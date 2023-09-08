https://ria.ru/20230908/vsu-1894960162.html
МЧС сообщило о попытках ВСУ поразить потенциально опасные объекты в России
МЧС сообщило о попытках ВСУ поразить потенциально опасные объекты в России - РИА Новости, 08.09.2023
МЧС сообщило о попытках ВСУ поразить потенциально опасные объекты в России
Вооруженные силы Украины все чаще пытаются поразить поставляемыми странами Запада средствами поражения химические производства, атомные электростанции, объекты... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T13:18
2023-09-08T13:18
2023-09-08T13:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДУРБАН (ЮАР), 8 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Украины все чаще пытаются поразить поставляемыми странами Запада средствами поражения химические производства, атомные электростанции, объекты энергоснабжения и водообеспечения на территории России, заявил глава МЧС России Александр Куренков, выступая на заседании рабочей группы БРИКС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. "Социально-значимые и потенциально опасные объекты, включая химические производства, атомные электростанции, объекты энергоснабжения и водообеспечения, на территории нашей страны все чаще становятся целями для современных средств поражения, которые страны Запада поставляют на Украину", - сказал он. Кроме того, Куренков отметил, что увеличению потенциальных рисков техногенных катастроф способствует промышленный рост в опасных отраслях экономики России.
https://ria.ru/20230904/kurchatov-1894173954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
МЧС сообщило о попытках ВСУ поразить потенциально опасные объекты в России
Куренков: ВСУ все чаще пытаются поразить в России химические производства и АЭС
ДУРБАН (ЮАР), 8 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Украины все чаще пытаются поразить поставляемыми странами Запада средствами поражения химические производства, атомные электростанции, объекты энергоснабжения и водообеспечения на территории России, заявил глава МЧС России Александр Куренков, выступая на заседании рабочей группы БРИКС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
"Социально-значимые и потенциально опасные объекты, включая химические производства, атомные электростанции, объекты энергоснабжения и водообеспечения, на территории нашей страны все чаще становятся целями для современных средств поражения, которые страны Запада поставляют на Украину", - сказал он.
Кроме того, Куренков отметил, что увеличению потенциальных рисков техногенных катастроф способствует промышленный рост в опасных отраслях экономики России.
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