https://ria.ru/20230908/vybory-1894961019.html
В Запорожскую область на выборы прибыли иностранные наблюдатели
В Запорожскую область на выборы прибыли иностранные наблюдатели - РИА Новости, 08.09.2023
В Запорожскую область на выборы прибыли иностранные наблюдатели
В Запорожскую область прибыли международные иностранные наблюдатели, в том числе из дальнего зарубежья, им обеспечена безопасность, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T13:22
2023-09-08T13:22
2023-09-08T13:22
политика
запорожская область
россия
евгений балицкий
единый день голосования в россии — 2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. В Запорожскую область прибыли международные иностранные наблюдатели, в том числе из дальнего зарубежья, им обеспечена безопасность, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". "Наблюдатели присутствуют, в том числе из дружественных нам стран дальнего зарубежья. Мы обеспечиваем их безопасность, предоставляем бронированные машины, охрану. Все, что необходимо для их безопасности", - сказал Балицкий. Местные выборы впервые проходят в Запорожской области как регионе РФ. На них изберут заксобрание и органы местного самоуправления. Досрочное голосование в регионе стартовало 31 августа, основным днем выборов станет 10 сентября.
https://ria.ru/20230907/khersonskaya-1894783455.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, запорожская область, россия, евгений балицкий, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Единый день голосования в России — 2023
В Запорожскую область на выборы прибыли иностранные наблюдатели
Балицкий: на выборы прибыли наблюдатели, в том числе из дальнего зарубежья