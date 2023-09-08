Рейтинг@Mail.ru
Выборы в Москве идут штатно, сообщили в штабе наблюдателей - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 08.09.2023 (обновлено: 10:44 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/vybory-1894903607.html
Выборы в Москве идут штатно, сообщили в штабе наблюдателей
Выборы в Москве идут штатно, сообщили в штабе наблюдателей - РИА Новости, 08.09.2023
Выборы в Москве идут штатно, сообщили в штабе наблюдателей
Выборы в Москве идут штатно, на 10 часов пятницы нет жалоб от наблюдателей, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T10:18
2023-09-08T10:44
единый день голосования в россии — 2023
москва
политика
новомосковский административный округ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894330097_0:318:3073:2047_1920x0_80_0_0_741d4a7d2985528163847701d1d02867.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Выборы в Москве идут штатно, на 10 часов пятницы нет жалоб от наблюдателей, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев."У нас идёт штатная работа, все избирательные участки открыты и функционируют. Пока на 10 часов у нас нет никаких жалоб от наших наблюдателей, от представителей кандидатов, политических партий", - сказал Ковалёв.Он добавил, что в Троицком и Новомосковском административном округе также всё штатно.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
москва
новомосковский административный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894330097_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_99a1dcc17fca42b1ab8000889b1f1ed5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
единый день голосования в россии — 2023, москва, политика, новомосковский административный округ
Единый день голосования в России — 2023, Москва, Политика, Новомосковский административный округ
Выборы в Москве идут штатно, сообщили в штабе наблюдателей

Штаб наблюдателей: выборы в Москве идут штатно, на 10:00 пятницы жалоб нет

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПлакат с информацией о предстоящих выборах мэра Москвы
Плакат с информацией о предстоящих выборах мэра Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Плакат с информацией о предстоящих выборах мэра Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Выборы в Москве идут штатно, на 10 часов пятницы нет жалоб от наблюдателей, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев.
"У нас идёт штатная работа, все избирательные участки открыты и функционируют. Пока на 10 часов у нас нет никаких жалоб от наших наблюдателей, от представителей кандидатов, политических партий", - сказал Ковалёв.
Он добавил, что в Троицком и Новомосковском административном округе также всё штатно.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
Какие выборы пройдут в единый день голосования
5 июля, 18:24
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
Единый день голосования в России — 2023МоскваПолитикаНовомосковский административный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала