https://ria.ru/20230908/vebataki-1894989671.html

Памфилова сообщила о блокировке более пяти тысяч атак на ресурсы ДЭГ

Памфилова сообщила о блокировке более пяти тысяч атак на ресурсы ДЭГ - РИА Новости, 08.09.2023

Памфилова сообщила о блокировке более пяти тысяч атак на ресурсы ДЭГ

Более пяти тысяч атак на ресурсы дистанционного электронного голосования заблокировано 8 сентября в период с восьми утра до полудня, заявила глава ЦИК РФ Элла... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:26

2023-09-08T14:26

2023-09-08T14:26

политика

технологии

россия

москва

донецкая народная республика

элла памфилова

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более пяти тысяч атак на ресурсы дистанционного электронного голосования заблокировано 8 сентября в период с восьми утра до полудня, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "В рамках защиты периметра ДЭГ от вебатак за период от 8 сентября с 8 утра до 12 было заблокировано 5024 атаки на ресурсы ДЭГ", - сказала Памфилова на брифинге в пятницу. Она уточнила, что 151 атака была на stat.vybory.gov.ru, 4583 атак на - vybory.gov.ru , 290 атак - на edg.gov.ru. Наиболее часто фиксируемые типы web-атак, по ее словам - это запросы не из РФ и запросы, кроме адресов белого списка, к stat.vybory.gov.ru. На выборах 2023 года ДЭГ применяется в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них – впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. -0-

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, технологии, россия, москва, донецкая народная республика, элла памфилова, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023