https://ria.ru/20230908/vospitanie-1895111794.html

Путин: понимание причастности к задачам страны воспитывает человека

Путин: понимание причастности к задачам страны воспитывает человека - РИА Новости, 08.09.2023

Путин: понимание причастности к задачам страны воспитывает человека

Понимание причастности к задачам страны, ответственности за нее внутренне воспитывают любого человека, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T22:11

2023-09-08T22:11

2023-09-08T22:49

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895110198_0:32:3068:1758_1920x0_80_0_0_b73e0516bff771f45cabcb0157763f21.jpg

САРОВ (Нижегородская обл.), 8 сен - РИА Новости. Понимание причастности к задачам страны, ответственности за нее внутренне воспитывают любого человека, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается того, что, приходя сюда, вы чувствуете сопричастность к задачам, которые стоят перед страной, ответственность за страну, в этом, мне кажется, естественное дело, потому что (это) те структуры, которые занимались и занимаются до сих пор этим ядерным щитом для страны, обеспечивая ее стратегическую безопасность. И понимание самой этой ситуации, конечно, не может внутренне не воспитывать любого человека", - сказал Путин, отвечая на вопросы на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Он отметил, что идею создания физико-математического центра трудно было не поддержать, так как эксперты считали, что, несмотря на развитие математической школы, физики и хороших результатов московских институтов, нужно "какое-то еще новое дыхание, новый шаг вперед, создание чего-то на совершенно новой базе". "И то, что получается, это очень хорошо, это очень приятно слышать. И конечно, надо двигаться дальше, потому что, только заложив базу, нельзя ждать окончательных результатов, которые нужны стране", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230908/zhena-1895110358.html

https://ria.ru/20230908/putin-1895110368.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин