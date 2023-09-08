https://ria.ru/20230908/vybory-1894961019.html

В Запорожскую область на выборы прибыли иностранные наблюдатели

В Запорожскую область на выборы прибыли иностранные наблюдатели - РИА Новости, 08.09.2023

В Запорожскую область на выборы прибыли иностранные наблюдатели

В Запорожскую область прибыли международные иностранные наблюдатели, в том числе из дальнего зарубежья, им обеспечена безопасность, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T13:22

2023-09-08T13:22

2023-09-08T13:22

политика

запорожская область

россия

евгений балицкий

единый день голосования в россии — 2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. В Запорожскую область прибыли международные иностранные наблюдатели, в том числе из дальнего зарубежья, им обеспечена безопасность, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". "Наблюдатели присутствуют, в том числе из дружественных нам стран дальнего зарубежья. Мы обеспечиваем их безопасность, предоставляем бронированные машины, охрану. Все, что необходимо для их безопасности", - сказал Балицкий. Местные выборы впервые проходят в Запорожской области как регионе РФ. На них изберут заксобрание и органы местного самоуправления. Досрочное голосование в регионе стартовало 31 августа, основным днем выборов станет 10 сентября.

https://ria.ru/20230907/khersonskaya-1894783455.html

запорожская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, запорожская область, россия, евгений балицкий, единый день голосования в россии — 2023