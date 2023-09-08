Рейтинг@Mail.ru
В Запорожскую область на выборы прибыли иностранные наблюдатели - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/vybory-1894961019.html
В Запорожскую область на выборы прибыли иностранные наблюдатели
В Запорожскую область на выборы прибыли иностранные наблюдатели - РИА Новости, 08.09.2023
В Запорожскую область на выборы прибыли иностранные наблюдатели
В Запорожскую область прибыли международные иностранные наблюдатели, в том числе из дальнего зарубежья, им обеспечена безопасность, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T13:22
2023-09-08T13:22
политика
запорожская область
россия
евгений балицкий
единый день голосования в россии — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818856503_0:422:2891:2048_1920x0_80_0_0_a2a605dacc614c3f6b4349e2763768c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. В Запорожскую область прибыли международные иностранные наблюдатели, в том числе из дальнего зарубежья, им обеспечена безопасность, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". "Наблюдатели присутствуют, в том числе из дружественных нам стран дальнего зарубежья. Мы обеспечиваем их безопасность, предоставляем бронированные машины, охрану. Все, что необходимо для их безопасности", - сказал Балицкий. Местные выборы впервые проходят в Запорожской области как регионе РФ. На них изберут заксобрание и органы местного самоуправления. Досрочное голосование в регионе стартовало 31 августа, основным днем выборов станет 10 сентября.
https://ria.ru/20230907/khersonskaya-1894783455.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818856503_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_7896a68c8950946f4e8f31f12ec48134.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, запорожская область, россия, евгений балицкий, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Единый день голосования в России — 2023
В Запорожскую область на выборы прибыли иностранные наблюдатели

Балицкий: на выборы прибыли наблюдатели, в том числе из дальнего зарубежья

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГолосование на избирательном участке в Мелитополе
Голосование на избирательном участке в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Голосование на избирательном участке в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. В Запорожскую область прибыли международные иностранные наблюдатели, в том числе из дальнего зарубежья, им обеспечена безопасность, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
"Наблюдатели присутствуют, в том числе из дружественных нам стран дальнего зарубежья. Мы обеспечиваем их безопасность, предоставляем бронированные машины, охрану. Все, что необходимо для их безопасности", - сказал Балицкий.
Местные выборы впервые проходят в Запорожской области как регионе РФ. На них изберут заксобрание и органы местного самоуправления. Досрочное голосование в регионе стартовало 31 августа, основным днем выборов станет 10 сентября.
Геническ - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Сальдо объявил 8 сентября нерабочим днем в Херсонской области
Вчера, 16:11
 
ПолитикаЗапорожская областьРоссияЕвгений БалицкийЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала