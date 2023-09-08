https://ria.ru/20230908/vybory-1894903607.html

Выборы в Москве идут штатно, сообщили в штабе наблюдателей

Выборы в Москве идут штатно, сообщили в штабе наблюдателей - РИА Новости, 08.09.2023

Выборы в Москве идут штатно, сообщили в штабе наблюдателей

Выборы в Москве идут штатно, на 10 часов пятницы нет жалоб от наблюдателей, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T10:18

2023-09-08T10:18

2023-09-08T10:44

единый день голосования в россии — 2023

москва

политика

новомосковский административный округ

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Выборы в Москве идут штатно, на 10 часов пятницы нет жалоб от наблюдателей, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев."У нас идёт штатная работа, все избирательные участки открыты и функционируют. Пока на 10 часов у нас нет никаких жалоб от наших наблюдателей, от представителей кандидатов, политических партий", - сказал Ковалёв.Он добавил, что в Троицком и Новомосковском административном округе также всё штатно.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

москва

новомосковский административный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, москва, политика, новомосковский административный округ