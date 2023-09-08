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Губернатор Ивановской области проголосовал на выборах главы региона - РИА Новости, 08.09.2023
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11:13 08.09.2023 (обновлено: 11:14 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/voskresenskiy-1894917415.html
Губернатор Ивановской области проголосовал на выборах главы региона
Губернатор Ивановской области проголосовал на выборах главы региона - РИА Новости, 08.09.2023
Губернатор Ивановской области проголосовал на выборах главы региона
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский проголосовал на выборах главы региона и депутатов областной думы, сообщило правительство региона. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T11:13
2023-09-08T11:14
ивановская область
станислав воскресенский
единый день голосования в россии — 2023
единая россия
кпрф
коммунисты россии
политика
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РЯЗАНЬ, 8 сен - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский проголосовал на выборах главы региона и депутатов областной думы, сообщило правительство региона. Голосование в Ивановской области проходит с 8 по 10 сентября. На пост губернатора баллотируются пять кандидатов: действующий глава региона Станислав Воскресенский ("Единая Россия"), Александр Бойков (КПРФ), Александр Орехов ("Коммунисты России"), Павел Попов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Дмитрий Шелякин (ЛДПР). На выборах депутатов Ивановской областной думы зарегистрировано 619 кандидатов. "Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский проголосовал на избирательном участке №103 в средней школе №14 в микрорайоне Авдотьино города Иваново", - говорится в сообщении. Отмечается, что он пожелал членам участковой избирательной комиссии спокойной, ритмичной работы.
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ивановская область, станислав воскресенский, единый день голосования в россии — 2023, единая россия, кпрф, коммунисты россии, политика
Ивановская область, Станислав Воскресенский, Единый день голосования в России — 2023, Единая Россия, КПРФ, Коммунисты России, Политика
Губернатор Ивановской области проголосовал на выборах главы региона

Ивановский губернатор Воскресенский проголосовал на выборах главы региона

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтанислав Воскресенский
Станислав Воскресенский - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Станислав Воскресенский. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 8 сен - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский проголосовал на выборах главы региона и депутатов областной думы, сообщило правительство региона.
Голосование в Ивановской области проходит с 8 по 10 сентября. На пост губернатора баллотируются пять кандидатов: действующий глава региона Станислав Воскресенский ("Единая Россия"), Александр Бойков (КПРФ), Александр Орехов ("Коммунисты России"), Павел Попов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Дмитрий Шелякин (ЛДПР). На выборах депутатов Ивановской областной думы зарегистрировано 619 кандидатов.
"Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский проголосовал на избирательном участке №103 в средней школе №14 в микрорайоне Авдотьино города Иваново", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он пожелал членам участковой избирательной комиссии спокойной, ритмичной работы.
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Ивановская областьСтанислав ВоскресенскийЕдиный день голосования в России — 2023Единая РоссияКПРФКоммунисты РоссииПолитика
 
 
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