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Вучич отказался вывесить флаг ЛГБТ во время гей-парада в Белграде - РИА Новости, 08.09.2023
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17:29 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/vuchich-1895057013.html
Вучич отказался вывесить флаг ЛГБТ во время гей-парада в Белграде
Вучич отказался вывесить флаг ЛГБТ во время гей-парада в Белграде - РИА Новости, 08.09.2023
Вучич отказался вывесить флаг ЛГБТ во время гей-парада в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вопреки запросу организаторов гей-парада в субботу в Белграде не будет вывешивать флаг ЛГБТ на здании резиденции. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T17:29
2023-09-08T17:29
в мире
сербия
белград (город)
александр вучич
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БЕЛГРАД, 8 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вопреки запросу организаторов гей-парада в субботу в Белграде не будет вывешивать флаг ЛГБТ на здании резиденции. Мероприятие под названием Beograd Prajd запланировано на вечер субботы в историческом центре Белграда. Как сообщили организаторы, полиция обеспечит безопасность в ходе шествия по перекрытым центральным улицам, будет организовано несколько пунктов досмотра и "точек входа" для участников. МВД пока не выступило с официальным сообщением, правопатриотические организации традиционно осудили гей-парад. Ранее в подобных мероприятиях участвовала премьер Сербии Ана Брнабич и послы западных государств, но глава правительства находится в пятницу с визитом в Южной Корее. "Я получил письмо о том, что должен повесить флаг ЛГБТ завтра. Там говорится "ответьте срочно – повесили ли вы флаг". Я не повешу и что? А сделал ли я что-либо когда-либо против их прав? Никогда. Я избран как президент республики Сербии, чтобы представлять интересы граждан и делаю это тем способом, который считаю наилучшим. Не знаю, повесит ли этот флаг правительство, я не хочу", - заявил Вучич в ходе обращения к гражданам. После субботнего шествия сексуальных меньшинств запланирован тематический концерт в центре столицы Сербии. Организаторы утверждают, что получили все необходимые разрешения от властей. На протестах против гей-парада в рамках Euro Pride 2022 в Белграде были задержаны 87 человек, легкие травмы получили 13 полицейских.
https://ria.ru/20230908/tseny-1895036754.html
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в мире, сербия, белград (город), александр вучич
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич
Вучич отказался вывесить флаг ЛГБТ во время гей-парада в Белграде

Вучич заявил, что не будет вывешивать флаг ЛГБТ во время гей-парада в Белграде

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 8 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вопреки запросу организаторов гей-парада в субботу в Белграде не будет вывешивать флаг ЛГБТ на здании резиденции.
Мероприятие под названием Beograd Prajd запланировано на вечер субботы в историческом центре Белграда. Как сообщили организаторы, полиция обеспечит безопасность в ходе шествия по перекрытым центральным улицам, будет организовано несколько пунктов досмотра и "точек входа" для участников. МВД пока не выступило с официальным сообщением, правопатриотические организации традиционно осудили гей-парад.
Ранее в подобных мероприятиях участвовала премьер Сербии Ана Брнабич и послы западных государств, но глава правительства находится в пятницу с визитом в Южной Корее.
"Я получил письмо о том, что должен повесить флаг ЛГБТ завтра. Там говорится "ответьте срочно – повесили ли вы флаг". Я не повешу и что? А сделал ли я что-либо когда-либо против их прав? Никогда. Я избран как президент республики Сербии, чтобы представлять интересы граждан и делаю это тем способом, который считаю наилучшим. Не знаю, повесит ли этот флаг правительство, я не хочу", - заявил Вучич в ходе обращения к гражданам.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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После субботнего шествия сексуальных меньшинств запланирован тематический концерт в центре столицы Сербии. Организаторы утверждают, что получили все необходимые разрешения от властей.
На протестах против гей-парада в рамках Euro Pride 2022 в Белграде были задержаны 87 человек, легкие травмы получили 13 полицейских.
 
В миреСербияБелград (город)Александр Вучич
 
 
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