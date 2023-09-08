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Кравцов призвал уделять повышенное внимание условиям труда педагогов

Кравцов призвал уделять повышенное внимание условиям труда педагогов - РИА Новости, 08.09.2023

Кравцов призвал уделять повышенное внимание условиям труда педагогов

Минпросвещения России держит на особом контроле создание комфортных условий для работы педагогов. В эту работу должны активнее включаться региональные власти... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T19:00

2023-09-08T19:00

2023-09-08T19:00

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

сн_образование

социальный навигатор

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минпросвещения России держит на особом контроле создание комфортных условий для работы педагогов. В эту работу должны активнее включаться региональные власти. Об этом заявил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе встречи с учителями Краснодарского края, которая прошла в школе № 65 имени Героя Советского Союза А.П. Турчинского в Сочи.Министр просвещения встретился с педагогами школ Сочи, рассказал им об основных направлениях развития системы образования в новом учебном году. Он напомнил, что улучшение условий труда педагогов было и остается одной из приоритетных задач как на федеральном, так и на региональном уровне."В Год педагога и наставника на первом плане стоит значимость профессии учителя. Спасибо учителям за их благородный труд. Передавать свои знания воспитанникам – непростая задача, с которой вы отлично справляетесь. Мы уделяем повышенное внимание развитию инфраструктуры по всей стране, созданию комфортных условий обучения, поддержке наших педагогов, и наша общая задача, зона ответственности в том числе на местах, – создавать учителям достойные условия труда. Призываю всех коллег из регионов сделать для этого все необходимое", – заявил глава Минпросвещения России.Он подчеркнул, что школа построена по современному проекту, здесь доступны все возможности для самореализации детей и молодежи.Министр просвещения, глава Рособрнадзора Анзор Музаев и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев осмотрели новый корпус школы № 65, открытый в рамках нацпроекта "Образование".Вениамин Кондратьев поблагодарил Сергея Кравцова за внимание к системе образования Краснодарского края, поддержку инициатив, особенно в части строительства школ."Именно в школе закладывается фундамент будущего успеха ребенка. Поэтому мы ежегодно возводим десятки новых и обновляем уже существующие учреждения. Всего с 2015 года открыли 80 современных школ, одна из них здесь, в Красной Поляне. Уверен, что созданные условия и труд педагогов позволят ребятам раскрыть таланты, чтобы в самом скором времени развивать различные направления экономики, создавать новые прорывные технологии", – сказал Вениамин Кондратьев.Министр просвещения РФ, губернатор Краснодарского края и руководитель Рособрнадзора осмотрели кабинеты робототехники, начальных классов, актовый зал, рассчитанный на 220 мест, анимационную студию и планетарий.Сергей Кравцов пообщался с учениками 11-го класса. Ребята поделились впечатлениями от нового учебника истории, рассказали, что им понравился современный подход к преподнесению информации, QR-коды, которые дают возможность познакомиться с архивными документами и с полезными для изучения фильмами.Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев ответил на вопросы школьников о подготовке к ЕГЭ и посоветовал им уделять как можно больше внимания учебе, выстроить себе план занятий на весь учебный год.Министр просвещения наградил нагрудным знаком "За верность профессии" учителя математики гимназии № 6 города Сочи Людмилу Зиновьеву, учителя начальных классов гимназии № 5 города Сочи Таису Козееву, учителя математики гимназии № 8 города Сочи Мариам Мартиросян. Нагрудным знаком "За молодость и профессионализм" была отмечена учитель русского языка и литературы школы № 80 города Сочи Юлия Исаева.В рамках поездки Сергей Кравцов также посетил Образовательный центр "Сириус", расположенный на одноименной федеральной территории. Министру показали корпус школы, учебные аудитории и строящуюся Высшую школу музыки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор