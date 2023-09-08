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Российские активы Volvo передали местному инвестору - РИА Новости, 08.09.2023
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13:06 08.09.2023 (обновлено: 14:54 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/volvo-1894955970.html
Российские активы Volvo передали местному инвестору
Российские активы Volvo передали местному инвестору - РИА Новости, 08.09.2023
Российские активы Volvo передали местному инвестору
Российские активы автоконцерна Volvo передали местному инвестору, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T13:06
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россия
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российские активы автоконцерна Volvo передали местному инвестору, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. Ведомство совместно с новым собственником выбрало отечественного партнера для развития производства на площадке концерна в Калуге, где находятся основные активы компании — два завода по сварке, окраске кабин и сборке грузовиков.Сейчас ведется работа по скорейшему перезапуску производства.В июне правительство Калужской области сообщало, что помогает искать нового собственника заводу "Вольво", среди заинтересованных покупателей были китайские и российские компании.Volvo Group с конца февраля 2022 года прекратила выпуск грузовиков в России.
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Российские активы Volvo передали местному инвестору

Минпромторг: активы Volvo передали российскому инвестору

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗавод Volvo Group в Калуге
Завод Volvo Group в Калуге - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Завод Volvo Group в Калуге. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российские активы автоконцерна Volvo передали местному инвестору, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Ведомство совместно с новым собственником выбрало отечественного партнера для развития производства на площадке концерна в Калуге, где находятся основные активы компании — два завода по сварке, окраске кабин и сборке грузовиков.
Сейчас ведется работа по скорейшему перезапуску производства.
В июне правительство Калужской области сообщало, что помогает искать нового собственника заводу "Вольво", среди заинтересованных покупателей были китайские и российские компании.
Volvo Group с конца февраля 2022 года прекратила выпуск грузовиков в России.
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РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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