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Британия направит самолеты в регион Черного моря для слежки за Россией - РИА Новости, 08.09.2023
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11:27 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/velikobritaniya-1894920246.html
Британия направит самолеты в регион Черного моря для слежки за Россией
Британия направит самолеты в регион Черного моря для слежки за Россией - РИА Новости, 08.09.2023
Британия направит самолеты в регион Черного моря для слежки за Россией
Великобритания для слежки за действиями России в Черном море направит в регион свои самолеты, сообщил офис премьер-министра страны Риши Сунака. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T11:27
2023-09-08T11:27
россия
черное море
великобритания
риши сунак
в мире
зерновая сделка
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Великобритания для слежки за действиями России в Черном море направит в регион свои самолеты, сообщил офис премьер-министра страны Риши Сунака. Ранее Сунак заявил, что страна будет следить за действиями России в Черном море, используя разведку. "В рамках этих разведывательных операций самолеты Королевских военно-воздушных сил проводят полеты над этим районом для сдерживания России", - говорится в заявлении Сунака и его офиса. Там также содержится ничем не обоснованное предположение о том, что Россия якобы может наносить удары по судам, перевозящим зерно. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. В Минобороны РФ предупреждали, что после прекращения действия зерновой сделки и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима. В конце августа ВМС Великобритании сообщали о совместном с ВВС слежении за перемещением ряда российских судов в водах, близких к Соединенному Королевству. Отмечалось, что наблюдение велось за судами в проливе Ла-Манш, Северном море и Северной Атлантике. Среди них упоминаются корветы "Бойкий", "Град", крейсер "Маршал Устинов", эсминец "Североморск". Даты проведения операции по отслеживанию не раскрывались. Минобороны РФ не раз отмечало, что полеты самолетов и дальние походы кораблей выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного и водного пространства, не нарушая границ других государств. После прекращения зерновой сделки военно-морские силы ВСУ сообщили, что Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов - Черноморск, Одесса и Южный. Киев 12 августа объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти этими маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность.
https://ria.ru/20230804/velikobritaniya-1888071889.html
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россия, черное море, великобритания, риши сунак, в мире, зерновая сделка
Россия, Черное море, Великобритания, Риши Сунак, В мире, Зерновая сделка
Британия направит самолеты в регион Черного моря для слежки за Россией

Королевские ВВС Британии будут следить за Россией в Черноморском регионе

© Flickr / Defence ImagesИстребители Королевских ВВС Великобритании Tornado GR4
Истребители Королевских ВВС Великобритании Tornado GR4 - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Flickr / Defence Images
Истребители Королевских ВВС Великобритании Tornado GR4. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Великобритания для слежки за действиями России в Черном море направит в регион свои самолеты, сообщил офис премьер-министра страны Риши Сунака.
Ранее Сунак заявил, что страна будет следить за действиями России в Черном море, используя разведку. "В рамках этих разведывательных операций самолеты Королевских военно-воздушных сил проводят полеты над этим районом для сдерживания России", - говорится в заявлении Сунака и его офиса. Там также содержится ничем не обоснованное предположение о том, что Россия якобы может наносить удары по судам, перевозящим зерно.
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Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
В Минобороны РФ предупреждали, что после прекращения действия зерновой сделки и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.
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В конце августа ВМС Великобритании сообщали о совместном с ВВС слежении за перемещением ряда российских судов в водах, близких к Соединенному Королевству. Отмечалось, что наблюдение велось за судами в проливе Ла-Манш, Северном море и Северной Атлантике. Среди них упоминаются корветы "Бойкий", "Град", крейсер "Маршал Устинов", эсминец "Североморск". Даты проведения операции по отслеживанию не раскрывались. Минобороны РФ не раз отмечало, что полеты самолетов и дальние походы кораблей выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного и водного пространства, не нарушая границ других государств.
После прекращения зерновой сделки военно-морские силы ВСУ сообщили, что Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов - Черноморск, Одесса и Южный. Киев 12 августа объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти этими маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность.
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РоссияЧерное мореВеликобританияРиши СунакВ миреЗерновая сделка
 
 
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