https://ria.ru/20230908/vvp-1895097763.html

Рост ВВП России во втором квартале 2023 года составил 4,9 процента

Рост ВВП России во втором квартале 2023 года составил 4,9 процента - РИА Новости, 08.09.2023

Рост ВВП России во втором квартале 2023 года составил 4,9 процента

Рост ВВП России во втором квартале 2023 года составил 4,9%, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T20:18

2023-09-08T20:18

2023-09-08T20:20

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

экономика

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Рост ВВП России во втором квартале 2023 года составил 4,9%, свидетельствуют данные Росстата. Статистическое ведомство в пятницу опубликовало первую оценку о производстве ВВП во втором квартале 2023 года, она совпала с предварительной оценкой (была опубликована в августе). "Объем ВВП России за второй квартал 2023 года составил в текущих ценах 39 392,4 миллиарда рублей. Индекс физического объема ВВП относительно второго квартала 2022 года составил 104,9%, относительно первого квартала 2023 года – 108,6%. Индекс-дефлятор ВВП за второй квартал 2023 года по отношению ко второму кварталу 2022 года составил 102,8%", - говорится в документе. Объем ВВП за первое полугодие 2023 года составил в текущих ценах 75,392 триллиона рублей, индекс его физического объема относительно первого полугодия 2022 года составил 101,6%. В первом квартале текущего года ВВП снизился на 1,8%.

https://ria.ru/20230905/ekonomika-1894367276.html

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федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, экономика