https://ria.ru/20230908/voskresenskiy-1894917415.html

Губернатор Ивановской области проголосовал на выборах главы региона

Губернатор Ивановской области проголосовал на выборах главы региона - РИА Новости, 08.09.2023

Губернатор Ивановской области проголосовал на выборах главы региона

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский проголосовал на выборах главы региона и депутатов областной думы, сообщило правительство региона. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T11:13

2023-09-08T11:13

2023-09-08T11:14

ивановская область

станислав воскресенский

единый день голосования в россии — 2023

единая россия

кпрф

коммунисты россии

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765714739_0:120:3054:1838_1920x0_80_0_0_c809b4b074ba70d68def290c1b93fc33.jpg

РЯЗАНЬ, 8 сен - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский проголосовал на выборах главы региона и депутатов областной думы, сообщило правительство региона. Голосование в Ивановской области проходит с 8 по 10 сентября. На пост губернатора баллотируются пять кандидатов: действующий глава региона Станислав Воскресенский ("Единая Россия"), Александр Бойков (КПРФ), Александр Орехов ("Коммунисты России"), Павел Попов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Дмитрий Шелякин (ЛДПР). На выборах депутатов Ивановской областной думы зарегистрировано 619 кандидатов. "Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский проголосовал на избирательном участке №103 в средней школе №14 в микрорайоне Авдотьино города Иваново", - говорится в сообщении. Отмечается, что он пожелал членам участковой избирательной комиссии спокойной, ритмичной работы.

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ивановская область, станислав воскресенский, единый день голосования в россии — 2023, единая россия, кпрф, коммунисты россии, политика