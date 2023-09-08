https://ria.ru/20230908/vuchich-1895057013.html

Вучич отказался вывесить флаг ЛГБТ во время гей-парада в Белграде

Вучич отказался вывесить флаг ЛГБТ во время гей-парада в Белграде - РИА Новости, 08.09.2023

Вучич отказался вывесить флаг ЛГБТ во время гей-парада в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вопреки запросу организаторов гей-парада в субботу в Белграде не будет вывешивать флаг ЛГБТ на здании резиденции. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T17:29

2023-09-08T17:29

2023-09-08T17:29

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белград (город)

александр вучич

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БЕЛГРАД, 8 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вопреки запросу организаторов гей-парада в субботу в Белграде не будет вывешивать флаг ЛГБТ на здании резиденции. Мероприятие под названием Beograd Prajd запланировано на вечер субботы в историческом центре Белграда. Как сообщили организаторы, полиция обеспечит безопасность в ходе шествия по перекрытым центральным улицам, будет организовано несколько пунктов досмотра и "точек входа" для участников. МВД пока не выступило с официальным сообщением, правопатриотические организации традиционно осудили гей-парад. Ранее в подобных мероприятиях участвовала премьер Сербии Ана Брнабич и послы западных государств, но глава правительства находится в пятницу с визитом в Южной Корее. "Я получил письмо о том, что должен повесить флаг ЛГБТ завтра. Там говорится "ответьте срочно – повесили ли вы флаг". Я не повешу и что? А сделал ли я что-либо когда-либо против их прав? Никогда. Я избран как президент республики Сербии, чтобы представлять интересы граждан и делаю это тем способом, который считаю наилучшим. Не знаю, повесит ли этот флаг правительство, я не хочу", - заявил Вучич в ходе обращения к гражданам. После субботнего шествия сексуальных меньшинств запланирован тематический концерт в центре столицы Сербии. Организаторы утверждают, что получили все необходимые разрешения от властей. На протестах против гей-парада в рамках Euro Pride 2022 в Белграде были задержаны 87 человек, легкие травмы получили 13 полицейских.

https://ria.ru/20230908/tseny-1895036754.html

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Влада Копылова

в мире, сербия, белград (город), александр вучич