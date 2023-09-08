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Памфилова сообщила о блокировке более пяти тысяч атак на ресурсы ДЭГ - РИА Новости, 08.09.2023
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14:26 08.09.2023
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Памфилова сообщила о блокировке более пяти тысяч атак на ресурсы ДЭГ
Памфилова сообщила о блокировке более пяти тысяч атак на ресурсы ДЭГ - РИА Новости, 08.09.2023
Памфилова сообщила о блокировке более пяти тысяч атак на ресурсы ДЭГ
Более пяти тысяч атак на ресурсы дистанционного электронного голосования заблокировано 8 сентября в период с восьми утра до полудня, заявила глава ЦИК РФ Элла... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:26
2023-09-08T14:26
политика
технологии
россия
москва
донецкая народная республика
элла памфилова
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более пяти тысяч атак на ресурсы дистанционного электронного голосования заблокировано 8 сентября в период с восьми утра до полудня, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "В рамках защиты периметра ДЭГ от вебатак за период от 8 сентября с 8 утра до 12 было заблокировано 5024 атаки на ресурсы ДЭГ", - сказала Памфилова на брифинге в пятницу. Она уточнила, что 151 атака была на stat.vybory.gov.ru, 4583 атак на - vybory.gov.ru , 290 атак - на edg.gov.ru. Наиболее часто фиксируемые типы web-атак, по ее словам - это запросы не из РФ и запросы, кроме адресов белого списка, к stat.vybory.gov.ru. На выборах 2023 года ДЭГ применяется в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них – впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. -0-
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политика, технологии, россия, москва, донецкая народная республика, элла памфилова, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Технологии, Россия, Москва, Донецкая Народная Республика, Элла Памфилова, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
Памфилова сообщила о блокировке более пяти тысяч атак на ресурсы ДЭГ

Памфилова: с утра 8 сентября заблокировано более пяти тысяч атак на ресурсы ДЭГ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более пяти тысяч атак на ресурсы дистанционного электронного голосования заблокировано 8 сентября в период с восьми утра до полудня, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
«
"В рамках защиты периметра ДЭГ от вебатак за период от 8 сентября с 8 утра до 12 было заблокировано 5024 атаки на ресурсы ДЭГ", - сказала Памфилова на брифинге в пятницу.
Она уточнила, что 151 атака была на stat.vybory.gov.ru, 4583 атак на - vybory.gov.ru , 290 атак - на edg.gov.ru. Наиболее часто фиксируемые типы web-атак, по ее словам - это запросы не из РФ и запросы, кроме адресов белого списка, к stat.vybory.gov.ru.
На выборах 2023 года ДЭГ применяется в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них – впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. -0-
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ПолитикаТехнологииРоссияМоскваДонецкая Народная РеспубликаЭлла ПамфиловаГосдума РФЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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