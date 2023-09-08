Британия направит самолеты в регион Черного моря для слежки за Россией
Королевские ВВС Британии будут следить за Россией в Черноморском регионе
Истребители Королевских ВВС Великобритании Tornado GR4. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Великобритания для слежки за действиями России в Черном море направит в регион свои самолеты, сообщил офис премьер-министра страны Риши Сунака.
Ранее Сунак заявил, что страна будет следить за действиями России в Черном море, используя разведку. "В рамках этих разведывательных операций самолеты Королевских военно-воздушных сил проводят полеты над этим районом для сдерживания России", - говорится в заявлении Сунака и его офиса. Там также содержится ничем не обоснованное предположение о том, что Россия якобы может наносить удары по судам, перевозящим зерно.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
В Минобороны РФ предупреждали, что после прекращения действия зерновой сделки и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.
В конце августа ВМС Великобритании сообщали о совместном с ВВС слежении за перемещением ряда российских судов в водах, близких к Соединенному Королевству. Отмечалось, что наблюдение велось за судами в проливе Ла-Манш, Северном море и Северной Атлантике. Среди них упоминаются корветы "Бойкий", "Град", крейсер "Маршал Устинов", эсминец "Североморск". Даты проведения операции по отслеживанию не раскрывались. Минобороны РФ не раз отмечало, что полеты самолетов и дальние походы кораблей выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного и водного пространства, не нарушая границ других государств.
После прекращения зерновой сделки военно-морские силы ВСУ сообщили, что Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов - Черноморск, Одесса и Южный. Киев 12 августа объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти этими маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность.