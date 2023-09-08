Рейтинг@Mail.ru
Избирательные участки открылись в 54 регионах России - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 08.09.2023 (обновлено: 11:06 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/vybory-1894905021.html
Избирательные участки открылись в 54 регионах России
Избирательные участки открылись в 54 регионах России - РИА Новости, 08.09.2023
Избирательные участки открылись в 54 регионах России
Избирательные участки открылись в 54 регионах России, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на брифинге. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T10:26
2023-09-08T11:06
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
элла памфилова
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894911042_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_93e2fe26a7796ac3dc34a2544d98547d.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Избирательные участки открылись в 54 регионах России, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на брифинге. "В 54 субъектах Российской Федерации, где было принято решение о голосовании в течение трех дней, открылись избирательные участки. И открылись они с гимна Российской Федерации", — сказала она. В Единый день голосования запланированы выборы руководителей в 21 регионе России. В пяти из них главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте. Это Ямало-Ненецкий округ, а также новые территории — Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Также в четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.Москва выбирает мэра, на пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев. Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях. Как и в прошлые годы, в столице есть возможность проголосовать очно или онлайн. Кроме того, в этом году впервые можно будет отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках. Их также будут использовать для надомного голосования.В Подмосковье проходят выборы губернатора, жителям предстоит выбрать между Андреем Воробьевым, Кириллом Жигаревым, Александром Наумовым и Анатолием Никитиным. Открыты порядка четырех тысяч участков, они все оснащены веб-камерами.Выборы в большинстве регионов будут проходить три дня. Продолжительность голосования выбирали сами субъекты Федерации.Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.
https://ria.ru/20230908/vybory-1894903607.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894911042_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5ecab76273ab77a25437018c8b825907.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова, госдума рф
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Элла Памфилова, Госдума РФ
Избирательные участки открылись в 54 регионах России

Памфилова: избирательные участки открылись в 54 регионах России

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДевушка голосует на выборах губернатора Красноярского края и депутатов городского совета депутатов Красноярска на избирательном участке № 2320 в микрорайоне Академгородок
Девушка голосует на выборах губернатора Красноярского края и депутатов городского совета депутатов Красноярска на избирательном участке № 2320 в микрорайоне Академгородок - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Девушка голосует на выборах губернатора Красноярского края и депутатов городского совета депутатов Красноярска на избирательном участке № 2320 в микрорайоне Академгородок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Избирательные участки открылись в 54 регионах России, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на брифинге.
"В 54 субъектах Российской Федерации, где было принято решение о голосовании в течение трех дней, открылись избирательные участки. И открылись они с гимна Российской Федерации", — сказала она.
В Единый день голосования запланированы выборы руководителей в 21 регионе России. В пяти из них главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте. Это Ямало-Ненецкий округ, а также новые территории — Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Также в четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.
Москва выбирает мэра, на пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев. Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях. Как и в прошлые годы, в столице есть возможность проголосовать очно или онлайн. Кроме того, в этом году впервые можно будет отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках. Их также будут использовать для надомного голосования.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
5 июля, 18:24
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
В Подмосковье проходят выборы губернатора, жителям предстоит выбрать между Андреем Воробьевым, Кириллом Жигаревым, Александром Наумовым и Анатолием Никитиным. Открыты порядка четырех тысяч участков, они все оснащены веб-камерами.
Выборы в большинстве регионов будут проходить три дня. Продолжительность голосования выбирали сами субъекты Федерации.
Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.
Плакат с информацией о предстоящих выборах мэра Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Выборы в Москве идут штатно, сообщили в штабе наблюдателей
10:18
 
ПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЭлла ПамфиловаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала