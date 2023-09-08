https://ria.ru/20230908/vybory-1894905021.html

Избирательные участки открылись в 54 регионах России

Избирательные участки открылись в 54 регионах России - РИА Новости, 08.09.2023

Избирательные участки открылись в 54 регионах России

Избирательные участки открылись в 54 регионах России, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на брифинге. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T10:26

2023-09-08T10:26

2023-09-08T11:06

политика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

элла памфилова

госдума рф

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Избирательные участки открылись в 54 регионах России, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на брифинге. "В 54 субъектах Российской Федерации, где было принято решение о голосовании в течение трех дней, открылись избирательные участки. И открылись они с гимна Российской Федерации", — сказала она. В Единый день голосования запланированы выборы руководителей в 21 регионе России. В пяти из них главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте. Это Ямало-Ненецкий округ, а также новые территории — Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Также в четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.Москва выбирает мэра, на пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев. Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях. Как и в прошлые годы, в столице есть возможность проголосовать очно или онлайн. Кроме того, в этом году впервые можно будет отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках. Их также будут использовать для надомного голосования.В Подмосковье проходят выборы губернатора, жителям предстоит выбрать между Андреем Воробьевым, Кириллом Жигаревым, Александром Наумовым и Анатолием Никитиным. Открыты порядка четырех тысяч участков, они все оснащены веб-камерами.Выборы в большинстве регионов будут проходить три дня. Продолжительность голосования выбирали сами субъекты Федерации.Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

https://ria.ru/20230908/vybory-1894903607.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова, госдума рф