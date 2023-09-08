В Киеве предложили студентам вступать в ВСУ в обмен на бесплатное обучение
В Раде предложили стимулировать студентов идти в ВСУ в обмен на бесплатную учебу
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Законопроект, предлагающий стимулировать студентов идти в украинские войска в обмен на бесплатное обучение, внесен в Верховную раду Украины.
"Нам необходимо стимулировать дополнительно граждан становиться на защиту Отечества. Предлагаемые изменения, в частности, могут способствовать тому, что граждане, обучающиеся на платной основе, могут по собственному желанию согласиться на призыв на военную службу во время мобилизации и получить за это дополнительный бонус от государства", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту, опубликованной на сайте украинского парламента. В частности, речь идет о том, что для таких студентов обучение будет бесплатным.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что ограниченно годных к военной службе мужчин могут мобилизовать в ряды украинских войск, готовится соответствующие решение.
Депутат Рады и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский 4 сентября заявил, что в украинском парламенте зарегистрирован законопроект об отмене отсрочки от мобилизации для тех, кто получает второе высшее образование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.