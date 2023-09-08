https://ria.ru/20230908/vsu-1894960162.html

МЧС сообщило о попытках ВСУ поразить потенциально опасные объекты в России

МЧС сообщило о попытках ВСУ поразить потенциально опасные объекты в России - РИА Новости, 08.09.2023

МЧС сообщило о попытках ВСУ поразить потенциально опасные объекты в России

Вооруженные силы Украины все чаще пытаются поразить поставляемыми странами Запада средствами поражения химические производства, атомные электростанции, объекты... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T13:18

2023-09-08T13:18

2023-09-08T13:18

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836182181_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b6be1bca2adba47057f9a5e5087855cf.jpg

ДУРБАН (ЮАР), 8 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Украины все чаще пытаются поразить поставляемыми странами Запада средствами поражения химические производства, атомные электростанции, объекты энергоснабжения и водообеспе‌чения на территории России, заявил глава МЧС России Александр Куренков, выступая на заседании рабочей группы БРИКС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. "Социально-значимые и потенциально опасные объекты, включая химические производства, атомные электростанции, объекты энергоснабжения и водообеспе‌чения, на территории нашей страны все чаще становятся целями для современных средств поражения, которые страны Запада поставляют на Украину", - сказал он. Кроме того, Куренков отметил, что увеличению потенциальных рисков техногенных катастроф способствует промышленный рост в опасных отраслях экономики России.

https://ria.ru/20230904/kurchatov-1894173954.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр