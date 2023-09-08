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Рост ВВП России за семь месяцев превысил два процента

Рост ВВП России за семь месяцев превысил два процента - РИА Новости, 08.09.2023

Рост ВВП России за семь месяцев превысил два процента

Российский валовый внутренний продукт вырос более чем на два процента за семь месяцев 2023 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T17:11

2023-09-08T17:11

2023-09-08T17:34

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российский валовый внутренний продукт вырос более чем на два процента за семь месяцев 2023 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства в Telegram-канале."В целом за семь месяцев 2023 года ВВП увеличился более чем на два процента", — сказал он.Премьер отметил закрепление экономического роста, наметившееся с третьего квартала. Так, в июле в годовом выражении ВВП превысил уровень 2022 года на пять процентов, а уровень двухлетней давности — почти на один процент.Мишустин уточнил, что хорошие показатели демонстрирует целый ряд отраслей: металлургия, пищевая промышленность, производство одежды, мебели, изделий из пластмассы. В июле промышленность показала почти пятипроцентный рост. За семь месяцев обрабатывающая отрасль увеличилась более чем на шесть процентов. Выпуск компьютеров, электроники и оптики взлетел на 30 процентов, электрического оборудования — больше чем на 20."Все это говорит о том, что российский бизнес продолжает уверенно адаптироваться к внешним вызовам", — отметил Мишустин.По итогам второго квартала инвестиционная активность выросла почти на 13 процентов. Прирост инвестиций был в значительной мере обеспечен за счет собственных средств организаций. Всего в первом полугодии объем инвестиций составил семь триллионов рублей.

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, михаил мишустин, россия