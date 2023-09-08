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Путин: понимание причастности к задачам страны воспитывает человека - РИА Новости, 08.09.2023
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22:11 08.09.2023 (обновлено: 22:49 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/vospitanie-1895111794.html
Путин: понимание причастности к задачам страны воспитывает человека
Путин: понимание причастности к задачам страны воспитывает человека - РИА Новости, 08.09.2023
Путин: понимание причастности к задачам страны воспитывает человека
Понимание причастности к задачам страны, ответственности за нее внутренне воспитывают любого человека, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T22:11
2023-09-08T22:49
россия
владимир путин
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САРОВ (Нижегородская обл.), 8 сен - РИА Новости. Понимание причастности к задачам страны, ответственности за нее внутренне воспитывают любого человека, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается того, что, приходя сюда, вы чувствуете сопричастность к задачам, которые стоят перед страной, ответственность за страну, в этом, мне кажется, естественное дело, потому что (это) те структуры, которые занимались и занимаются до сих пор этим ядерным щитом для страны, обеспечивая ее стратегическую безопасность. И понимание самой этой ситуации, конечно, не может внутренне не воспитывать любого человека", - сказал Путин, отвечая на вопросы на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Он отметил, что идею создания физико-математического центра трудно было не поддержать, так как эксперты считали, что, несмотря на развитие математической школы, физики и хороших результатов московских институтов, нужно "какое-то еще новое дыхание, новый шаг вперед, создание чего-то на совершенно новой базе". "И то, что получается, это очень хорошо, это очень приятно слышать. И конечно, надо двигаться дальше, потому что, только заложив базу, нельзя ждать окончательных результатов, которые нужны стране", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230908/zhena-1895110358.html
https://ria.ru/20230908/putin-1895110368.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин: понимание причастности к задачам страны воспитывает человека

Путин: понимание причастности к задачам страны внутренне воспитывает человека

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Приволжский федеральный округ
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Приволжский федеральный округ - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Приволжский федеральный округ
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САРОВ (Нижегородская обл.), 8 сен - РИА Новости. Понимание причастности к задачам страны, ответственности за нее внутренне воспитывают любого человека, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Что касается того, что, приходя сюда, вы чувствуете сопричастность к задачам, которые стоят перед страной, ответственность за страну, в этом, мне кажется, естественное дело, потому что (это) те структуры, которые занимались и занимаются до сих пор этим ядерным щитом для страны, обеспечивая ее стратегическую безопасность. И понимание самой этой ситуации, конечно, не может внутренне не воспитывать любого человека", - сказал Путин, отвечая на вопросы на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
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Он отметил, что идею создания физико-математического центра трудно было не поддержать, так как эксперты считали, что, несмотря на развитие математической школы, физики и хороших результатов московских институтов, нужно "какое-то еще новое дыхание, новый шаг вперед, создание чего-то на совершенно новой базе".
«
"И то, что получается, это очень хорошо, это очень приятно слышать. И конечно, надо двигаться дальше, потому что, только заложив базу, нельзя ждать окончательных результатов, которые нужны стране", - добавил Путин.
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