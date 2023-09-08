Избирательные участки открылись в 54 регионах России
Памфилова: избирательные участки открылись в 54 регионах России
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДевушка голосует на выборах губернатора Красноярского края и депутатов городского совета депутатов Красноярска на избирательном участке № 2320 в микрорайоне Академгородок
Девушка голосует на выборах губернатора Красноярского края и депутатов городского совета депутатов Красноярска на избирательном участке № 2320 в микрорайоне Академгородок
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Избирательные участки открылись в 54 регионах России, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на брифинге.
"В 54 субъектах Российской Федерации, где было принято решение о голосовании в течение трех дней, открылись избирательные участки. И открылись они с гимна Российской Федерации", — сказала она.
В Единый день голосования запланированы выборы руководителей в 21 регионе России. В пяти из них главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте. Это Ямало-Ненецкий округ, а также новые территории — Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Также в четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.
Москва выбирает мэра, на пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев. Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях. Как и в прошлые годы, в столице есть возможность проголосовать очно или онлайн. Кроме того, в этом году впервые можно будет отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках. Их также будут использовать для надомного голосования.
В Подмосковье проходят выборы губернатора, жителям предстоит выбрать между Андреем Воробьевым, Кириллом Жигаревым, Александром Наумовым и Анатолием Никитиным. Открыты порядка четырех тысяч участков, они все оснащены веб-камерами.
Выборы в большинстве регионов будут проходить три дня. Продолжительность голосования выбирали сами субъекты Федерации.
Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.