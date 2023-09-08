https://ria.ru/20230908/vsu-1894988963.html

В Киеве предложили студентам вступать в ВСУ в обмен на бесплатное обучение

В Киеве предложили студентам вступать в ВСУ в обмен на бесплатное обучение - РИА Новости, 08.09.2023

В Киеве предложили студентам вступать в ВСУ в обмен на бесплатное обучение

Законопроект, предлагающий стимулировать студентов идти в украинские войска в обмен на бесплатное обучение, внесен в Верховную раду Украины. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:14

2023-09-08T14:14

2023-09-08T14:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

верховная рада украины

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Законопроект, предлагающий стимулировать студентов идти в украинские войска в обмен на бесплатное обучение, внесен в Верховную раду Украины. "Нам необходимо стимулировать дополнительно граждан становиться на защиту Отечества. Предлагаемые изменения, в частности, могут способствовать тому, что граждане, обучающиеся на платной основе, могут по собственному желанию согласиться на призыв на военную службу во время мобилизации и получить за это дополнительный бонус от государства", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту, опубликованной на сайте украинского парламента. В частности, речь идет о том, что для таких студентов обучение будет бесплатным. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что ограниченно годных к военной службе мужчин могут мобилизовать в ряды украинских войск, готовится соответствующие решение. Депутат Рады и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский 4 сентября заявил, что в украинском парламенте зарегистрирован законопроект об отмене отсрочки от мобилизации для тех, кто получает второе высшее образование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.

https://ria.ru/20230821/studenty-1891286688.html

https://ria.ru/20230904/ukraina-1893640006.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр