Путин: понимание причастности к задачам страны воспитывает человека
Путин: понимание причастности к задачам страны внутренне воспитывает человека
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Приволжский федеральный округ
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Приволжский федеральный округ
САРОВ (Нижегородская обл.), 8 сен - РИА Новости. Понимание причастности к задачам страны, ответственности за нее внутренне воспитывают любого человека, заявил президент России Владимир Путин.
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"Что касается того, что, приходя сюда, вы чувствуете сопричастность к задачам, которые стоят перед страной, ответственность за страну, в этом, мне кажется, естественное дело, потому что (это) те структуры, которые занимались и занимаются до сих пор этим ядерным щитом для страны, обеспечивая ее стратегическую безопасность. И понимание самой этой ситуации, конечно, не может внутренне не воспитывать любого человека", - сказал Путин, отвечая на вопросы на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
Он отметил, что идею создания физико-математического центра трудно было не поддержать, так как эксперты считали, что, несмотря на развитие математической школы, физики и хороших результатов московских институтов, нужно "какое-то еще новое дыхание, новый шаг вперед, создание чего-то на совершенно новой базе".
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"И то, что получается, это очень хорошо, это очень приятно слышать. И конечно, надо двигаться дальше, потому что, только заложив базу, нельзя ждать окончательных результатов, которые нужны стране", - добавил Путин.