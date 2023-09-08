https://ria.ru/20230908/ultimatum-1895034259.html

Польша предъявила ультиматум ЕК по вопросу ввоза зерна с Украины

Польша предъявила ультиматум ЕК по вопросу ввоза зерна с Украины - РИА Новости, 08.09.2023

Польша предъявила ультиматум ЕК по вопросу ввоза зерна с Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предъявил ультиматум Европейской комиссии по вопросу ввоза зерна с Украины. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T16:21

2023-09-08T16:21

2023-09-08T16:21

польша

украина

киев

матеуш моравецкий

владимир зеленский

евросоюз

еврокомиссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889275277_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_39812a47a3a9a711669c2458c5349308.jpg

ВАРШАВА, 8 сен - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предъявил ультиматум Европейской комиссии по вопросу ввоза зерна с Украины. "Я сказал ясно еще в июле после бесед с четырьмя другими странами, которые граничат с Украиной: мы не допустим нового открытия сельскохозяйственных рынков, независимо от решения Европейского союза", - сказал Моравецкий журналистам в пятницу. "Дорогие фермеры! Или Европейская комиссия выполнит наше пожелание, послушает наш голос и с 15 сентября далее введет запрет ввоза четырех видов зерна на территорию Европейского союза, или мы реализуем этот шаг сами. Я еще раз говорю ясно: для нас наиважнейшим является интерес польского фермера. Поэтому или Европейская комиссия в следующую среду примет решение о дальнейшем запрете ввоза, или мы сами продлим этот запрет ввоза на территорию Польской республики", - добавил он. При этом Моравецкий отметил, что Польша не возражает против транзита украинского зерна через свою территорию. "Мы говорим "да" экспорту через территорию Польши, мы говорим "да" транзиту через территорию Польши, мы говорим "нет" дестабилизации польского сельскохозяйственного рынка", - сказал он. Ранее Владимир Зеленский во время обращения к участникам саммита "Инициативы трех морей" допустил, что Киев может обратиться в международный арбитражный суд в случае, если после 15 сентября будет продолжать действовать запрет на ввоз украинской агропродукции в страны ЕС. Европейская комиссия ранее сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая на срок до 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября. Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".

https://ria.ru/20230905/zerno-1894351768.html

https://ria.ru/20230907/zerno-1894780694.html

польша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

польша, украина, киев, матеуш моравецкий, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, в мире