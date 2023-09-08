https://ria.ru/20230908/vsu-1894923682.html

Балицкий заявил о "тактической паузе" ВСУ после понесенных потерь

Балицкий заявил о "тактической паузе" ВСУ после понесенных потерь - РИА Новости, 08.09.2023

Балицкий заявил о "тактической паузе" ВСУ после понесенных потерь

Украинские войска взяли "тактическую паузу" после понесенных потерь в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, активных действий за последние сутки... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T11:43

2023-09-08T11:43

2023-09-08T11:58

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

запорожская область

евгений балицкий

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7b79d385ce825c1ab222210fed95c157.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Украинские войска взяли "тактическую паузу" после понесенных потерь в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, активных действий за последние сутки противник не предпринимал, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале."В течение прошедших суток, после понесенных потерь в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, противник взял тактическую паузу, активных действий не предпринимал. Наши подразделения не дают расслабиться, наносим артудары, чтобы не дать возможность врагу окопаться и восполнить потери", - написал Балицкий.Он также сообщил, что утром в пятницу ВСУ пытались провести ротацию своих подразделений, а также разведку в районе Вербового. "Противник был уничтожен", - подчеркнул Балицкий."Группой БПЛА батальона Судоплатова в районе Пятихаток выявлено скопление пехоты противника, точным расчетом противник и их склад боекомплекта уничтожен. Так прошла ночь на запорожском фронте, наши бойцы точно и слаженно выполняют все боевые задачи, точными расчетами наносят огневое поражение, чтобы противник не мог поднять голову", - отметил руководитель региона.

https://ria.ru/20230908/blitskrig-1894890118.html

запорожская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, евгений балицкий, россия, украина, ситуация в днр и лнр