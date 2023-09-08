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Рост ВВП России во втором квартале 2023 года составил 4,9 процента - РИА Новости, 08.09.2023
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20:18 08.09.2023 (обновлено: 20:20 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/vvp-1895097763.html
Рост ВВП России во втором квартале 2023 года составил 4,9 процента
Рост ВВП России во втором квартале 2023 года составил 4,9 процента - РИА Новости, 08.09.2023
Рост ВВП России во втором квартале 2023 года составил 4,9 процента
Рост ВВП России во втором квартале 2023 года составил 4,9%, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T20:18
2023-09-08T20:20
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
экономика
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Рост ВВП России во втором квартале 2023 года составил 4,9%, свидетельствуют данные Росстата. Статистическое ведомство в пятницу опубликовало первую оценку о производстве ВВП во втором квартале 2023 года, она совпала с предварительной оценкой (была опубликована в августе). "Объем ВВП России за второй квартал 2023 года составил в текущих ценах 39 392,4 миллиарда рублей. Индекс физического объема ВВП относительно второго квартала 2022 года составил 104,9%, относительно первого квартала 2023 года – 108,6%. Индекс-дефлятор ВВП за второй квартал 2023 года по отношению ко второму кварталу 2022 года составил 102,8%", - говорится в документе. Объем ВВП за первое полугодие 2023 года составил в текущих ценах 75,392 триллиона рублей, индекс его физического объема относительно первого полугодия 2022 года составил 101,6%. В первом квартале текущего года ВВП снизился на 1,8%.
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федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, экономика
Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Россия, Экономика
Рост ВВП России во втором квартале 2023 года составил 4,9 процента

Росстат подтвердил рост ВВП во II квартале 2023 года на 4,9%

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Рост ВВП России во втором квартале 2023 года составил 4,9%, свидетельствуют данные Росстата.
Статистическое ведомство в пятницу опубликовало первую оценку о производстве ВВП во втором квартале 2023 года, она совпала с предварительной оценкой (была опубликована в августе).
"Объем ВВП России за второй квартал 2023 года составил в текущих ценах 39 392,4 миллиарда рублей. Индекс физического объема ВВП относительно второго квартала 2022 года составил 104,9%, относительно первого квартала 2023 года – 108,6%. Индекс-дефлятор ВВП за второй квартал 2023 года по отношению ко второму кварталу 2022 года составил 102,8%", - говорится в документе.
Объем ВВП за первое полугодие 2023 года составил в текущих ценах 75,392 триллиона рублей, индекс его физического объема относительно первого полугодия 2022 года составил 101,6%.
В первом квартале текущего года ВВП снизился на 1,8%.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
ЦБ оценил рост российской экономики
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Федеральная служба государственной статистики (Росстат)РоссияЭкономика
 
 
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