального голосования явка на выборах в Народный совет ДНР составила 45,43% избирателей. На выборах в городской совет Донецка предварительная явка составила 45,78% избирателей.
В Херсонской области эвакуировали избирательную комиссию из-за обстрела