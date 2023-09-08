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Балицкий заявил о "тактической паузе" ВСУ после понесенных потерь - РИА Новости, 08.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:43 08.09.2023 (обновлено: 11:58 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/vsu-1894923682.html
Балицкий заявил о "тактической паузе" ВСУ после понесенных потерь
Балицкий заявил о "тактической паузе" ВСУ после понесенных потерь - РИА Новости, 08.09.2023
Балицкий заявил о "тактической паузе" ВСУ после понесенных потерь
Украинские войска взяли "тактическую паузу" после понесенных потерь в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, активных действий за последние сутки... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T11:43
2023-09-08T11:58
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Украинские войска взяли "тактическую паузу" после понесенных потерь в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, активных действий за последние сутки противник не предпринимал, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале."В течение прошедших суток, после понесенных потерь в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, противник взял тактическую паузу, активных действий не предпринимал. Наши подразделения не дают расслабиться, наносим артудары, чтобы не дать возможность врагу окопаться и восполнить потери", - написал Балицкий.Он также сообщил, что утром в пятницу ВСУ пытались провести ротацию своих подразделений, а также разведку в районе Вербового. "Противник был уничтожен", - подчеркнул Балицкий."Группой БПЛА батальона Судоплатова в районе Пятихаток выявлено скопление пехоты противника, точным расчетом противник и их склад боекомплекта уничтожен. Так прошла ночь на запорожском фронте, наши бойцы точно и слаженно выполняют все боевые задачи, точными расчетами наносят огневое поражение, чтобы противник не мог поднять голову", - отметил руководитель региона.
https://ria.ru/20230908/blitskrig-1894890118.html
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вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, евгений балицкий, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Балицкий заявил о "тактической паузе" ВСУ после понесенных потерь

Балицкий: ВСУ не предпринимали активных действий в последние сутки из-за потерь

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Украинские войска взяли "тактическую паузу" после понесенных потерь в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, активных действий за последние сутки противник не предпринимал, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
"В течение прошедших суток, после понесенных потерь в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, противник взял тактическую паузу, активных действий не предпринимал. Наши подразделения не дают расслабиться, наносим артудары, чтобы не дать возможность врагу окопаться и восполнить потери", - написал Балицкий.
Он также сообщил, что утром в пятницу ВСУ пытались провести ротацию своих подразделений, а также разведку в районе Вербового. "Противник был уничтожен", - подчеркнул Балицкий.
"Группой БПЛА батальона Судоплатова в районе Пятихаток выявлено скопление пехоты противника, точным расчетом противник и их склад боекомплекта уничтожен. Так прошла ночь на запорожском фронте, наши бойцы точно и слаженно выполняют все боевые задачи, точными расчетами наносят огневое поражение, чтобы противник не мог поднять голову", - отметил руководитель региона.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьЗапорожская областьЕвгений БалицкийРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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